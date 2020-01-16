اليابان.. روبوتات بقدرات جديدة في مجال رعاية المرضى

يرى الباحثون في اليابان أن الروبوت أصبح له دور بالغ الأهمية في مجال التمريض ورعاية المرضى. وفي محاولة لتحسين هذا الدور، قام فريق بحثي بتطوير طريقة جديدة للتحكم في الإنسان الألي بما يجعلها قادرة على تقليد حركات البشر في مواقف مختلفة كتحريك المرضى ونقلهم من مكان لآخر.

وأشار الباحث تشانغان جيانغ، المتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية بجامعة ريتسوميكان اليابانية، إلى ما يمثله نقص أطقم التمريض في الآونة الأخيرة من خطورة قائلا: "الأمر أصبح مشكلة اجتماعية خطيرة ناجمة عن تراجع أعداد المواليد وارتفاع مستوى أعمار السكان".

وأفاد موقع فيز دوت أورج، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن فريق البحث نجح في تطوير تقنية جديدة للتحكم في حركة ذراع الروبوت بشكل مخصص للعناية بالمرضى بما لا يؤدي إلى حدوث الحركات الحادة أو الاحتكاكات التي تنجم عن الأذرع الأخرى التقليدية للإنسان الآلي.

فبدلا من الاحتكاك التقليدي الناجم عن الإمساك بالمرضى استعدادا لنقلهم، تقوم الذراع الجديدة بتحريك المرضى بشكل يقلل من المعاناة التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء تحريكهم على فراش المرض، على حد وصف الموقع.

د ب/ هـ.د (د ب أ)