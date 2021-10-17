اليمن: الحوثيون يعلنون قصف منشآت لـ"أرامكو" في السعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إنهاأطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية، منها منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة.

من جهته، قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن أمس الجمعة إنه دمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية وطائرة رابعة فوق اليمن. وأضاف أن الجماعة فشلت في إطلاق صاروخين باليستيين، وأنهما سقطا داخل اليمن.

شركة أرامكو لم تؤكد أو تنفي الخبر بل اكتفت بالقول لوكالة رويترز إنها سترد في أقرب وقت.

هذا وقال العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي أذيع على التلفزيون إن الجماعة استهدفت أيضاً أهدافاً عسكرية في الرياض وجدة وأبها وجازان ونجران. واحتوى بيان سريع على معلومات غير دقيقة، إذ ذكر المطار الدولي في جدة باسم خاطئ، كما أشار إلى موقع خاطئ لقاعدة الملك خالد، قائلاً إنها في الرياض بينما هي تقع في جنوب المملكة.

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هذا وأعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت لاحق من السبتأنه ضرب 13 هدفاً في عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين، مضيفاً أن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق طائرات مسيرة في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب اليمنية.

يشار إلى أن مصفاة أرامكو في جدة أوقف تشغيلها عام 2017، ولكن الشركة تمتلك هناك مصنعاً لتوزيع المنتجات البترولية كان الحوثيون قد استهدفوه في مارس/ آذار الماضي.

وشن الحوثيون مراراً هجمات عبر الحدود على السعودية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ، تدخل التحالف في اليمن في مارس/ آذار 2015، بعد أن أطاحت الحركة بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.

وتوقفت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في اليمن.

ويواجه الصراع، الذي يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، جموداً عسكرياً منذ سنوات. ويضغط الحوثيون ًحاليا بهجوم على مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في الشمال، وكذلك في مناطق أخرى في اليمن.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)