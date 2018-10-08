الولايات المتحدة تطالب السعودية بتحقيق "معمق وشفاف" حول اختفاء خاشقجي

دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو السعودية إلى إجراء تحقيق "معمق" و"شفاف" حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق قلقه حيال اختفاء خاشقجي، وقال بومبيو في بيان "ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمق حول اختفاء خاشقجي ولتكن شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق"

وأضاف "لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحافي السعودي البارز والمساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي".

وأشار إلى أنّ كبار مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الشأن.

وقال ترامب في وقت سابق (الاثنين/ الثلاثاء التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) تعليقا على اختفاء خاشقجي "أشعر بالقلق (...) حاليًا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع. هناك تداول لروايات سيئة. أنا لا أحب ذلك".

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه يشعر "باضطراب عميق" بشأن التقارير الإعلامية المتصلة بمصير خاشقجي.

وكتب بنس في تغريدة "اذا كان ذلك صحيحاً، فهذا يوم مأساوي. العنف ضد الصحافيين في جميع أنحاء العالم هو تهديد لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. العالم الحرّ يستحق الحصول على إجابات".

من جهته حذّر السناتور الأميركي ليندسي غراهام، المعروف بقربه من ترامب، السعودية الإثنين من أنه إذا تأكّد اغتيال الصحافي السعودي، فإنّ العواقب ستكون "مدمّرة" على العلاقات بين الرياض وواشنطن. واعتبر أنّ على السعودية تقديم "إجابات صادقة".

في غضون ذلك، ذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أن تركيا طلبت السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول تركي القول إن تركيا استدعت السفير السعودي في أنقرة إلى وزارة الخارجية مرة أخرى يوم الأحد. وقالت الوزارة "أبلغناه أننا نتوقع تنسيقا كاملا في عملية التحقيق".

وفتح القنصل السعودي في اسطنبول مبنى القنصلية لرويترز يوم السبت في محاولة لإثبات أن خاشقجي ليس في المبنى.

م.م/ ح.ز(أ ف ب، رويترز)