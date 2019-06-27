 اليمين المتطرف في ألمانيا..خطر متزايد تريد الحكومة مكافحته | سياسة واقتصاد | DW | 30.06.2019

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سياسة واقتصاد

اليمين المتطرف في ألمانيا..خطر متزايد تريد الحكومة مكافحته

هزت جريمة قتل سياسيّ محلّي مؤيد لاستقبال اللاجئين على يد يميني متطرف، الأوساط السياسية في ألمانيا، لتدق الحكومة ناقوس الخطر من أجل مكافحة التطرف اليميني، خصوصاً بعد تقرير أمني تحدث عن زيادة عدد المتطرفين اليمينيين.

Rechtsextreme in Dortmund (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

يبدو وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر منهكاً وشاحباً هذه الأيام، وقد قال الوزير في البرلمان الألماني "بوندستاغ" بحديث عن جريمة اغتيال السياسي المحلي فالتر لوبكه أنها "تهز مشاعره". وكان لوبكه، الذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل الألمانية، قد اغتيل برصاصة متطرف يميني في مطلع حزيران/ يونيو 2019، بدوافع سياسية. وكان لوبكه معروفاً بتأييده لسياسة استقبال اللاجئين.

مختارات

بعد مقتل السياسي الألماني فالتر لوبكه لدواعي سياسية، كان من المتوقع أن يركز التقرير الأمني السنوي للداخلية الألمانية على التهديدات التي يشكلها اليمين المتطرف والتي وصلت لمستوى غير مسبوق حسب وزير الداخلية هورست زيهوفر. (27.06.2019)

دعا الرئيس الألماني إلى مزيد من التكاتف ضد الكراهية والتحريض في أعقاب مقتل مسؤول محلي داعم للاجئين. كما شدد على ضرورة عدم الاستهانة بخطر الإرهاب الصادر عن التيار اليميني، معتبرا إياه تهديدا للديمقراطية الألمانية. (23.06.2019)

جريمة اغتيال لوبكه هزت الكثيرين في ألمانيا، ويشعر السياسيون بالقلق حيالها، كما يناقشون مسألة الاستهانة بخطر اليمين المتطرف، كما يرى كثيرون.

وقد ناقش البرلمان الألماني في جلسة خاصة تداعيات اغتيال لوبكه. ولم تكن المعارضة هي التي دعت إلى تلك الجلسة، بل الحكومة التي تريد أن ترسل إشارة بهذا الشأن، قد يعبر عنها عنوان النقاش الذي كان: "من أجل حماية ديمقراطيتنا – ضد الكراهية والعنف اليميني المتطرف".
"علينا أن نكافح ضد شبكات اليمين المتطرف"
كان وزير الداخلية المتأثر أول من تحدث في الجلسة، وقال إنه يريد اتباع استراتيجية "عدم التسامح مطلقاً" مع شعارات الكراهية ومعاداة السامية ومعاداة الأجانب، واصفاً التطرف اليميني بـ"الخطر الكبير"، كما دعا إلى عدم استخدام أي لغة "تفضي إلى الكراهية والعنف". وقد تم تكرار هذه الدعوة مراراً وتكراراً خلال هذا اليوم في برلين.
أصابع الاتهام تتجه إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث تتهمه جميع الأطراف الأخرى بالمساهمة في خلق بيئة للصراع، وذلك من خلال خطابه الشعبوي ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ للمتطرفين اليمينيين (للقيام بجرائم) من خلال التشهير بالديمقراطيين النشطين.
لكن المتحدث باسم السياسة الداخلية لحزب البديل، غوتفريد كوريو، دافع عن حزبه ضد جميع الاتهامات الموجهة إليه بالقول: "أوقفوا اتهامات التحريض".

Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 Horst Seehofer und Thomas Haldenwang (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (على اليمين) ورئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانغ أثناء تقديم تقرير الهيئة لعام 2018


إلا أن خبيرة السياسة الداخلية في حزب اليسار، مارتينا رينر، ترى أن الوقت قد حان "للتعامل بشكل جديد مع المحرضين اليمينيين"، مشيرة إلى أنه تم الاستهانة بخطر "الإرهاب اليميني" لمدة طويلة، ولم يكن يتم الحديث سوى عن "أفراد مجرمين". وأضافت رينر: "لا يوجد مجرمون منفردون (في الجرائم من هذا النوع). يجب أن نكافح ضد الشبكات".

"تشديد قبضة دولة القانون"
ليس في البوندستاغ فحسب يتم تناول مسألة الخطر اليميني في ألمانيا. فبالإضافة لما قاله وزير الداخلية هورست زيهوفر في البرلمان بعد الظهر، كان الوزير قد كشف قبل الظهر عن الأرقام الواقعية التي تعبر عن الخطر اليميني، وذلك من خلال تقديم التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية).
ومن خلال تقرير هيئة حماية الدستور، تحدد الدوائر الأمنية الأطراف التي تشكل خطراً على ألمانيا والمواطنين الألمان. ووضح زيهوفر أن "العام 2018 أظهر مجدداً أن التهديدات التي يواجهها مجتمعنا المنفتح أصبحت أكثر تنوعاً وتعقيداً"، وأضاف: "سأبذل قصاري جهدي، وهذا يعني أنني سأدرس جميع الخيارات والإمكانيات، ليس فقط من حيث الشكل، بل بهدف تشديد قبضة دولة القانون".

Deutschland | Gedenken an Walter Lübcke auf dem Hessentag (picture-alliance/dpa/Y. Walsdorf)

تم استذكار لوبكه في برلمان ولاية هيسن أيضاً

وقد كشف التقرير عن ارتفاع عدد المتطرفين اليمينيين مرة أخرى، مقارنة بالعام الماضي. وأشار زيهوفر إلى أن عددهم بلغ ذروة جديدة، حيث وصل عام 2018 إلى 24100 شخصاً، بزيادة 100 شخص عن عام 2017. وبحسب الوزير فإن نصف المتطرفين اليمينيين "لديهم استعداد للقيام بأعمال عنف"، مشيراً إلى أن "الأرقام تبعث على القلق" وتشكل "تهديداً خطيراً".

وينتمي إلى الأعداء المتخيلين لليمينيين المتطرفين كل من الأجانب وطالبو اللجوء والمسلمون، بالإضافة إلى السياسيين. وقد حذر زيهوفر من أن اغتيال لوبكه يشكل "إشارة إنذار" للنظام الأساسي الحر والديمقراطي في البلاد، معلناً عن بذل المزيد من الجهود ضد الخطر اليميني. وقد وعد الوزير على القناة الألمانية الأولى بالقيام بمزيد من التحقيقات فيما يتعلق بحادثة اغتيال لوبكه، والتحقق فيما إذا كانت هناك شبكة أو مشتركون في الجريمة وراءها.
لا إشارات على وجود شبكة حتى لآن

وفقاً لتصريحات الادعاء العام لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود شبكة يمينية في جريمة قتل لوبكه، رغم الاعتقالات الأخيرة المتعلقة بهذا الشأن. فبالإضافة إلى مرتكب الجريمة الذي اعترف بها، اعتقلت الشرطة رجلين آخرين يخضعان للتحقيق حالياً، حيث يشتبه بأنهما قدما المساعدة لمرتكب الجريمة في شراء السلاح. وقد وجدت الشرطة سلاح الجريمة في أحد المخازن إلى جانب مسدسات وبنادق أخرى. وكان شتيفان إرنست، مرتكب الجريمة، قد قدّم معلومات حول مخبأ الأسلحة. ولا تفترض السلطات المختصة حتى الآن أن إرنست والرجلين المعتقلين حديثاً قد شكلوا جماعة إرهابية يمينية. 

إشارة ضد الكراهية على الانترنت
وبعد جريمة اغتيال لوبكه أراد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن يرسل إشارة ضد اليمين المتطرف، ومن خلال الهاشتاغ "#DonnerstagderDemokratie" (خميس الديمقراطية) دعا الوزير الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي إلى الإشارة إلى السياسيين المحليين والمتطوعين الذين يتعرضون باستمرار للكراهية والتحريض على الانترنت.
وقال ماس في القناة الألمانية الأولى متحدثاً عن الجريمة: "هذا غير مقبول"، مشيراً إلى أنه قام بدعوة جميع الكتل البرلمانية إلى المشاركة في هذه الحملة.

فولكر فيتينغ/م.ع.ح

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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