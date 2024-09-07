الولايات المتحدة تعلن إحباط مخطط "هجوم إرهابي" استهدف يهوداً

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إحباط "هجوم إرهابي" كان باكستاني يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم "داعش" في حوالي السابع من أكتوبر 2024 ضد يهود في مدينة نيويورك، مؤكدةً أنه كان مراقباً وقد تم اعتقاله في كندا.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة (السادس من سبتمبر / أيلول 2024) أنها أحبطت "هجوما إرهابيا" ضد يهود في مدينة نيويورك كان باكستاني يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم "داعش" في حوالي السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل 2024، مؤكدةً اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الشاب البالغ 20 عاما ويدعى "محمد شهزيب خان ومعروف باسم شازب جدعون حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك" وقد "اعتُقل في 4 سبتمبر / أيلول في كندا بناء على طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي" في مانهاتن.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إن "المتهم يُشتَبه في أنه خطط لهجوم إرهابي في حدود السابع من أكتوبر / تشرين الأول من هذا العام بهدف مُعلَن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم الدولة الإسلامية".

ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني "عازما على قتل يهود هنا في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس الفظيع على إسرائيل" أكتوبر / في 7 تشرين الأول 2023.

باكستان .. تصاعد في الهجمات الإرهابية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المدعي العام الفيدرالي في نيويورك حاول خان المقيم في كندا السفر إلى نيويورك حيث "كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية دعما لتنظيم الدولة الإسلامية ضد مركز يهودي في بروكلين".

وكان الشاب تحت المراقبة منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 2023، ولا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه "مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم "الدولة الإسلامية" وفق وزارة العدل. وقال غارلاند إنه "ممتن جدا لشركائه الكنديين لتحركهم السريع واعتقالهم المتهم".

ع.م / ع.ش (أ ف ب)