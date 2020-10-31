اليمن.. منظمة إغاثية تحذر من "أسوأ مجاعة" على مستوى العالم

ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن اليمن مهدد بأسوأ مجاعة على مستوى العالم منذ عقود. وكتب الأمين العام للمنظمة الإغاثية جان إيغلاند اليوم الجمعة (الثامن من كانون الثاني/يناير 2021) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن قريبون من نقطة اللاعودة إلى الوراء".

ويحذر "المجلس النرويجي للاجئين" من أن عدد الجياع من المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم ذلك، يرى إيغلاند أن قادة العالم لا يزالون قادرين على منع "هذه الكارثة التي صنعها الإنسان".

ووفقاً للمجلس النرويجي للاجئين، يتم عرقلة وصول الوقود الضروري بصورة ملحة في اليمن، كما لا يتلقى الأطباء والمعلمون رواتبهم. وفي الوقت نفسه، تتصاعد وتيرة العنف في البلاد .

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وتعتبر الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية على أية حال من أفقر دول العالم. وقد زادت جائحة كورونا الوضع سوءا. ووفقاً للأمم المتحدة، يعتمد الآن حوالي 24 مليون شخص - حوالي 80 بالمئة من السكان - على المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة من قبل أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. في الوقت نفسه، تشكو الأمم المتحدة من نقص التمويل لبرنامج المساعدة الخاص بها.

ويقاتل المتمردون الحوثيون في اليمن ضد الحكومة المعترف بها دوليا، ويسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويدعم تحالف تقوده السعودية الحكومة ويشن ضربات جوية متكررة تودي بحياة مدنيين أيضاً. وتعتبر الرياض الحوثيين حليفاً لعدوها اللدود إيران.

خ.س/ع.ج (د ب أ)