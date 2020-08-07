 الولايات المتحدة تحظر تنزيل ″تيك توك″ و″وي تشات″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

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الولايات المتحدة تحظر تنزيل "تيك توك" و"وي تشات"

بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المالكة لهما لبيع نشاطاتها في الولايات المتحدة إلى شركات أمريكية، أعلنت واشنطن حظر تنزيل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين الشعبيين، ولكنها أبقت على نافذة صغيرة مفتوحة لعكس القرار.

سيبقى تيك توك ممنوعاً من التحديثات والصيانة حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحينها سيتم منعه بالكامل (أرشيف)

سيبقى تيك توك ممنوعاً من التحديثات والصيانة حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحينها سيتم منعه بالكامل (أرشيف)

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) أنها ستحظر تنزيل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحاً أمام "تيك توك"، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماماً من العمل على أراضيها.

وعلى الفور، نددت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك الصيني الجمعة بالقرار الأمريكي، مؤكدة أنها قدّمت كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأمريكيين.

وأوضح بيان وزارة التجارة الأمريكية أن "الرئيس يترك مهلة حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لتسوية مشكلات الأمن القومي التي تطرحها "تيك توك"، وسيكون بالإمكان رفع الحظر في نهاية المطاف". ومع ذلك، قال مسؤول في الوزارة إن تطبيق "وي تشات" سيغلق "في الولايات المتحدة" اعتباراً من منتصف ليل الاثنين.

يأتي هذا الإعلان فيما تتعثر فيه المفاوضات مع "بايتدانس"، الشركة الصينية المالكة لـ"تيك توك"، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مجموعة أمريكية، فيما ينفد صبر إدارة ترامب.

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ترامب يسعى لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بحجة الأمن القومي

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها". وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، على قناة "فوكس بيزنس": "فيما يتعلق بتيك توك، فإن التغيير الحقيقي الوحيد سيكون من مساء يوم الأحد عندما لن نتمكن من الوصول إلى تحسينات التطبيق أو التحديثات أو الصيانة".

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بدورها، قالت متحدثة باسم الشركة المالكة لتيك توك لفرانس برس: "لا نتفق وقرار وزارة التجارة الأمريكية ونحن متأسفون أن يحظر تحميل تطبيقات جديدة بدءاً من الأحد وأن يُمنع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءاً من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضافت المتحدثة: "في اقتراحنا المقدّم إلى الإدارة الأمريكية، التزمنا بمعايير شفافية غير مسبوقة وبمسؤوليات إضافية تتجاوز ما تقوم به تطبيقات أخرى"، مشيرة إلى احتمال القيام بعمليات تدقيق من قبل طرف ثالث إضافة إلى إمكانية "التحقق من أمن البرمجة ومراقبة الحكومة الأمريكية لسلامة المعطيات في الولايات المتحدة".

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ولدى تطبيق القرار الأمريكي، سيتوجب على المستخدمين التعامل مع تطبيق ذي خدمة متدنية، مما قد يجعله أقل جاذبية. ويحظى "تيك توك" بشعبية كبيرة بين اليافعين والشبان، إذ يصل عدد مستخدميه إلى نحو مائة مليون في الولايات المتحدة ومليار في العالم.

بهذه الخطوة تنفذ الولايات المتحدة التهديد الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب ضد التطبيقين الصينيين وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.

ففي أوائل أغسطس/ آب، أعطى الرئيس الأمريكي فرصة أخيرة لشركة "تيك توك"، ووقع مرسوماً يطالب فيه مجموعة "بايتدانس" ببيع أنشطتها في الولايات المتحدة بحلول 20 سبتمبر/ أيلول، أي الأحد، لشركة تحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة". وقبل يومين من الاستحقاق، لم ينجم عن المفاوضات أي اتفاق.

وقدمت شركتا مايكروسوفت ووولمارت الأميركيتان العملاقتان عرضاً لشراء أنشطة "تيك توك" الأمريكية، لكن الشركة الأم رفضته الأحد. وظهرت بعد ذلك بوادر اتفاق يجعل من شركة أوراكل "شريكاً تكنولوجياً موثوقاً" لتيك توك، لكن لم يكشف أي تفصيل بهذا الصدد.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن شركة أوراكل، المتخصصة في البرمجيات وخدمات الشركات، ستستحوذ على حصة في "تيك توك" لا تتعدى 20 في المائة، بحسب شبكة "سي إن بي سي"، على أن تحتفظ الشركة الأم الصينية "بايتدانس" بالحصة الكبرى في المنصة.

ي.أ/ ع.ش (أ ف ب)

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