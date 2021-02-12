 اليمن.. تصعيد عسكري من قبل الحوثيين للسيطرة على مأرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اليمن.. تصعيد عسكري من قبل الحوثيين للسيطرة على مأرب

صعّد المتمردون الحوثيون هجماتهم على مأرب استعداداً للسيطرة على كامل الشمال اليمني، ما سيعزز موقعهم في مباحثات تبدو مرتقبة بين أطراف النزاع، خاصة وأن إدارة الرئيس بايدن تدفع بقوة اتجاه الحل السياسي في اليمن.

عناصر من مقاتلي المتمردين الحوثيين (صورة أرشيفية)

عناصر من مقاتلي المتمردين الحوثيين (صورة أرشيفية)

كثّف المتمردون الحوثيون في اليمن هجماتهم لفرض حصار على مدينة مأرب آخر المعاقل التي تسيطر عليها قوات موالية للحكومة المعترف بها في الشمال تمهيداً لمحاولة اقتحامها، في معارك عنيفة خلّفت عشرات القتلى من الطرفين في الساعات الماضية.

وأوردت وكالة فرانس برس الأحد (14 فبراير/ شباط 2021) استناداً عن مسؤولين عسكريين على الأقل في القوات الموالية للحكومة، بأنّ الحوثيين دفعوا بـ "أعداد كبيرة" من المقاتلين وشنّوا هجمات من عدة جهات على مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مختارات

تنديد عربي ودولي لهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي وعلامات استفهام بشأن الرؤية التي استندت إليها إدارة جو بايدن في إعلان اعتزامها شطب جماعة أنصار الله الحوثية من لائحة المنظمات الإرهابية.

وصلت أعداد الوفيات حتى الآن إلى 172 شخصا على الأقل في أنحاء اليمن بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد. إلى جانب ذلك، انهارت منازل مسجلة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في صنعاء القديمة

وأشار المصدران إلى مقتل 16 من القوات الحكومية وإصابة 21 آخرين، بينما سقط "عشرات القتلى" في صفوف الحوثيين الذين لا يكشفون عادة عن الخسائر، وتمّ "أسر 20 من المهاجمين"، وفق المصدر.

وقال مسؤول إن المتمردين المدعومين من إيران تمكّنوا خلال هذه المعارك من قطع خطوط إمداد في مديرية العبدية على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب مأرب "تمهيداً لإسقاطها بالتزامن مع هجمات أخرى ينفذونها"، موضحاً أن "الهدف هو إطباق الحصار على مأرب".

يذكر أن الحوثيين كثّفوا في الأسبوعين الأخيرين هجماتهم على المدينة لأجل السيطرة عليها، وذلك قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصاً في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

وإذا ما سيطر الحوثيون على مأرب، سيصبح شمال اليمن بكامله تحت سيطرتهم، ما سيمثل ضربة موجعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ آذار/ مارس 2015، خاصة وأن المدينة كان ينظر إليها كـ "محمية سعودية" استثمرت فيها المملكة بشكل كبير في محاولة لجعلها نقطة الاستقطاب الوحيدة للأعمال في البلد الغارق في الحرب.

مشاهدة الفيديو 01:53

مأرب من الاستقرار إلى بؤرة معارك تهدد النازحين

كما ستخسر السلطة المعترف بها دولياً جزءا كبيراً من صورتها كنظير مساوٍ للحوثيين في محادثات السلام، وفق مراقبين.

وأسفر النزاع منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليوناً يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.

وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة الجمعة من أن نصف الأطفال دون سن الخامسة باليمن مهددين بسوء التغذية في العام الجاري، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت سحب الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن وشطبت المتمردين من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية رغم تصاعد القتال وهجمات بطائرات مسيّرة شنّها المتمردون على السعودية في الاسبوع الأخير.

وتشهد مدينة مأرب حالة استنفار عام مع دعوة القوات الحكومية القبائل المحلية لدعمها، وفق سكان من المنطقة. ودعا أئمة مساجد في خطبة الجمعة القبائل للمشاركة في قتال الحوثيين، بينما وجّه المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام رسالة إلى سكان المدينة مفادها أنّ قوات المتمردين "لن تقاتل إلا المنخرطين عسكرياً مع العدو الأجنبي". وتوجه لهم في تغريدة على تويتر مساء السبت قائلا "لأهلنا الكرام في مأرب أن يطمئنوا (...) وعليهم أن يعودوا لرشدهم ويدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم".

 

من جانب آخر قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن المملكة ستواصل معاملة جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية على الرغم من قرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

ولم يصدر أي رد رسمي آخر من الرياض على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أن واشنطن ستلغي التصنيف اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الجاري.
 

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Jemen Taiz | Wassertank

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

  • Hungersnot im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

  • Jemen Taiz | Demonstrant

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

  • Jemen Symbolbild Arbeiter

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

  • Jemen Taiz | Fischhändler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

  • Jemen Taiz | Händler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

  • Jemen Taiz | Hochzeitsfeier

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

  • Musik im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أكثر من 100 جندي يمني قتلوا بهجوم يحمل بصمات باليستية إيرانية.. هل هم جزء من "الثأر" لسليماني؟  

مواضيع ذات صلة

Yemen Huthi Kämpfer

على وقع معارك مأرب... واشنطن تحدد موعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب 12.02.2021

مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.

Saudi Arabien Flughafen von Abha

نشوب النيران بطائرة مدنية إثر هجوم للحوثيين على مطار أبها 10.02.2021

أعلن التحالف العربي في اليمن السيطرة على حريق شبّ في طائرة مدنية، إثر استهداف الحوثيين لمطار أبها عبر طائرات مسيرة. بينما أكدت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم معلنة أن المطار "يستخدم لأغراض عسكرية ضد الشعب اليمني".

Saudi-Arabien Skyline Riad

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين محاولة شن هجوم على الرياض بالصواريخ 25.01.2021

أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا بريطانيا بيانا مشتركا اليوم الإثنين أدانت فيه تعرض العاصمة السعودية الرياض لمحاولة شن هجوم بالصواريخ. كما أدانت مصر في بيان منفصل استهداف العاصمة الرياض من قبل الحوثيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  