 اليابان.. معقل المعمرين في العالم؟ | عالم المنوعات | DW | 14.09.2018

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منوعات

اليابان.. معقل المعمرين في العالم؟

يبدو أن الحياة في اليابان تأبى أن تنته، فعدد المعمرين الذين تجاوز عمرهم قرنا من الزمن يتزايد بشكل ملحوظ سنة بعد أخرى. الحكومة اليابانية أصدرت بيانا بهذ الخصوص، وقالت إن النساء يشكلن النسبة الأكبر بين المعمرين. فما السبب؟

Symbolbild Rente Japan (picture alliance/dpa/L. Nicolaysen)

زاد عدد المعمرين فوق المئة عام في اليابان بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 785 ألف، حوالي 90 بالمائة منهم نساء، حسب ما صرحت به الحكومة اليابانية اليوم الجمعة (14 أيلول 2018). وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في تقرير صدر قبل ثلاثة أيام من عطلة "احترام المسنين" الرسمية إن عدد المعمرين فوق المائة عام ارتفع للعام الثامن والأربعين على التوالي. وفي عام 1963، كان عدد المعمرين فوق المئة عام في اليابان يبلغ 153 شخصا فقط، عندما بدأت الوزارة دراسة استقصائية في هذا الصدد.

الوزارة أقرت أن الرقم تجاوز ألف في عام 1981 وعشرة آلاف عام 1998 و50 ألف في عام 2012. وحسب مجموعة "بحوث الشيخوخة" ومقرها أمريكا، فإن اليابان لديها أكبر معمرة في العالم وهي كين تاناكا التي تبلغ من العمر 115عاما، وتعيش في مدينة فوكوكا جنوب غرب البلاد. وكانت تاناكا قد ولدت في الثاني من كانون ثان/يناير 1903.

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وقد أقرت موسوعة غينيس العالمية بأن ماسازو موناكا 113عاما، وهو من سكان جزيرة هوكايدو شمال البلاد، يُعد أكبر رجل معمر في العالم. وتواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا، بعد عقود من الشيخوخة السريعة للسكان وتراجع معدلات المواليد. وحسب المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن، فإن التقديرات تشير إلى أن الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر سيمثلون 1،38 بالمئة من إجمالي السكان في عام 2060، بارتفاع عن 6،26 بالمئة في عام.

(د.ب.أ) م.م/ ط.أ 

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