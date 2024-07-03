لوبان تواجه تحديات مع توحد منافسيها في الانتخابات الفرنسية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص الفوز في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة، انسحب منافسو مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، من 223 جولة إعادة منعا لتفتت الأصوات.

سحب منافسو مارين لوبان مرشحين من 223 جولة إعادة في الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد المقبل، لتجنب تفتيت الأصوات ضد حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصولها على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وانسحب تحالف الوسطبزعامة الرئيسإيمانويل ماكرون من 76 سباقا، بينما انسحبت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية من 130 سباقا، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الصادرة اليوم الأربعاء. هذه الخطوة تترك 89 سباقا ثلاثيا في الجولة الثانية المقررة يوم الأحد، مقارنة بـ306 سباقات في البداية.

وتأتي الانتخابات المقبلة في وقت حساس، حيث يتعين على الناخبين اتخاذ قرار بشأن دعم رؤية ماكرون المؤيدة للأعمال وأوروبا وأوكرانيا، أو أجندة لوبان التي تركز على خفض الهجرة والتراجع عن قواعد الاتحاد الأوروبي وإلغاء بعض من إصلاحات قانون التقاعد التي تبناها ماكرون.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، تقدم الأحزاب القومية اليمينية، حيث حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على أكثر من 33% من الأصوات، بينما حصل التحالف اليساري على حوالي 28%، وحصد معسكر ماكرون على ما يزيد عن 20%.

ودعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب التجمع الوطني مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع يونيو الماضي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها في الحفاظ على دعم الأغلبية وتوجيه السياسة الفرنسية خلال الفترة القادمة.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب أ، ا ف ب)