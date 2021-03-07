اليمن - انطلاق جولة مشاورات جديدة والبابا يشيد بالهدنة

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد (الخامس من حزيران/ يونيو 2022)، جولة مشاورات جديدة برعاية أممية، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.
وكشف مصدر حكومي ، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المباحثات ستكون مباشرة وهي "امتداد لجولة المشاورات السابقة الخاصة بهذا الملف".
وأكد المصدر أن الفريق الحكومي يرفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الحوثيون بشأن فتح منافذ فرعية في تعز (جنوب غربي البلاد)"، مشيراً إلى أن استمرارها "يهدد بإفشال حلحلة هذا الملف".
في المقابل، أعلن في وقت سابق الحوثيون، العمل على إعادة فتح طريق في مدينة تعز. وقالت وكالة الأنباء" سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين السبت: "إن السلطات في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية في الضواحي الشمالية للمدينة تمهيداً لفتح طريق بطول 12 كيلو مترا".
وترعى الأمم المتحدة منذ نهاية أيار/ مايو الماضي، جولة مشاورات في عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز وباقي المحافظات اليمنية، تنفيذاً لبنود الهدنة التي مددت في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، وتستمر حتى الثاني من آب/ أغسطس القادم.
وانتهت جولة المشاورات السابقة الشهر الماضي في عمان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز.
من جانب آخر ضمّ بابا الفاتيكان صوته إلى الأصوات الدولية المرحبة بتمديد الهدنة. وأعرب في عظته التي القاها في كنيسة بطرس اليوم الأحد، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لحلحلة الصراع وأن يعم السلام البلد الذي قالت الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.
كما شدد الحبر الأعظم على حق الأطفال اليمنيين في النمو وفي طفولة هادئة.
و.ب/ ع.غ (د ب أ، ك ن أ)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..