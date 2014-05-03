اليابان دولة تتكون من عدة جزر تقع شمال المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبر الآسيوي. تتألف اليابان من آلاف الجزر الصغيرة، وأربع جزر كبرى هي هوكايدو، وهونشو، وكيوشو وشيكوكو.

تعد اليابان واحدة من أكثر بلدن العالم كثافة سكانية إذ يعيش فيها حوالي 126.5 مليون نسمة. تقع في شرق آسيا بين المحيط الهادي وبحر اليابان. يسمي اليابانيون بلدهم نيبون أو نيهون التي تعني مصدر الشمس. تتميز اليابان بجبالها البركانية ومن أشهرها جبل فوجي الذي يعد أعلى قمة في اليابان. ورغم قلة موارها الطبيعية إلا أن اليابان من أكثر الدول تطورا في العالم. فهي تصنع السيارات والحواسيب والفولاذ وغيرها من الصناعات الثقيلة أيضا.