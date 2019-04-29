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الوليد بن طلال

أمير ورجل أعمال سعودي ينتمي للعائلة المالكة السعودية. يعد من أكبر المستثمرين في العالم. يرأس "شركة اللملكة القابضة" التي تملك وتشارك في ملكيىة شركات تجارية ومؤسسات إعلامية وفنادق في عشرات الدول.

الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض 1955. درس إدارة الأعمال في الولايات المتحدة قبل أن يدخل عالم الأعمال من أوسع أبوابه. أسس شركة "المملكة القابضة" التي تملك استثمارات بعشرات المليارات في السعودية ومختلف أنحاء العالم. ويستثمر الأمير الوليد بشكل أساسي في الفنادق وقطاع السفر. وتشمل المحفظة الاستثمارية لشركته حصصا في شركات عالمية مثل آبل ووالت ديزني.

ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

صورة لحفيدات الوليد بن طلال تشعل مواقع التواصل الاجتماعي 29.04.2019

نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال صورة لحفيداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ولاقت هذه الصورة الكثير من التفاعل، حيث حصدت العديد من التعليقات.فكيف تجاوب رواد تويتر مع صورة حفيدات الأمير الثري؟
FILE - In this Dec. 9, 2018 file photo, released by the state-run Saudi Press Agency, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, speaks to his father, King Salman, at a meeting of the Gulf Cooperation Council in Riyadh, Saudi Arabia. On Thursday, Dec. 27, 2018, King Salman issued a wide-ranging overhaul of top government posts, including naming a new foreign minister, following international fallout from the killing of Saudi writer Jamal Khashoggi in Istanbul nearly three months ago. Adel al-Jubeir, the soft-spoken foreign minister since 2015, was replaced by Ibrahim al-Assaf, who was formerly a finance minister. (Saudi Press Agency via AP) |

انتهاء حملة "الفساد" السعودية.. محاولة تلميع بعد "تدويل" قضية خاشقجي؟ 31.01.2019

أثار إعلان السعودية إنهاء حملتها على "الفساد" تساؤلات عما إذا كانت تستطيع تلميع صورتها في الخارج، في وقت تنتظر فيه محققة أممية الموافقة من الرياض على دخول قنصليتها في اسطنبول والتي قتل فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
FILE - In this Dec. 9, 2018 file photo, released by the state-run Saudi Press Agency, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, speaks to his father, King Salman, at a meeting of the Gulf Cooperation Council in Riyadh, Saudi Arabia. On Thursday, Dec. 27, 2018, King Salman issued a wide-ranging overhaul of top government posts, including naming a new foreign minister, following international fallout from the killing of Saudi writer Jamal Khashoggi in Istanbul nearly three months ago. Adel al-Jubeir, the soft-spoken foreign minister since 2015, was replaced by Ibrahim al-Assaf, who was formerly a finance minister. (Saudi Press Agency via AP) |

بن سلمان ينهي حملته على "الفساد" باستعادة 100 مليار دولار 30.01.2019

تحول فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى "سجن ذهبي" لعدد من الأمراء النافذين في السعودية ضمن ما سمي بحملة "مكافحة الفساد" التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. السعودية أعلنت إنهاء الحملة اليوم باستعادة 100 مليار دولار.

ترامب وبن سلمان.. هل تنفصم عرى التحالف؟ 21.11.2018

لماذا يقدم ترامب كل هذا الدعم لولي العهد السعودي؟ سؤال يطرح نفسه منذ سطوع نجم محمد بن سلمان. ارتبط ترامب بمعاملات اقتصادية ضخمة مع أمراء سعوديين منذ عقود لكن موقف ولي العهد يزداد صعوبة بسبب قضية خاشقجي.
16.09.2018, Saudi-Arabien, Dschidda: Der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman Al Saud beobachtet die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen den Regierungschefs von Eritrea und Äthiopien. Gut zwei Monate nach ihrem historischen Friedensschluss haben Äthiopien und Eritrea am Sonntag ihr nachbarschaftliches Verhältnis in einem Freundschaftsvertrag geregelt. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres war zu der Zeremonie angereist. Foto: -/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الوليد بن طلال: التحقيق في مقتل خاشقجي سيبرئ ساحة بن سلمان 04.11.2018

طالب الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بمهلة لصالح حكومة بلاده، للكشف عن واقعة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مؤكدا أن التحقيق سيكشف براءة بن سلمان.

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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم! 08.03.2018

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى أغنياء العالم للعام الجاري. وضمت القائمة 2208 مليارديراً من 72 دولة بما فيها عربية، بثروة بلغ حجمها 9.1 تريليون دولار، بزيادة 18 % مقارنة مع العام الماضي.

ما ثمن الإفراج عن الملياردير الوليد بن طلال؟ 14.02.2018

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي تم إطلاق سراحه مؤخراً بعد اعتقاله في فندق ريتز كارلتون بالرياض إثر الاشتباه بعملية فساد، عن استجابته لطلب الحكومة بدعم نادي الهلال السعودي لكرة القدم من خلال التبرع بنصف مليون دولار.
US and Saudi officials walk in the hallway of the Ritz Carlton hotel in the capital Riyadh on May 21, 2017, during a visit of the US president. / AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

فندق ريتز الرياض... يعيد فتح أبوابه أمام النزلاء العاديين! 11.02.2018

بعد أن بقي "سجنا ذهبيا" لمدة ثلاثة شهور، عاد فندق ريتز كارلتون في الرياض وفتح أبوابه أمام النزلاء. وكان قد احتجز في الفندق شخصيات مهمة من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في إطار ما أطلق عليها حملة لمكافحة الفساد.
ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الأمير الوليد بن طلال- أسرار الساعة الأخيرة في سجن الفندق 03.02.2018

ليس الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مجرد رجل ثري، بل هو من أركان العائلة المالكة السعودية، وقبل ساعات من إطلاق سراحه، تمكنت الصحافة من إجراء مقابلة معه داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض فكشف أسرار مثيرة.
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh, on October 24, 2017. The Crown Prince pledged a moderate, open Saudi Arabia, breaking with ultra-conservative clerics in favour of an image catering to foreign investors and Saudi youth. We are returning to what we were before -- a country of moderate Islam that is open to all religions and to the world, he said at the economic forum in Riyadh. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

احتجاز الخمس نجوم يُعيد أموال الدولة.. هل انتصر بن سلمان؟ 30.01.2018

نجحت التسوية المالية في إعادة 100 مليار دولار إلى خزائن الدولة السعودية. فهل كتب محمد بن سلمان فصلاً جديداً أكثر إيجابية في حياة المملكة؟ أم أن هذه التسوية التي تمت دون العودة إلى قضاء مستقل بعيدة عن الإصلاح المنشود؟

هكذا يبدو السجن الفاخر للأمير الوليد بن طلال 27.01.2018

شاهد أول صور للسجن "الفاخر" للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال قبل خروجه منه

ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الإفراج عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال 27.01.2018

أفرجت السلطات السعودية، عن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بعد أن احتجز في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين، بينهم أمراء ووزراء حاليون في قضايا تتعلق بالفساد.

صراع الأقوياء.. بين الوليد وبن سلمان 15.01.2018

أكدت مصادر سعودية أن التفاوض بين الحكومة والملياردير السعودي الوليد بن طلال قد بدأ خاصة مع تسرب أنباء عن نقله وآخرين من فندق الريتز الفاخر إلى سجن الحائر
ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مصادر: الوليد بن طلال يجري محادثات تسوية مع الحكومة 14.01.2018

ينظر إلى الوليد بن طلال كواحد من أبرز الأمراء الموقوفين في إطار ما تقول الرياض إنها حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز أن الوليد يجري حاليا محادثات تسوية مع الحكومة.

08.11.2017 Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud walks with his son and Crown Prince Mohammed bin Salman, before King Salman leaves for Medina, in Riyadh, Saudi Arabia, November 8, 2017. Picture taken November 8, 2017. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية عام 2017 29.12.2017

مع صعود ولي العهد الجديد محمد بن سلمان شهد عام 2017 عدداً من الأحداث الهامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، عدها كثيرون انقلاباً على ثوابت قامت عليها المملكة، عند تأسيسها على يد جده الملك عبدالعزيز.

فندق ريتز كارلتون ـ "السجن الأكثر فخامة" في السعودية 10.11.2017

تحول فندق ريتز كارلتون ذوالخمسة نجوم والمعروف بفخامته، وسط العاصمة الرياض، إلى مكان لاحتجاز عدد من الأمراء والشخصيات السعودية البارزة تم توقيفهم بتهمة الفساد.
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