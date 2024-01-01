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اليمين المتطرف وموجة الاحتجاجات الشعبية ضده في ألمانيا

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أخبار

٢١ يناير ٢٠٢٤

ألمانيا تنتفض ضد اليمين المتطرف دفاعا عن "الإنسانية"

٢١ يناير ٢٠٢٤

موجة من المظاهرات ضد اليمين المتطرف في عدة مدن ألمانية

٢٠ يناير ٢٠٢٤

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد التطرف اليميني في فرانكفورت

٢٠ يناير ٢٠٢٤

رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا يرحب بالمظاهرات ضد اليمين

١٧ يناير ٢٠٢٤

تراجع الولادات.. هل يراجع اليمين الأوروبي موقفه من الهجرة؟

١٧ يناير ٢٠٢٤

هابيك: حزب البديل من أجل ألمانيا "يهاجم جوهر الجمهورية"

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تقارير وتحليلات

مظاهرة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة كولونيا 16.01.2024

حزب البديل في عين عاصفة الحظر وقطع تمويل الدولة عنه

حزب البديل في عين عاصفة الحظر وقطع تمويل الدولة عنه

يحتدم النقاش حول حظر الحزب البديل اليميني المناهض للمهاجرين أو على الأقل حرمانه من تمويل نفسه بأموال دافعي الضرائب.
سياسة٢٢ يناير ٢٠٢٤
Deutschland Demo gegen Rechtsextremismus | Berlin

ألمانيا: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

ألمانيا: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

أثارت أنباء اجتماع سري لمتطرفين يمينيين لمناقشة عمليات الترحيل الجماعي موجة من الاحتجاجات في ألمانيا.
سياسة٢١ يناير ٢٠٢٤01:38 دقيقة
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المواطنون في ألمانيا يتظاهرون ضد اليمن المتطرف

المواطنون في ألمانيا يتظاهرون ضد اليمن المتطرف

الشارع الألماني ينتفض ضد اليمين المتطرغف ويخرج في مظاهرات رغم برودة الجو.
سياسة٢٠ يناير ٢٠٢٤01:47 دقيقة
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قانون الجنسية الألمانية الجديد..ما خلفياته وتداعياته؟

قانون الجنسية الألمانية الجديد..ما خلفياته وتداعياته؟

ماذا يعني قانون الجنسية الجديد بالنسبة للمهاجرين في ألمانيا وما مدى تقبل الأطياف السياسية والرأي العام الألماني له؟
٢٠ يناير ٢٠٢٤07:59 دقيقة
مشاركة المستشار شولتس ووزير خارجيته بيربوك في مظاهرة مناهضة لليمين المتطرف (بوتسدام 14 يناير 2024)

لقاء بوتسدام ـ كابوس اليمين المتشدد يلقي بظلاله على ألمانيا

لقاء بوتسدام ـ كابوس اليمين المتشدد يلقي بظلاله على ألمانيا

يعرف المشهد السياسي بألمانيا توتراً حادا بشأن ما إذا كان يتعين حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد اجتماع بوتسدام السري.
سياسة١٩ يناير ٢٠٢٤
Deutschland Berlin | Demonstration gegen Rechts

تظاهرة حاشدة ضد اليمين المتطرف في برلين

تظاهرة حاشدة ضد اليمين المتطرف في برلين

لليلة الرابعة على التوالي، تظاهر عدة آلاف في شوارع برلين مساء الأربعاء ضد التطرف اليميني.
١٨ يناير ٢٠٢٤02:30 دقيقة
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قائد شرطة ولاية هيسن المستقيل أودو مونش

استقالة قائد شرطة ولاية هيسن بسبب رسائل تهديد "نازية"

استقال قائد شرطة ولاية هيسن بعدما تبين استخدام حواسيب شرطة الولاية للحصول على بيانات شخصيات تلقت فيما بعد رسائل تهديد.
سياسة١٤ يوليو ٢٠٢٠