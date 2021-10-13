اليقطين .. "طعام خارق" له فوائد صحية كثيرة للإنسان

لا شك أن الحفاظ على الصحة واتباع نظام غذائي متوازن يتصدران أولويات الكثير من الناس، لاسيما مع الانتشار الواسع للأطعمة غير الصحية وتبعات ذلك الكبيرة على صحة الإنسان في مختلف أرجاء العالم.
وهناك بعض الأطعمة القادرة على حماية جسم الإنسان بشكل جيد وتزويده بما يحتاج إليه. واليقطين من بين تلك الأطعمة. وتقول خبيرة التغذية جوليا زومبانو إن تناول اليقطين يعود بفوائد مذهلة على صحة الإنسان، مضيفة أن اليقطين يجب أن يكون حاضراً في النظام الغذائي اليومي، حسب ما ذكره موقع " health.clevelandclinic"
صحة العين والقلب
وعن بعض فوائد اليقطين، قالت خبيرة التغذية جوليا زومبانو "اليقطين غني بفيتامين أ، وهو أمر رائع للرؤية وتقوية جهاز المناعة لديك"، وأضافت أن "تناول كمية صغيرة من اليقطين قادرة على تزويد الجسم بما يحتاجه يوميا من فيتامين أ".
الموقع الألماني المتخصص في الأخبار الطبية "هايل براكسيس"، يشير إلى أن اليقطين يحتوي على اللوتين والزيارانثين وهما عنصران غذائيان يساعدان على حماية العين من الضمور البقعي في سن الشيخوخة.
أيضاً، تشمل فوائد اليقطين القلب، حيث أفادت خبيرة التغذية الأمريكية جوليا زومبانو أن اليقطين غني بالبوتاسيوم، الذي يعد عنصراً أساسياً لصحة القلب. وأردفت أن اليقطين يحتوي كذلك على فيتامين سي المهم للقلب والألياف، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتويها يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب.
تقوية المناعة والوقاية من السرطان
ولتناول اليقطين فوائد كبيرة على تقوية مناعة جسم الإنسان، إذ يعد مصدراً لمجموعة من مضادات الأكسدة المقوية للمناعة بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ والحديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكاروتينات المقاومة للسرطان.
وتوضح خبيرة التغذية جوليا زومبانو: "الكاروتينات هي أصباغ نباتية تنتجها نباتات صفراء وبرتقالية وحمراء مثل اليقطين والجزر والقرع والطماطم"، وأضافت أن الكاروتينات تحارب آثار الجذور الحرة في الجسم، وهو ما قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.
مميزات خاصة
وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى أن اليقطين لا يفقد الفيتامينات التي يحتويها بالطبخ، فقد تبين أن مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول داخل جسم الإنسان إلى فيتامين أ تستفيد بشكل كبير من تسخين اليقطين، مما يسهل من هضمها، وفق ما أورده موقع "دي فيلت" الألماني.
كما أن اليقطين من المواد الغذائية التي لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة (26 سعرة حرارية لكل 100 غرام). ويزود اليقطين جسم الإنسان بألياف غذائية تشعره بالشبع وتساهم بالتالي في عملية تخفيض الوزن، حسب موقع "تسينتروم دير غيزوندهايت".
ر.م/ص.ش
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك