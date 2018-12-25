 اليمين الأوروبي يحث الخطى للسيطرة على الإعلام وتكميم الأفواه | سياسة واقتصاد | DW | 26.12.2018

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سياسة واقتصاد

اليمين الأوروبي يحث الخطى للسيطرة على الإعلام وتكميم الأفواه

يتعرض الصحفيون في الاتحاد الأوروبي للضغوط حيث تمكّنت أحزاب يمينية من الوصول إلى السلطة. التأثير على التغطية الإعلامية والتشهير هما مجرد وسليتين من بين وسائل عديدة التي يتم اللجوء إليها لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي.

Polen Zeitungskiosk (Getty Images/S. Gallup)

حولت جريمة قتل الصحفي السلوفاكي يان كوسياك والصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا حرية الصحافة إلى قضية في الاتحاد الأوروبي. أما السياسيون اليمينيون الأقل وحشية، فيضعون وسائل الإعلام في محنة حيث يتم انتخابهم في الحكومة. DW تحدثت إلى عدد من الصحفيين في البلدان، التي تعاني من التضييق على حرية الصحافة:

هنغاريا: أخبار مسيسة

"في هنغاريا، تأتي الكثير من الأخبار من مصدر واحد، منذ تشكيل حكومة فيكتور أوربان مؤسسة إعلامية تابعة لها"، كما يرى الصحفي مارتون جيرجيلي، الذي يعمل في „HVG“   وهي أكبر صحيفة أسبوعية في هنغاريا. هذه الشركة القابضة تنتج كل محتوى وسائل الإعلام العامة و تشمل  أيضاً وكالة الصحافة الهنغارية الحكومية. وقال جيرجيلي: "أخبارهم  تخضع للرقابة الشديدة أو تعاد صياغتها بما يتناسب وخط  الحكومة". في الوقت نفسه، تقدم الوكالة الجزء الأكبر من محتواها بشكل مجاني كما أن المحطات الإذاعية الخاصة، مجبرة قانونياً على بث مجموعة من أخبار الشركة، وهذه توفرها الشركة بالمجان أيضاً. ويُطلق المتهكمون على البث المجاني بـ "أخبار المهاجرين"، لأنها تتضمن تغطيات سلبية عن المهاجرين وثناء على الحكومة، كما يقول جيرجيلي "هذه آلة دعاية حقيقية، تكلف الكثير من المال، مقارنة بما تنفقه الدولة المجرية على قطاعي التعليم والصحة". ولم يسلم سوق الصحف من سياسة أوربان. تمول الحكومة بشكل خاص الصحف الموالية بأموال دافعي الضرائب، في حين تتلقى الصحف المستقلة القليل  من الدعم أو لا شيء على الإطلاق. و العديد منها لا تستطيع تحمل الضغط  الاقتصادي. توجد حالياً ثلاث صحف يومية وطنية في المجر ، اثنتان منها عبارة عن "صحف السوبرماركت الحكومية "، كما يُطلق عليها الصحفي مارتون جيرجيلي.

Brüssel EU-Parlament | Viktor Orban, Premierminister Ungarn (picture-alliance/Anadolu Agency/D. Aydemir)

فيكتور أوربان، رئيس وزراء هلغاريا

بولندا: تحقيقات ضد الصحفيين

في بولندا أيضاً، فرضت الحكومة المحافظة سيطرتها على الإذاعة العامة، وذلك بعد نجاحها في الانتخابات عام 2015. يعمل بارتوتس فيلينسكي للصحيفة اليومية غازيتا فيبورتشا/ Gazeta  Wyborcza في وارسو. الصحافة التي ليست تابعة للحكومة أو غير منحازة لها، تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة."من حسن الحظ، لم يحدث لي شيء سيئ شخصياً، لكن زملائي لديهم تجارب سيئة" كما يقول فيلينسكي. خضع العديد من زملائه لجلسات استماع  في المحكمة. وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، تم استدعاء صحفي من مجلة "نيوزويك" البولندية لاستجوابه من قبل الشرطة بتهمة انتهاك الحقوق الشخصية من خلال كتابة بورتريه عن نائب رئيس المحكمة الدستورية، إذ أشار الصحفي في التقرير إلى اسم الشارع الذي يعيش فيه القاضي، الذي طالب مكتب المدعي العام بالتحقيق في الأمر، بعد صدور تقارير تنتقده . كما تم تهديد صحفي آخر ووصل الأمر إلى اتهام من المدعي العام العسكري.

Bartosz T. Wielinski (Franciszek Mazur/Agencja Gazeta)

بارتوتس فيلينسكي، صحفي بالصحيفة اليومية غازيتا فيبورتشا في وارسو

من الناحية الاقتصادية، وعلى غرار هنغاريا/ المجر، يتم الضغط على الصحف بشكل خاص من خلال قلة الإعلانات، ويقول فيلينسكي: " يكون حرمان الصحف من الإعلانات، مثابة عقوبة على التغطية الإعلامية النقدية ". وينطبق هذا أيضاً على إعلانات الشركات الحكومية أو المقربة من الحكومة، مثل شركة السكك الحديدية أو الاتصالات. وتنعكس إرادة الحكومة في حفاظ  الصحف على " حيز الحرية المسموح به" على التوزيع أيضاً، إذ لا يمكن العثور على صحيفته في محطات البنزين التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة، إما أنها غير منتشرة أو أن صحفاً أخرى تخطف الأضواء منها.

إيطاليا: نهاية التمويل الإعلامي الموجه؟

على الرغم من كون الصحفيين أقل تقييدًا في عملهم من بولندا وهنغاريا، فإن المناخ في إيطاليا شهد تغيراً في الأشهر الأخيرة، كما تقول آناليسا كاميلي، التي تعمل صحفية في صحيفة "انترناشوناله"  الأسبوعية في روما، منذ أن وصل حزب حركة "خمس نجوم" الشعبوية والحزب اليميني "الرابطة/ ليغا" إلى السلطة، تحول الصحفيون إلى عدو للسياسة، ويُوصفون في كثير من الأحيان بالكاذبين، على حد قول كاميلي. وتضيف أن هناك  شتائم أخرى، وفي بعض الأحيان من تحت الحزام. بالإضافة إلى أن بعض أعضاء الحكومة يتعمدون تجنب الصحفيين. كما أخذت تغريدات تويتر و منشورات الفيسبوك، محل المؤتمرات الصحفية والاستفسارات الصحفية. وتقول كاميلي أن المشهد الإعلامي الإيطالي ظل لسنوات تحت تأثير رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، الذي ترأس أيضاً العديد من القنوات التلفزيونية ودور النشر وشركات الإعلانات خلال فترة ولايته، التي ظهرت خلالها  العديد من المواد الإعلامية التي كانت تعتمد على تمويل وسائل الإعلام الحكومية. وسيتم الآن منع هذا التمويل من قبل الحكومة الجديدة. كما يناقش البرلمان الإيطالي قانوناً من هذا النوع، وعنه تقول الصحفية: "إذا تم تنفيذه، سيكون ضررا كبيراً وضربة للصحافة والإعلام الإيطالي".

Annalisa Camilli (privat)

آناليسا كاميلي، اصحفية في صحيفة "انترناشوناله" الأسبوعية في روما

النمسا: اليمينيون يريدون إعلاماً خاصاً بهم

تحتل النمسا مرتبة متقدمة على مستوى العالم في تصنيف حرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود. ومع ذلك ، فإن الصحفي البولندي بارتوتس فيلينسكي قلق من وصول حكومة ائتلاف حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الحرية النمساوي اليميني إلى السلطة منذ أكثر من عام. ويقول الصحفي إن محاولات أعضاء الحكومة النمساوية الضغط على المحطة الإذاعية العامة، من خلال التشهير، على سبيل المثال، تعد "مقلقة".

Österreich Vereidigung der neuen Regierung in Wien (Reuters/L. Foeger)

نائب المستشار النمساوي،هاينس شتراخه، لديه قرابة 800 ألف مؤيد على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك

وحتى خارج نطاق الإعلام التقليدي، فإن يمينيي النمسا ينشرون محتويات غير منتقاة، كما تقول نينا هوراشيك، كبيرة المراسلين في صحيفة "فينر" الأسبوعية في العاصمة فيينا. قبل أكثر من عشر سنوات، بدأ حزب الحرية النمساوي اليميني في تأسيس بنية إخبارية بديلة. فمن ناحية، يتضمن هذا ملفات تعريف على مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من "تعليقات الإعجاب". ومن ناحية أخرى تم إنشاء وسائل إعلام إلكترونية، تكتب عليها مقالات لصالح الحزب، والتي يشاركها سياسيو الحزب بدورهم على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا الإجراء يجد بالفعل المقلدين خارج حدود البلاد. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يقوم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، بنسخ الاستراتيجية الإعلامية لحزب الحرية النمساوي اليميني.

دوريس بوندي/ إ.م

  • Pressestreik Tunis Tunesien

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميا. وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الديموقراطي ومبادرات الاصلاح في البلد.

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    صنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المركز 177 عالمياً بسبب الأوضاع المأساوية منذ حوالي خمس سنوات. وبسبب الصراعات بين الفصائل ونفوذ "داعش" يتم تقييد وسائل الإعلام أو حظرها بشكل كامل.

  • Bildergalerie Pressefreiheit Ägypten

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    تقبع مصر في المركز 159 ووصفها التقرير السنوي كـ"واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة".

  • Journalistenarbeit in Nadschaf

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    حال الصحافة في العراق (المركز 158)، وليبيا (164)، واليمن (170)، ليست أحسن من سوريا بسبب الحروب القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها "عملا بطوليا" حسب التقرير.

  • EP verleiht den Sacharow-Pres an Raif Badawi Ensaf Haidar

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم الاستقرار كما هو الحال في بلدان الخليج كالكويت (المرتبة 103)، والبحرين (162)، وقطر (117)، والسعودية (165).

  • Pressefreiheit in Marokko

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    حالة الصحافة في الجارتين المغرب والجزائر تدهورت أيضا رغم الاستقرار السياسي. واحتلت الجزائر المرتبة 129 بينما المغرب جاء في المرتبة 131.

  • Pressefreiheit Journalisten Ägypten Al Jazeera

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    بشكل عام بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "واحدة من أصعب وأخطر المناطق على الصحفيين". وفقد عشرات الصحفيين حياتهم بينما يقبع آخرون في السجون، أو يعانون من الترهيب والرقابة.

    الكاتب: ع. عمار


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مقتل خاشقجي .. مسمار آخر في نعش حرية الصحافة في الشرق الأوسط  

حين يتعرض صحفيون في ألمانيا للهجوم والإهانة

هل عرقلت الشرطة حقا عمل الصحفيين في مدينة دريسدن بطلب من متظاهرين يمينيين متطرفين من أنصار حركة بيغيدا المعادية للأجانب والاتحاد الأوروبي؟ الاتهامات لم تتضح صحتها بعد. لكن حياة الصحفيين تتعرض حتى في ألمانيا للخطر. (23.08.2018)  

بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

أظهر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر اليوم 20 أبريل/ نيسان 2016، تراجعاً كبيراً لحرية الصحافة في غالبية البلدان العربية بسبب الانتهاكات المختلفة. غير أن تونس شكلت الاستثناء رغم التحديات الكثيرة. (20.04.2016)  

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