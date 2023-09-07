اليابان تدخل السباق وتطلق مركبة "قناص القمر"

أطلقت اليابان صباح اليوم الخميس صاروخا من طراز (إتش-2 إيه) يحمل مركبة لاستكشاف القمر على أمل أن تصبح خامس دولة تنجح في الهبوط على القمر في أوائل العام المقبل.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له ونجح في إطلاق مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر. وتسببت الأحوال الجوية غير المواتية في تأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي.

وتسعى اليابان إلى وضع مركبة الفضاء التي يطلق عليها اسم (مون سنايبر) "قناص القمر"، في نطاق 100 متر من الموقع المستهدف على سطح القمر. ومن المنتظر أن تبدأ المهمة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون

دولار، عملية الهبوط بحلول فبراير شباط بعد أن تقطع مسارا طويلا يراعي ترشيد استهلاك الوقود.

وبعد ساعات من الإقلاع اليوم الخميس، قالت وكالة استكشاف الفضاء إنها تلقت إشارات من المركبة تظهر أنها تعمل على نحو طبيعي.

يأتي الإطلاق بعد أسبوعين من نجاح الهند في الهبوط بمركبة فضائية على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر من خلال بعثتها تشاندرايان-3. وبذلك أصبحت الهند رابع دولة تهبط على القمر. وفشلت محاولتان سابقتان لليابان للهبوط على سطح القمر العام الماضي.

وبعد الهبوط، ستحاول المركبة تحليل تكوين صخور الزبرجد الزيتوني قرب موقع الهبوط بحثا عن أدلة حول أصل القمر. ولا تحمل المركبة الفضائية أي مسبار قمري.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز)