اليمن: مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا في هجوم انتحاري للقاعدة

قال مصدر عسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي إن نحو 16 من جندياً قتل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري انتحاري بسيارة مفخخة في ثكنة عسكرية بمحافظة أبين بجنوب البلاد.

قالت السلطات في اليمن إن 16 جندياً يمنيا قُتلوا وأصيب أكثر من 20 شخصاً في تفجير انتحاري بثكنة عسكرية في محافظة أبين بجنوب البلاد، الجمعة (16 أغسطس/آب 2024)، تبنّاه تنظيم القاعدة، وفق ما أفاد متحدث عسكري وكالة فرانس برس.

وقال محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة في المجلس الانتقالي الجنوبي "هجوم إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف ثكنة لقواتنا في مديرية مودية بمحافظة أبين".

وذكر مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن هجوماً يبدو أنه انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر تموين للواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وتبنّى العملية "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". ونقل مركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية ومقرّه الولايات المتحدة، عن التنظيم قوله إن "مهاجماً فجّر سيارة مفخخة في الموقع العسكري".

يذكر أن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب كثفوا هجماتهم على المنشآت العسكرية في اليمن. ولطالما اضطلعت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال عن شمال اليمن، بدور مهمّ في محاربة عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب البلاد.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي المقرّب من الإمارات عام 2017، وهو جزء من "مجلس القيادة الرئاسي"، السلطة اليمنية المعترف بها دوليًا والتي تتخذ من الجنوب مقرًا منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2015.

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ويشارك المجلس في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدة حقائب وزارية، ويسيطر أمنياً وعسكرياً على مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى بينها أبين.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد أعلنت إطلاق أكثر من عملية عسكرية لتطهير أبين من القاعدة، لكن مسلحي التنظيم مازالوا ينشطون في بعض محافظة المحافظة.

واستغل فرع التنظيم في اليمن الصراع المستمر منذ تسع سنوات - بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تدعمه السعودية - لتعزيز نفوذه في الدولة المجاورة للسعودية والتي تقع بالقرب من ممرات شحن رئيسية.

وكثف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الجنوب الذي يسعى لانفصاله عن اليمن، هجماته على عناصر القاعدة في أبين خلال العام الماضي.

ونجا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من محاولات الجيش الأمريكي والتحالف والحوثيين على مدى سنوات للقضاء عليه مستغلاً الفوضى في اليمن وتعاطف القبائل والمساحات الشاسعة من الأراضي غير المعمورة.

ع.ح/ف.ي (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)