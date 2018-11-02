 اليمن- قلق أممي على المدنيين مع تصاعد معارك الحديدة | أخبار | DW | 06.11.2018

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أخبار

اليمن- قلق أممي على المدنيين مع تصاعد معارك الحديدة

تكثفت تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة من المخاطر التي تحدق بالمدنيين في اليمن، مع اشتداد المواجهات في مدينة الحديدة في غرب البلاد. والمفوضية الأوروبية تطالب أطراف الصراع بمراعاة القانون الإنساني الدولي.

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مسائية DW: التصعيد العسكري في الُحديدة اليمنية.. ماذا وراءه؟

مع تواصل المعارك في محيط مدينة الحديدة اليمنية (الثلاثاء السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018بين القوات الموالية للحكومة والميليشيات الحوثية، يتزايد القلق على أرواح السكان الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الحرب.

 وفي هذا السياق، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن هذه المعارك تهدّد خصوصا حياة 59 طفلا يمنيا يتلقّون العلاج في أحد مستشفيات الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

 وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "المواجهات الكثيفة في مدينة الحديدة (...) أصبحت قريبة بشكل خطير من مستشفى الثورة، ما يعرضّ حياة 59 طفلا، بينهم 25 في العناية الفائقة، لخطر الموت".

 وأضافت "أكّد أعضاء الجهاز الطبي والمرضى في المستشفى أنهم يسمعون أصوات انفجارات عنيفة واطلاق نار. كما أن حركة الدخول والخروج من المستشفى، الوحيد الذي لا يزال يعمل في المنطقة، أصبحت عرضة للخطر".

 يعاني بعض الأطفال الذين يتلقّون العلاج في المستشفى، من سوء التغذية، وفقا للمنظمة.

 ويقع المستشفى في جنوب المدينة بالقرب من مينائها الاستراتيجي الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية ويعتبر شريان حياة لملايين السكان.

 ويشهد محيط مدينة الحديدة منذ الخميس معارك عنيفة بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والميليشيات الحوثية المتهمة بتلقي الدعم العسكري من إيران.

 

من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في تغريدات على موقعها على تويتر اليوم إن "حدة العنف والمعارك الأرضية والقصف الجوي والبحري" اشتدت منذ الخميس الماضي، وان "خطوط الجبهات" تقترب "من المناطق المدنية والمرافق الصحية".

 وتحدّثت المنظمة عن حركة نزوح لمدنيين غادروا الحديدة نهاية الأسبوع "بينما تفيد تقارير بأنّ هنالك آخرين عالقين داخل المدينة بسبب المعارك اليومية التي تزداد بسببها مخاوف وقوع المدينة تحت الحصار".

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مطالب غربية لإيقاف الحرب في اليمن

 وكانت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" أعربت الاثنين عن "قلقها الشديد" من القتال في الحديدة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 وقال مدير اليمن في المنظمة تامر كيرولوس في بيان إن "هذا التصعيد الخطير على أهم مدينة وميناء في اليمن قد يضع عشرات آلاف الأطفال في خط النار ويزيد من تضييق الخناق على إيصال الغذاء والدواء إلى بلد نقدر أن الجوع الشديد والمرض فيه يقتلان ما معدله 100 طفلٍ يومياً".

 وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذّرت الأحد من أن "اليمن اليوم جحيم حي" مطالبة أطراف النزاع بوقف الحرب في هذا البلد. كما حذّرت الأمم المتحدة من أن 14 مليون شخص قد يصبحون "على شفا المجاعة" خلال الأشهر المقبلة في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد.

على صعيد متصل أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، إضافة 90 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمدنيين في اليمن "إذ أن البلد الذي مزقته الحرب يغرق في أسوأ أزمة جوع عالمية". وقال كرستوس ستيليانديز، مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نخوض سباقا مع الزمن لتجنب المجاعة في اليمن. لذا يرفع الاتحاد الأوروبي من مساعداته الإنسانية المنقذة للأرواح إلى الشعب اليمني". وأشار إلى أن قرابة 8 مليون شخص مستضعف سيستفيدون من هذا التمويل الإضافي "والذي سيغطي احتياجات التغذية والصحة والصرف الصحي والحمايةبالإضافة إلى احتياجات أخرى، ورغم ذلك فإن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة الإنسانية هو من خلال حل سياسي يضع حدا للعنف."

وأكد المفوض ستيليانديز على ضرورة أن تراعي أطراف النزاع القانون الإنساني الدولي ومن ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعدم استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة.

م.م/ ع.ج.م ( أ ف ب، د ب أ)

  • Jemen Hodeidah Cholera Ausbruch (Reuters/A. Zeyad)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    تزداد معاناة اليمنيين يوماً بعد يوم في ظل الحرب الدائرة هناك. و يستمرالوضع الإنساني في التدهور، بسبب تفشى الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وارتفاع حدة المجاعة بحسب ما أعلنت عنه العديد من منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وساهم تدمير الحرب لأجزاء مهمة من البنية التحتية للبلاد، بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه والمرافق الطبية، في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتعاني البلاد من تفشي وباء الكوليرا بسبب تدهور الأوضاع الصحية والذي راح ضحيته ما يقرب من ألفي شخص حتى الآن، في حين سُجلت حوالي 400 ألف حالة إصابة بالمرض منذ نيسان/ أبريل 2017.

  • default

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا يعاني ما يقارب من مليوني طفل يمني من سوء التغذية الحاد، كما أن 60 في المئة من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على قوتهم اليومي، بحسب منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وفي ظل انهيار النظام الصحي تطوع حوالي 16 ألف شخص لتقديم المساعدة الطبية، في حين لم يحصل أكثر من 30 ألف من العاملين في المجال الطبي على رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر، ومع ذلك يواصل العديد منهم العمل التطوعي.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتزداد التحذيرات الدولية من خطورة اتساع نطاق تفشي الأمراض والأوبئة في اليمن، إذ هناك مخاوف من أن يتخطى عدد المصابين بوباء الكوليرا 400 ألف ويصل إلى نحو 600 ألف مصاب مع نهاية العام الجاري. كما تم الكشف في الأسابيع الأخيرة عن حالات التهاب السحايا.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وشكت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من ضآلة أموال المساعدات لليمن. إذ بلغ حجم المساعدات التي تدفقت حتى الآن 50 في المئة فقط من قيمة المساعدات التي يحتاجها اليمن خلال هذا العام.

  • Cholera in Jemen (Picture alliance/dpa/H. Al-Ansi)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    كما اتهمت الأمم المتحدة التحالف العربي وأطراف الصراع في اليمن بعرقلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين المتضررين. حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول. إعداد: إيمان ملوك


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بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

مع استمرار الحرب والدمار في اليمن، تزداد محنة المدنيين بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا. كما تساهم صعوبات ومشاكل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في تفاقم الوضع الإنساني هناك. (11.08.2017)  

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مطالب غربية لإيقاف الحرب في اليمن  

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