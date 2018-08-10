اليمن.. غوتيريش يدعو إلى محادثات غير مشروطة لإنهاء العنف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) لإنهاء الصراع في اليمن ووقف العنف بشكل فوري حول المدن والمرافق الحيوية وحث كل الأطراف على إجراء محادثات "بنية طيبة" دون شروط مسبقة.

وقال غوتيريش لصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "أوّلاً، ينبغي وقف أعمال العنف في كل مكان، مع وقفها فوراً في محيط البنى التحتيّة الحساسة والأماكن ذات الكثافة السكانية". وأضاف غوتيريش "يجب أن يتوقف العنف في كل مكان، وعلى كل أطراف الصراع في اليمن السماح بدخول الواردات التجارية والإنسانية مثل الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى".

يذكر أن قوات التحالف العربي بزعامة السعودية تشن معركة شرسة لفرض سيطرتها على محافظة الحديدة على البحر الأحمر، والتي تشكل المنفذ البحري الوحيد الذي تدخل المساعدات الإنسانية منه إلى اليمن، حيث لم يعد ممكنا تفريغ السفن التجارية، مما خلف أزمة إنسانية حادة في عموم البلاد، حسب معطيات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

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من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات المنقذة للحياة في أحد الموانئ، مما يدفع الفرق الطبية والأمهات اليائسات لمناشدة مسؤولي الإغاثة للقيام بالمزيد.

ووصف غيرت كابيلير المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مشاهد "مفجعة" لأطفال هزيلة في مستشفيات مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

وقال كابيلير لرويترز من الحديدة "لدينا اليوم في اليمن أدلة على أن طفلا دون سن الخامسة يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية الحاد".

ح.ع.ح/ع.ش(رويترز/أ.ف.ب)