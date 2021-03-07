اليمن - انطلاق جولة مشاورات جديدة والبابا يشيد بالهدنة

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد (الخامس من حزيران/ يونيو 2022)، جولة مشاورات جديدة برعاية أممية، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.

وكشف مصدر حكومي ، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المباحثات ستكون مباشرة وهي "امتداد لجولة المشاورات السابقة الخاصة بهذا الملف".

وأكد المصدر أن الفريق الحكومي يرفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الحوثيون بشأن فتح منافذ فرعية في تعز (جنوب غربي البلاد)"، مشيراً إلى أن استمرارها "يهدد بإفشال حلحلة هذا الملف".

في المقابل، أعلن في وقت سابق الحوثيون، العمل على إعادة فتح طريق في مدينة تعز. وقالت وكالة الأنباء" سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين السبت: "إن السلطات في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية في الضواحي الشمالية للمدينة تمهيداً لفتح طريق بطول 12 كيلو مترا".

وترعى الأمم المتحدة منذ نهاية أيار/ مايو الماضي، جولة مشاورات في عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز وباقي المحافظات اليمنية، تنفيذاً لبنود الهدنة التي مددت في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، وتستمر حتى الثاني من آب/ أغسطس القادم.

وانتهت جولة المشاورات السابقة الشهر الماضي في عمان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز.

من جانب آخر ضمّ بابا الفاتيكان صوته إلى الأصوات الدولية المرحبة بتمديد الهدنة. وأعرب في عظته التي القاها في كنيسة بطرس اليوم الأحد، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لحلحلة الصراع وأن يعم السلام البلد الذي قالت الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.

كما شدد الحبر الأعظم على حق الأطفال اليمنيين في النمو وفي طفولة هادئة.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، ك ن أ)