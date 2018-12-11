اليمن: انفراج بشأن مطار صنعاء واستمرار عقدتي تعز والحديدة

تسلم وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ووفد جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الأربعاء (12 كانون أول/ديسمبر 2018)، مسودات تتضمن الإطار السياسي لمشاورات السلام. وقالت مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة، إن الطرفين تسلما بشكل رسمي حزمة الاتفاقات التي تتضمن الإطار السياسي، وإعادة فتح مطار صنعاء والملف الاقتصادي وملف الحديدة.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة، هي نتيجة المشاورات التي جرت خلال السبعة الأيام الماضية في السويد. وقالت إنهم يأملون أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقات يوم غد الخميس، مشيرة إلى أنهم ما زالوا ينتظرون ردود الطرفين على تلك الحزمة. وتابعت "نأمل أن تكون ردود الفعل إيجابية من كلا الطرفين".
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث اقترح إطارا سياسيا لمستقبل اليمن ومشروع اتفاق حول إعادة فتح مطار صنعاء ووثيقة حول معالجة الأوضاع الاقتصادية ومشروع اتفاق حول الحديدة، بحسب ما أعلنت المتحدّثة باسمه. وقالت حنان بدوي، المتحدّثة باسم المبعوث الأممي، إن "الطرفين تسلّما رسميا المقترحات ونحن بانتظار الرد عليها".
عقدة تعز ومعضلة الحديدة
وأوضحت المسؤولة، أن اليوم شهد عقد اجتماع حول ملف تعز، دون أن تشير إلى تفاصيل الاجتماع. وكان ملف التهدئة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة والمحاصرة من قبل الحوثيين قد سحب من التداول في المحادثات التي تختتم الخميس. وشهدت المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن معارك تعد من الأعنف في النزاع.
وكان ملف التهدئة في المدينة مطروحا إلى جانب التهدئة في الحديدة، كما أن الطرفين يجريان أيضا محادثات حول مطار صنعاء المغلق منذ التدخل العسكري السعودي. ويتبادل وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين الاتهامات حول عدم الجدية في التوصل إلى حلول، خصوصا في ما يتعلق بمصير مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ 2014 والتي يعتبر ميناؤها شريان حياة تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن.
وعن مصير الحديدة قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك لفرانس برس في عدن إنه "مع ضيق الوقت يبدو أن التوصل إلى جميع التفاصيل قد لا يكون ممكنا في هذه الجولة". وتابع رئيس الوزراء اليمني أن "الأهم الآن هو حلحلة جميع القضايا العالقة في ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة ثم الانتقال إلى ملف الحديدة والملفات الأخرى التي طرحت خلال هذه المحادثات".
وأكد العضو في وفد الحوثيين عبد الملك العجري "هناك تقدم وإن كان بصعوبة. تقدم بطيء". لكنه أضاف "هناك تعنت من الطرف الآخر"، مشيرا أن الأمور قد تصبح أكثر وضوحا اليوم.
عضوان من وفد جماعة أنصار الله الحوثية.
هل سيفتح مطار صنعاء؟
في الأثناء قالت مصادر إن طرفي الحرب في اليمن اتفقا اليوم على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن الطرفين اتفقا على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها. وأضاف المصدران أن الطرفين لم يتفقا بعد على ما إذا كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.
وتأتي هذه التطورات قبل يوم من اختتام المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد، إذ من المتوقع أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمنية في ريمبو، من أجل إعطاء دفع لوفدي الحكومة المعترف بها والحوثيين لمواصلة المحادثات.
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
لكن هذه الحروب تركت آثارها على اليمن، فقد انتشر الجوع مع فرض التحالف السعودي حصاراً جزئياً على اليمن واتهامه إيران بتهريب الصواريخ للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة مع الواردات الغذائية. وإيران تنفي هذا الاتهام. كما تسببت الغارات جوية التي شنها التحالف في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق تحذيرات، غير أن الدعم الغربي للسعودية وحلفائها لم ينقطع.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2017 يمكن تسميته بعام حرب الصواريخ، فقد بات الحوثيون يطلقون عدداً متزايداً من الصواريخ على عمق الأراضي السعودية بما في ذلك الرياض.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
وفي خضم هذه التطورات المستعرة ظهرت خلافات بين صالح وحلفائه الحوثيين، فرأى صالح فرصة لاستعادة أسرته للسلطة من خلال الانقلاب على حلفائه الحوثيين لكنهم قتلوه أثناء محاولة الهرب منهم نحو عدو الأمس السعودية.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
أطلقت القوات التي يدعمها التحالف السعودي بما فيها بعض القوات التي ترفع علم الانفصاليين في الجنوب عملية على ساحل البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة آخر نقاط الإمداد الرئيسية لشمال اليمن، حيث تدور معارك شرسة.