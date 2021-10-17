 اليمن: الحوثيون يعلنون قصف منشآت لـ″أرامكو″ في السعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اليمن: الحوثيون يعلنون قصف منشآت لـ"أرامكو" في السعودية

فيما أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية أنها استهدفت عدداً من الأهداف داخل السعودية، بما فيها منشآت عسكرية وأخرى تابعة لشركة "أرامكو"، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه نفذ عملية "نوعية" ضد الحوثيين.

واحدة من منشآت شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية

ذكر البيان الذي أذاعه الحوثيون أسماء ومواقع قواعد ومنشآت سعودية خاطئة

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إنهاأطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية، منها منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة.

من جهته، قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن أمس الجمعة إنه دمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية وطائرة رابعة فوق اليمن. وأضاف أن الجماعة فشلت في إطلاق صاروخين باليستيين، وأنهما سقطا داخل اليمن.

شركة أرامكو لم تؤكد أو تنفي الخبر بل اكتفت بالقول لوكالة رويترز إنها سترد في أقرب وقت.

هذا وقال العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي أذيع على التلفزيون إن الجماعة استهدفت أيضاً أهدافاً عسكرية في الرياض وجدة وأبها وجازان ونجران. واحتوى بيان سريع على معلومات غير دقيقة، إذ ذكر المطار الدولي في جدة باسم خاطئ، كما أشار إلى موقع خاطئ لقاعدة الملك خالد، قائلاً إنها في الرياض بينما هي تقع في جنوب المملكة.

مشاهدة الفيديو 01:55

المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية

هذا وأعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت لاحق من السبتأنه ضرب 13 هدفاً في عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين، مضيفاً أن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق طائرات مسيرة في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب اليمنية.

يشار إلى أن مصفاة أرامكو في جدة أوقف تشغيلها عام 2017، ولكن الشركة تمتلك هناك مصنعاً لتوزيع المنتجات البترولية كان الحوثيون قد استهدفوه في مارس/ آذار الماضي.

وشن الحوثيون مراراً هجمات عبر الحدود على السعودية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ، تدخل التحالف في اليمن في مارس/ آذار 2015، بعد أن أطاحت الحركة بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.

وتوقفت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في اليمن.

ويواجه الصراع، الذي يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، جموداً عسكرياً منذ سنوات. ويضغط الحوثيون ًحاليا بهجوم على مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في الشمال، وكذلك في مناطق أخرى في اليمن.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

 

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟ 17.10.2021

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.

FILE PHOTO: Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman attends a graduation ceremony for the 95th batch of cadets from the King Faisal Air Academy in Riyadh, Saudi Arabia December 23, 2018. Picture taken December 23, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

إدارة بايدن تقر أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية 04.11.2021

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان إقرار صفقة أسلحة للسعودية بـ 650 مليون دولار. وهذه أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.

Security personnel stand amid the wreckage of a damaged vehicle at the site of a deadly car bomb attack that targeted two senior government officials, who survived, security officials said, in the port city of Aden, Yemen, Sunday, Oct. 10, 2021. Aden has been the seat of the internationally recognized government of President Abed Rabbo Mansour Hadi since the Iranian-backed Houthi rebels took over the capital, Sanaa, triggering Yemen’s civil war. (AP Photo/Wael Qubady)

اليمن.. 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجار بمحيط مطار عدن 30.10.2021

أسفر انفجار بمحيط مطار عدن في اليمن عن سقوط عشرات الضحايا بينهم 12 قتيلاً على الأقل، كما كشف مصدر طبي. وفي حين تقول مصادر إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة، تشير مصادر أخرى إلى أنه نتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود.