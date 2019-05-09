 الولايات المتحدة وطالبان في جولة محادثات جديدة في الدوحة | أخبار | DW | 29.06.2019

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أخبار

الولايات المتحدة وطالبان في جولة محادثات جديدة في الدوحة

بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية جولة مباحثات جديدة السبت في الدوحة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة، في وقت تسعى واشنطن لتحقيق اتفاق قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

Afghanistan | Friedensgespräche mit Taliban (picture-alliance/AP Photo/Qatar Ministry of Foreign Affairs)

صورة من جولة محادثات سابقة بين الجانبين جرت في شباط/ فبراير 2019 في الدوحة (صورة من الأرشيف)

أطلقت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية جولة مباحثات جديدة (اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو 2019)  في الدوحة: وغرد المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد على تويتر أنّ "الجولة السابعة من المباحثات بين ممثلي الولايات المتحدة والفريق التفاوضي للإمارة الإسلامية بدأت في الدوحة".

 

مختارات

وتهدف المباحثات إلى إنهاء أطول حرب أميركية متواصلة منذ قرابة 18 عاما. وبدأ الطرفان جولة المفاوضات السابعة مع ورود أنباء مقتل 25 عنصرا من ميلشيا موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان في شمال البلاد.

 وحصل الهجوم في منطقة نهرين في ولاية بغلان قبيل فجر السبت حين تدخل عناصر الميلشيا لإنقاذ مجموعة من الجنود المحاصرين من قبل مسلحي طالبان.

 وسيسفر الاتفاق المحتمل عن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان التي غزتها في عام 2001، في مقابل تعهد طالبان عدم تحويل البلاد لملاذ آمن للجماعات المتشددة، كما كان الحال مع القاعدة قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

 وتركزت المحادثات في جولاتها السابقة على أربعة محاور هي: مكافحة الارهاب، ووجود القوات الأجنبية، والحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتصر طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.

 وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إنهم يأملون التوصل لاتفاق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الافغانية المقبلة، التي تأجلت مرتين بالفعل ومقرر حاليا أن تجرى في ايلول/ سبتمبر المقبل.

 والثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان "قبل الأول من أيلول/ سبتمبر"، وذلك اثناء أول زيارة يقوم بها إلى كابول مذ بدأت واشنطن محادثات السلام مع الحركة المسلحة العام الماضي.

م.م/ ه.د (أ ف ب)

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    13 نوفمبر 2001: عملية "الحرية الدائمة"

    شنت حكومة جورج بوش آنذاك هجوما على أفغانستان حيث كان ترجح وجود أسامة بن لادن، الذي اتهمته بتدبير الهجمات. أسقطت الولايات المتحدة نظام طالبان في أفغانستان وحاولت تفتيت تنظيم القاعدة. في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفبمر 2001 سقطت كابول وانسحبت طالبان لمنطقة الحدود الأفغانية الباكستانية.

  • Afghanistan Konferenz in Bonn 2001 Petersberg

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    27 نوفمبر 2001: مؤتمر بون

    في نهاية عام 2001 التقى ممثلو أربعة من الأطياف الشعبية في أفغانستان بالقرب من مدينة بون الألمانية. لم تكن حركة طالبان ممثلة في المؤتمر الذي تم برعاية الأمم المتحدة. اتفقت الأطراف المشاركة في المؤتمر في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2001 على بناء حكومة انتقالية تعمل تحت إشراف الرئيس حامد كرزاي الذي عُلقت عليه الآمال لقيادة البلاد نحو الديمقراطية.

  • Abstimmung im Bundestag über Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr am 22.12.2001

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    22 ديسمبر 2001: البرلمان الألماني يصوت على المشاركة العسكرية

    أقر البرلمان الألماني في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2001 وبأغلبية كبيرة، مشاركة الجيش الألمانية في مهمة السلام التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان. تركزت مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) على الاهتمام بعودة الأمن ودعم الحكومة في أعمال إعادة البناء.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    6 مارس 2002: أول الضحايا في صفوف القوات الألمانية

    شهد يوم السادس من آذار/ مارس 2002 سقوط أول الضحايا الألمان أثناء إبطال مفعول صاروخ أرض جو. توالت الحوادث المشابهة، إذ فجّر انتحاري نفسه في كابول في السابع من حزيران/ يونيو 2003 مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة 29 بجروح. كان هذا هو الحادث الأول الذي يقتل فيه جنود ألمان نتيجة تفجير انتحاري.

  • Afghanistan Präsident Hamid Karsai Amtseinführung 2004

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    26 يناير 2004: دستور جديد

    أقرت الحكومة الأفغانية، في كانون الثاني/ يناير 2004، دستورا ديمقراطيا للبلاد بعد أكثر من عامين على سقوط طالبان. اتفق المشاركون في وضع الدستور على تأسيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ذات النظام الرئاسي ليمهدوا بذلك الطريق لانتخابات عامة. أجريت الانتخابات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2004 وفاز بها حامد كرزاي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder und Hamid Karsai

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    31 مارس 2004: مؤتمر برلين

    وافق المجتمع الدولي خلال مؤتمر برلين على تخصيص 8.2 مليار دولار لأعمال إعادة الإعمار في أفغانستان. ساهمت ألمانيا بنحو 80 مليون يورو. تناول المؤتمر العديد من النقاط منها سبل مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز قوة إيساف بعناصر إضافية.

  • Afghanistan Konferenz London Gruppenbild Hamid Karsai

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    31 يناير 2006: مؤتمر لندن

    اتفق المشاركون في مؤتمر لندن على برنامج مدته خمسة أعوام لأفغانستان وخصصوا من أجله 10.5 مليار دولار. طرح المؤتمر مسألة تسليم أفغانستان المسؤولية على مراحل. لم يكن هذا المؤتمر هو نهاية المطاف، فقد تطلب الوضع الأمني الشائك في أفغانسان تنظيم مؤتمرات عديدة في السنوات اللاحقة.

  • Tanklaster Bombardement in Kunduz

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    4 سبتمبر 2009: غارة قندز

    أمر غيورغ كلاين، قائد القوات الألمانية في أفغانستان، بشن غارة جوية على شاحنتي وقود استولى عليها عناصر من طالبان بالقرب من مدينة قندز. أسفرت الغارة الجوية عن مقتل نحو 140 شخصا معظمهم من المدنيين. أدت الغارة لانتقادات حادة في أفغانستان وألمانيا وتسببت في استقالة وزير الدفاع الألماني آنذاك فرانتس يوزيف يونغ.

  • Jahresrückblick Deutschland 2010 Gesichter Horst Köhler

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    31 مايو 2010: استقالة الرئيس الألماني

    أدلى الرئيس الألماني آنذاك هورست كولر بتصريحات صحفية مثيرة للجدل أثناء رحلة عودته من زيارة تفقدية لقوات بلاده في أفغانستان. وبرر كولر في المقابلة الصحفية مشاركة قوات بلاده في أفغانستان بتأمين مصالح اقتصادية ألمانية. أثارت هذه التصريحات نقاشات سياسية حادة في ألمانيا، أعلن كولر بعدها استقالته من منصبه.

  • Internationale Afghanistan Konferenz 20.07.2010

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    19 يوليو 2010: لقاء قمة في كابول

    في ظل إجراءات أمنية مشددة، اجتمع وزارء خارجية دول الناتو في العاصمة الأفغانية كابول في أول اجتماع في المدينة المتأزمة. وبالرغم من استمرار تردي الأوضاع الأمنية في أفغانستان، بحث الوزراء خلال اجتماعهم خطط تسليم المسؤولية بالكامل لقوات الأمن الأفغانية بحلول عام 2014 وسحب قوات الناتو من هناك.

  • Wahlen in Afghanistan

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    18 سبتمبر 2010: انتخابات برلمانية

    شهدت أفغانستان في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر انتخابات برلمان جديد. خيمت على الانتخابات هجمات أودت بحياة 22 شخصا على الأقل. تحدث مراقبون دوليون عن عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات التي لم تسفر عن فائز بأغلبية كبيرة.

  • Obama im Situation Room

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    2 مايو 2011: مقتل بن لادن

    نفذت عناصر من القوات الأمريكية الخاصة عملية ضد مجمع سكني في بلدة ايبت آباد الباكستانية ليلة الثاني من آيار/ مايو 2011 أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، قائد تنظيم القاعدة. تابع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفاصيل الهجوم مع مساعديه عبر شاشة عرض مباشر. خرج الآلاف في الولايات المتحدة إلى الشوارع احتفالا بمقتل بن لادن.

  • Deutschland Petersberg Afghanistan Konferenz

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    5 ديسمبر 2011 : مؤتمر بون الثاني

    استضافت مدينة بون الألمانية المؤتمر الدولي الثاني حول أفغانستان في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2011، بعد عشرة أعوام على المؤتمر الأول. اتفق المشاركون في المؤتمر على مواصلة دعم أفغانستان ماليا كما تعهد كرزاي بالقيام بإصلاحات وبمكافحة الفساد والعمل من أجل تحقيق ديمقراطية مستقرة.

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hamid Karsai Unterzeichnung Partnerschaftsabkommen

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    16 مايو 2012 : تعاون ألماني أفغاني

    وقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأفغاني حامد كرزاي في 16 أيار/ مايو 2012 اتفاقية للتعاون بين ألمانيا وأفغانستان. تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم المزيد من المساعدات لأفغانستان لكنها ربطت هذه المساعدات بالإصلاحات في أفغانستان. تعهد كرزاي من جهته بالحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون.

  • Afghanistan Karsai und Rasmussen in Kabul 18.06.2013

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    18 يونيو 2013: تسليم المسؤولية الكاملة

    أعلن الرئيس كرزاي تسلم المسئولية الأمنية في مختلف أنحاء البلاد وانتقلت إلى الجيش الأفغاني المهام التي كانت تقوم بها قوات الناتو كتمهيد لسحب القوات الدولية من أفغانستان. ألقى تفجير انتحاري في كابول بظلاله على هذا الإعلان.

  • Afghanische Polizeikräfte Ausbildung durch deutsche Polizei

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    21 أغسطس 2013: تسليم مركز لتدريب الشرطة

    سلم السفير الألماني في أفغانستان أوليفر أوفتسا في 21 آب/ أغسطس 2013، مركز قندز للتدريب الشرطي إلى وزارة الداخلية الأفغانية. يعني تسليم المركز النهاية الرسمية للمشاركة الألمانية في تدريب الشرطة في إقليم قندز حيث تم هناك تدريب ما يزيد على 4600 شرطي منذ عام 2010.

  • Afghanistan Thomas de Maizière Guido Westerwelle Austausch Schlüssel Zeremonie in Kunduz

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    6 أكتوبر 2013: سحب القوات الألمانية

    سلم وزير الدفاع الألماني دي ميزير ووزير الخارجية فيسترفيله مسؤولية المعسكر الألماني في قندز للحكومة الأفغانية. من المقرر أن تستخدم الشرطة والجيش الأفغاني المعسكر الذي يعد ثاني أكبر معسكر للجيش الألماني. وتنهي عملية التسليم عشر سنوات من التواجد العسكري الألماني في أفغانستان.

  • Afghanistan Flagge

    عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

    2014: الانسحاب من أفغانستان

    تبدأ جميع القوات الدولية المشاركة في أفغانستان عمليات سحب قواتها خلال هذا العام. يواصل المجتمع الدولي ضخ المليارات في عمليات إعادة الإعمار في البلاد حتى بعد عمليات سحب القوات التي تعد خطوة على طريق تحقيق الاستقلال الكامل لأفغانستان.

    الكاتب: دانيلا شبيت/ ابتسام فوزي


مختارات

عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة

ساهمت أكثر من 40 دولة في أعمال إعادة الإعمار في أفغانستان منذ سقوط طالبان، لكن استمرار الوضع الأمني المتدهور في البلاد يجعل جدوى هذه المهام محل تساؤل، لاسيما قبيل انتهاء مهمة إيساف. (05.04.2014)  

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