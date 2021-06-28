جاءت تسمية "الوهابية" نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب، يرفض الوهابيون هذه التسمية على أساس أنهم يمثلون دعوة دينية "سلفية" نسبة للسلف الصالح. كما يعتبرون أنفسهم الممثل الوحيد للإسلام الصحيح الخالي من البدع والانحراف.

نشأت الوهابية في منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية أواخر القرن الثامن عشر الميلادي على يد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. كانت بدايتها في مدينة الدرعية، إذ أعلن محمد بن عبد الوهاب الجهاد من هناك قبل أن يشن سلسلة حروب أو غزوات كلفت الكثير من الأرواح والخسائر المادية. تنظر الكثير من المدارس الإسلامية كالأزهر والزيتونة إلى الوهابية كحركة متطرفة تتعارض مع الإسلام السمح والمعتدل. تتقاسم الوهابية السلطة في السعودية مع آل سعود من خلال إشرافها على العديد من المؤسسات وفي مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.