 اليمين المتطرف يسيء لسمعة ألمانيا- فهل يؤثر ذلك على جاذبيتها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.02.2020

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سياسة واقتصاد

اليمين المتطرف يسيء لسمعة ألمانيا- فهل يؤثر ذلك على جاذبيتها؟

تخوض ألمانيا هذه الأيام امتحانا عسيرا، ليس فقط من أجل الحد من جرائم العنف والقتل لليمين المتطرف، بل كذلك الحفاظ على سمعة دولة دفعت ثمنا باهظا للكراهية. فكيف يقوض الإرهاب مكتسبات عانت ألمانيا كثيرا من أجل تحقيقها؟

وقفة احتجاجية في مدينة شتوتغارت ضد هجوم هاناو وتضامنا مع ضحايا الهجوم

تضامن شعبي واسع مع ضحايا هجوم هاناو الإرهابي وضد اليمين المتطرف في ألمانيا

لم تألُ ألمانيا جهدا لتحسين صورتها أمام العالم عبر محاولاتها القطع النهائي مع ماضيها النازي الأليم، إذ اتخذت على مدار عقود الكثير من الخطوات لإعلان أن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية هي ألمانيا جديدة لا مكان فيها للكراهية والعنصرية، وأنها بلد تتعايش فيه الديانات والأعراق والقوميات.

لكن هجمات اليمين المتطرف، التي لم يتردد الرئيس الألماني شتاينماير في وصفها بالإرهابية، خلقت شكوكا في حقيقة تقبل جزء من المجتمع الألماني للأجانب بل وحتى للألمان من أصول أجنبية، فناقوس الخطر دُق أكثر من مرة حول أن ألمانيا لا تزال تعاني مع مشكلة العنصرية، وهو ما اعترفت به المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما قالت: "العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في مجتمعنا".

ويعتبر اعتداءا مدينة هاناو اللذان خلفّا مقتل 11 شخصاًبينهم المشتبه به جزءا من سلسلة هجمات كراهية استهدفت مسلمين كما جرى عند إلقاء القبض على مجموعة كانت تخطط لهجمات ضد مساجد ومسؤولين سياسيين وطالبي لجوء، واستهدفت كذلك اليهود كما وقع في الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله، بل وكان من ضحاياها كذلك مسؤول ألماني هو فالتر لوبكه، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي اغتاله عضو في حركة النازيين الجدد.

سمعة ألمانيا تتضرّر

في الوقت الذي أغلقت فيه الكثير من الدول أبوابها أمام اللاجئين، فتحت برلين أحضانها لأكثر من نصف مليون لاجئ سوري، ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا إلى قرابة المليونين نهاية 2018، ولتكون ألمانيا الوجهة الأولى في أوروبا للاجئين. ثم جاء إعلان ألمانيا عن برنامج جديد لهجرة الكفاءات ليزيد من سمعتها الدولية البراقة ويجعل قنصلياتها في عدة بلدان تستقبل آلاف طلبات الحصول على تأشيرات العمل.

مختارات

ما يزال هجوم مدينة هاناو اليميني المتطرف، والذي أوقع 11 قتيلاً، يثير العديد من الردود في ألمانيا. الانتقادات طالت حزب البديل لأجل ألمانيا، حيث طالب برلمانيون بوضعه تحت مراقبة هيئة حماية الدستور. (21.02.2020)

الاغتيالات في هاناو تؤكد تصاعد الكراهية والعنصرية في ألمانيا. وهذا العنف الوحشي ضد أناس من أصول مهاجرة يجب أن يحرك أخيراً صناع القرار السياسي والمجتمع المدني، كما ترى إنيس بول، رئيسة التحرير في مؤسسة دويتشه فيله. (20.02.2020)

لكن إرهاب اليمين المتطرّف يخدش هذه السمعة. محمد، طبيب مغربي، في طور الاستعداد للهجرة إلى ألمانيا للعمل، يقر أن الأحداث الأخيرة غيرت الصورة المثالية التي كونها سابقا عن المجتمع الألماني. ويرى محمد في اتصال مع DW عربية أن الحل هو أن تتواصل الدولة الألمانية مع الرأي العام لأجل أن تؤكد له أن الكفاءات المهاجرة، هي هدايا "مجانية" لم تؤد عنها ألمانيا شيئا، أتت لخدمة المجتمع الألماني وللمساهمة في خزينة الدولة موازاة مع الطموحات الشخصية.

ويمتد خطر خدش السمعة الألمانية إلى أوروبا ككل وفق ما يؤكده كريستن كنيب، صحفي وكاتب ألماني لـDW  عربية، إذ يشير إلى أن "جلّ الأوروبيين، ومنهم الألمان، يربطون بين الإرهاب اليميني وبين الفترة النازية، فالإرهاب النازي دائم الحضور في الذاكرة الأوروبية، وهو ما أحالت عليه عدة صحف ألمانية"ّ، مضيفاً: "سيكون من الصعب على ألمانيا أن تقدم نفسها كبلد 'عادي' مرة أخرى، فالناس لا يزالون يتذكرون هتلر".

إلا أن خطر اليمين المتطرف على السمعة الألمانية يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد يتضرر حتى اقتصادها من هذه العمليات الإرهابية، حسب قول سامي شرشيرة، باحث في جامعة أوسنابروك، إذ يشير في حوار مع DW عربية إلى أن "ألمانيا تبني اقتصادها على التصدير، وإن ترويج منتجاتها يعتمد على السمعة الطيبة للدولة الألمانية الديمقراطية"، مبرزاً أن الضرر قد يصل كذلك إلى السياسة الخارجية لألمانيا، وهو تطوّر خطير لم تشهده البلاد منذ سقوط عهد النازية.

تقويض مكتسبات التعايش

أخذت ألمانيا مسارا جديدا في التعايش المجتمعي بعد نهاية العهد النازي، وسنت قوانين صارمة لحماية الحريات. ومع تطور المجتمع الألماني وظهور أجيال من الألمان ذوي أصول مهاجرة، خطت ألمانيا طويلاً في طريق خلق نموذج مجتمعي متنوع يقر بالتعددية العرقية والدينية واللغوية، رغم الجدل الذي يدور أحيانا حول تعريف المواطن الألماني كما جرى في قضية مسعود أوزيل ومنتخب ألمانيا.

لكن هذا النموذج يواجه تحديا كبيرا، إذ بدأ "التماسك الاجتماعي الذي شهدته البلاد بعد العهد النازي يترنح خلال السنوات العشر الأخيرة" حسب قول سامي شرشيرة، مشيرا إلى قوى يمينية شعبوية في المشهد السياسي وأخرى متطرفة لها متعاطفون داخل المجتمع، فـ "لا يوجد برلمان في أي ولاية يخلو من هذه القوى، وللأسف لم تستطع الأحزاب التقليدية التصدي للظاهرة اليمينية المتطرفة التي تملك خصوصية في ألمانيا لارتباط ذلك بالحرب العالمية الثانية" يقول شرشيرة.

ويبقى حزب "البديل من أجل ألمانيا" أحد أكبر تحديات اليمين في ألمانيا، فالحزب الذي يعمل بشكل قانوني لا يخفي نزعاته المعادية لبرامج الهجرة واللجوء ولوجود المسلمين والأجانب في البلاد، وهناك من يعتبر أن استمراره يمثل دعما سياسيا لليمين المتطرف، رغم أن الحزب يحاول النأي بنفسه عن النازيين الجدد.

ويرى شرشيرة أن الأحزاب المحافظة التقليدية في البلاد، كحزبي الاتحاد المسيحي، مدعوة لاتخاذ موقف حاسم من حزب البديل، وذلك بأن تكف عن اعتماد معادلةٍ توازن بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فـ "هذا الأخير لا يصل إلى خطورة الأول على النسيج الاجتماعي الألماني، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة، فيمكن أن يصل اليمين الشعبوي إلى منصب مستشار الدولة في ألمانيا".

في الجانب الآخر، يتوقع كريستن كنيب أن تقوم ألمانيا بالعديد من الخطوات القانونية لأجل محاصرة الإرهاب اليميني، ومن ذلك إعادة النقاش حول قوانين محاربة خطابات الكراهية في الانترنت، كما يتوقع أن ترتفع حدة الانتقادات ضد حزب البديل، لكن الأهم، هو "أن الكثير من الألمان سيخرجون في مسيرات ضد اليمين المتطرف، ما قد يقدم رسائل مهمة للعالم، مفادها أن غالبية الألمان ضد هذا التطرف اليميني وأنهم مع مجتمع متعدد الثقافات".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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