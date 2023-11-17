اليمن ـ الفاو تطلق مشروعا للحفاظ على التنوع البيولوجي

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" في بيان (الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إنها أطلقت مشروعا للحفاظ على التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة في كل محافظات سقطرى وذمار والمهرة باليمن. وأكدت أن المشروع يستهدف 160 ألف مستفيد مقسمين بالتساوي بين الذكور والإناث على مدى سبع سنوات، وذلك في المناطق المستهدفة للمشروع وهي جزيرة سقطرى على السواحل الشرقية للبلاد ومحميتي حوف في المهرة وعتمة في ذمار.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إن المشروع الذي سيوفر فرص عمل صديقة للبيئة في مناطق المحميات، يستهدف إعادة تأهيل 25 ألف هكتار من أراضي المحميات الطبيعية و75 ألف هكتار من أراضي المراعي وتنمية الغابات في المحميات الثلاث في اليمن.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة أوروبا: 2022 حرارة وجفاف بلا مثيل حرارة مفرطة وجفاف شديد يطبعان منذ 500 عام فصل الصيف في أوروبا. وفي إسبانيا توفي أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحرارة التي تم تسجيلها والتب تجاوزت 45 درجة. وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة. وأجزاء من القارة تعاني من الجفاف منذ أكثر من 1000 عام، والكثير من المناطق تقوم بترشيد المياه.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة حرائق تدمر مساحات في أوروبا من البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا اليونان أو قبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا ـ في كل مكان في القارة اشتعلت حرائق الغابات في عام 2022. وبسبب النيران احترق حتى منتصف السنة حوالي 660.000 هكتار من الأراضي ـ في رقم قياسي من عام 2006.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة فيضانات في كثير من بلدان آسيا في باكستان هطلت أمطار موسمية قوية، وحوالي ربع مساحة البلاد غمرتها المياه طوال أسابيع و33 مليون شخص فقدوا مأواهم وأكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم وانتشرت أمراض. وحتى أفغانستان شهدت هطول أمطار قوية. والآلاف من الهكتارات دُمرت والمجاعة زاد في حجمها.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة آسيا: الحرارة والعواصف تغمر القارة وقبل الفيضانات عانت أفغانستان وباكستان من حرارة مفرطة وجفاف مثل الهند. وفي الصين سُجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأقوى حرارة منذ بدء رصد التغييرات. وحتى بداية الخريف مرت على الصين 12 عاصفة قوية. وحتى كوريا الجنوبية والفلبين واليابان أو بنغلاديش عانت من عواصف قوية تزداد حدة بسبب تغير المناخ.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة تبعات قوية لأزمة المناخ في افريقيا في القارة الإفريقية يزداد المناخ سخونة بشكل سريع، وعليه فإن إفريقيا متأثرة بشكل ملفت بهطول الأمطار والجفاف والفيضانات. وفي الصومال بلغ الجفاف في 2022 مستوى قياسيا منذ 40 عاما مضت. وهناك أُجبر مليون شخص على مغادرة وطنهم.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة الهجرة والمجاعة في البلدان الافريقية في كثير من المناطق في القارة الإفريقية تناقصت تربية الماشية أو الزراعة بسبب الجفاف أو الفيضانات. وبالتالي أصبح أكثر من 20 مليون شخص مهددين بالمجاعة لاسيما في أثيوبيا والصومال وكينيا.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة حرائق وفيضانات في الولايات المتحدة في أواخر الصيف الماضي انتشرت لاسيما في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا حرائق قوية. وعمت الولايات الثلاثة موجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. وفي بداية الصيف أدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في منتزه يليستون الوطني وكذلك في ولاية كينتاكي.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة أمريكا والكاريبي: عواصف قوية في سبتمبر تسبب إعصار يان في خسائر كبيرة في ولاية فلوريدا. والسلطات تحدثت عن "خسائر بحجم تاريخي". وقبلها اجتاح "يان " كوبا حيث انقطع طوال أيام التيار الكهربائي. والإعصار المداري فيونا استمر حتى السواحل الشرقية لكندا بعدما تسبب في خسائر قوية في أمريكا اللاتينية.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة عواصف استيوائية مدمرة في أمريكا الوسطى ليس فقط "فيونا" اجتاح أمريكا الوسطى. ففي أكتوبر تسبب الإعصار يوليا في خسائر قوية في كولومبيا وفنزويلا، ونيكارغوا والهندوراس والسلفادور. وبسبب سخونة الأرض تزداد حرارة الطبقة العليا للمحيطات ما يزيد من قوية العواصف.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة أمريكا الجنوبية تعاني من جفاف حاد في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية تقريبا يعم الجفاف. وفي شيلي يتواصل الجفاف منذ 2007. وفي كثير من المناطق تراجع منسوب المياه في الأودية والبحيرات إلى أكثر من 90 في المئة. وفي المكسيك انقطعت الأمطار بسبب ذلك لعدة سنوات. وحتى الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وبوليفيا وبنما وأجزاء من الإكوادور وكولومبيا تعاني من الجفاف.

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة فيضانات في استراليا ونيوزيلاندا في أستراليا أدت الأمطار الغزيرة في 2022 إلى فيضانات. ومن يناير حتى مارس هطلت أمطار في الساحل الشرقي بنسبة تفوق كمية الأمطار المسجلة في ألمانيا طوال العام. وحتى نيوزيلاندا تبقى متأثرة. والسبب في ذلك يعود لظاهرة لتغير المناخ لأن الأجواء الساخنة تمتص كمية كبيرة من الماء ما يجعل التساقطات المطرية أكثر قوة.



وأكد الشرجبي أهمية المشروع في دعم وتطوير سبل العيش والزراعةالمستدامة في المناطق المستهدفة من خلال التكيف مع المتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من التهديدات البيئية والإنسانية "خاصة أن اليمن يعاني من شدة التغيرات المناخية، جراء الجفاف والتصحرونقص المياه وموجات الحرارة المرتفعة والفيضانات".

وأوضح ممثل الفاو في اليمن حسين جادين أن المشروع "يعزز أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة والمرنة والمتكيفة مع تغير المناخ، وقدرة الأسر المشاركة على الصمود في سبل عيشها، وإنتاج أغذية كافية وآمنة ومغذية بشكل مستدام" في اليمن.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تعد جزيرة سقطرى التي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، من بين أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي والنباتي وموطنا لآلاف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة.

ح.ز/ و.ب (رويترز)