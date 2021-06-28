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الوهابية

جاءت تسمية "الوهابية" نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب، يرفض الوهابيون هذه التسمية على أساس أنهم يمثلون دعوة دينية "سلفية" نسبة للسلف الصالح. كما يعتبرون أنفسهم الممثل الوحيد للإسلام الصحيح الخالي من البدع والانحراف.

نشأت الوهابية في منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية أواخر القرن الثامن عشر الميلادي على يد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. كانت بدايتها في مدينة الدرعية، إذ أعلن محمد بن عبد الوهاب الجهاد من هناك قبل أن يشن سلسلة حروب أو غزوات كلفت الكثير من الأرواح والخسائر المادية. تنظر الكثير من المدارس الإسلامية كالأزهر والزيتونة إلى الوهابية كحركة متطرفة تتعارض مع الإسلام السمح والمعتدل. تتقاسم الوهابية السلطة في السعودية مع آل سعود من خلال إشرافها على العديد من المؤسسات وفي مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

People walk past a banner showing Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, outside a mall in Jiddah, Saudi Arabia, Friday, Dec. 6, 2019. Arabic reads, vision of 2030. (AP Photo/Amr Nabil)

الإصلاحات السعودية.. هل تنقل البلاد إلى حقبة ما بعد الوهابية؟ 28.06.2021

تتسارع وتيرة الإصلاحات في السعودية مع تهميش نفوذ رجال الدين مقابل تعزيز قبضة العائلة المالكة على مفاصل الحياة السياسية، هل ستسفر هذه الإصلاحات عن تغيير حقيقي أم أنها دعاية ومحاولة لتبييض وجه السلطة؟
Dakar Rally organizers stand in front of a screen displaying images of Saudi King Salman, right, and Crown Prince Mohammed bin Salman, during a presentation in Dakar village, in Jiddah, Saudi Arabia, Saturday, Jan. 4, 2020. The Dakar Rally is swapping South America for Saudi Arabia. Created in 1977, the rally was raced across Africa until terror threats in Mauritania led organizers to cancel the 2008 edition. (AP Photo/Amr Nabil) |

"الثابت والمتحول" في السعودية.. 90 عاما على تأسيس المملكة 23.09.2020

تشهد السعودية في عهد الملك سلمان ونجله وولي عهده تغييرات جذرية مؤخراً في الكثير من الملفات والقضايا التي كانت تتميز حتى عهد قريب بنوع من الثبات إن لم يكن الجمود. فما هي أهم تلك الملفات؟ وما هي طبيعة التغيرات التي حدثت؟
Blogger schreiben für DW. Alaa Al-Aswani

علاء الأسواني: المفاجأة التي تنتظر السيسي..!! 17.12.2019

في هذا المقال* يكشف علاء الأسواني عن المفاجأة التي تنتظر السيسي.
Blogger schreiben für DW. Alaa Al-Aswani

علاء الأسواني: هل نحتاج إلى رجال الدين؟! 10.12.2019

في مقاله لـ DW* يسأل علاء الأسواني هل نحتاج إلى رجال الدين؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: هل سمعتم عن العملية "سيكلون"؟! 14.05.2019

في مقاله* لـ DW عربية يسأل علاء الأسواني القراء: "هل سمعتم عن عملية "سيكلون" ..؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: مقالة سيكتب القارئ نهايتها.. 21.08.2018

كتب علاء الأسواني هذه المقالة* وترك نهايتها ليكتبها القارئ بنفسه.
ARCHIV - 13.05.2018, Saudi-Arabien, Riad: Eine Frau sitzt bei einer Automesse, die ausschließlich für Frauen ist, in einem Auto. In Saudi-Arabien soll das Autofahren für Frauen voraussichtlich ab Juni 2018 erlaubt sein. (zu dpa «Saudi-Arabien will sexuelle Belästigung unter Strafe stellen» vom 30.05.2018) Foto: Ahmed Yosri/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

وأخيرا... نساء السعودية يقدن السيارات بعد حظر استمر عقودا 24.06.2018

انطلقت النساء بسياراتهن في شوارع السعودية في منتصف الليل (السبت / الأحد) إيذانا برفع آخر حظر مفروض في العالم على قيادة المرأة للسيارة يعتبره كثيرون منذ وقت طويل رمزا لقمع المرأة في المملكة الوهابية.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: بين الخوذة والعمامة.. أربعة اقتراحات للنجاة 12.06.2018

في هذا المقال* يقدم علاء الأسواني أربعة اقتراحات للنجاة من الخوذة والعمامة. 
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: هل يعود القانون من الأجازة..؟! 05.06.2018

في مقاله* لـ DW عربية يحكي علاء الأسواني عن الأجازة التي أخذها القانون في مصر.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: تكلم لأن صمتك سيقتلك... 08.05.2018

في هذا المقال* يكتب علاء الأسواني عن الرأي العام في مجتمع الاستبداد.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: لماذا تغيرت أخلاقنا..؟ 01.05.2018

في هذا المقال* يشرح علاء الأسواني لماذا تغيرت أخلاق المصريين.
Der Angeklagte Hussein K. sitzt am 05.09.2017 in Freiburg (Baden-Württemberg) im Landgericht im Gerichtssaal hinter einer Ausgabe der Strafprozessordnung. Er ist wegen Mordes an einer Studentin angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 19 Jahre Maria L. im Oktober 2016 angegriffen, gewürgt und vergewaltigt zu haben. Anschließend habe er sie bewusstlos ins Wasser des Flusses Dreisam gelegt, wo sie ertrank. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

لماذا يدعي طالبو لجوء انتماءهم لتنظيمات إرهابية وارتكاب جرائم خطيرة؟ 29.04.2018

يزداد في ألمانيا عدد طالبي اللجوء الذين يدّعون أنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية أو أجبروا على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب. فما الذي يدفعهم إلى فعل ذلك، وكيف تتعامل السلطات الألمانية مع هذه الادّعاءات؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: جريمة محمد أكسجين... 24.04.2018

في هذا المقال* يكشف علاء الأسواني عن جريمة الصحفي المصري محمد أكسجين.
2016 Bild von Safia S. Sie muss sich für die Messerattacke im Bahnhof Hannvoer vor Gericht verantworten.

تثبيت الحكم بسجن "فتاة داعش" التي طعنت شرطياً ألمانياً 19.04.2018

قضت محكمة ألمانية بتثبيت الحكم بالسجن لست سنوات على المغربية الألمانية صفية س.، التي قامت قبل أكثر من عامين بشن أول عملية بأمر "داعش" في ألمانيا وطعنت شرطياً في رقبته. كما صدر حكم بسجن سوري ألماني في القضية ذاتها.

20.10.2017 Saudi women attend the Short Film Competition 2 festival on October 20, 2017, at King Fahad Culture Center in Riyadh. The rare movie night this week in Riyadh was a precursor to what is expected to be a formal lifting of the kingdom's ban on cinemas, long vilified as vulgar and sinful by religious hardliners. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

من الترهيب إلى الترفيه.. السعودية تحاول التحرّر من قبضة الوهابية 23.02.2018

"لن يذخر آل سعود جهدا لترويض الوهابية حتى يستمر النظام الحالي"، هكذا تقول متحدثة لـDW عربية. كلّ المؤشرات تُظهر أن السعودية ماضية نحو انفتاح مجتمعي، لكن التحديات متعددة، أهمها أولويات المواطن وثقل المؤسسة الدينية.
A Saudi football fan cheers for her team before the start of the 2011 Asian Cup group B football match between Jordan and Saudi Arabia at Al-Rayyan Stadium in the Qatari capital Doha on January 13, 2011. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)

هل تُرضي قرارات دخول الملاعب وقيادة السيارات نساء السعودية؟ 12.01.2018

يشهد ملعب سعودي حدثا خاصا هذا المساء، إذ ستحتضن المدرجات لأول مرة نساءً بين المشجعين. حدث يأتي تزامنا مع تنظيم معرض سيارات يشجع النساء على امتلاك السيارات وقيادتها. فهل تُرضي هذه "التغييرات" نساء البلد؟
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