أمير ورجل أعمال سعودي ينتمي للعائلة المالكة السعودية. يعد من أكبر المستثمرين في العالم. يرأس "شركة اللملكة القابضة" التي تملك وتشارك في ملكيىة شركات تجارية ومؤسسات إعلامية وفنادق في عشرات الدول.

الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض 1955. درس إدارة الأعمال في الولايات المتحدة قبل أن يدخل عالم الأعمال من أوسع أبوابه. أسس شركة "المملكة القابضة" التي تملك استثمارات بعشرات المليارات في السعودية ومختلف أنحاء العالم. ويستثمر الأمير الوليد بشكل أساسي في الفنادق وقطاع السفر. وتشمل المحفظة الاستثمارية لشركته حصصا في شركات عالمية مثل آبل ووالت ديزني.