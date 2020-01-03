 الولايات المتحدة الأمريكية وإيران - عقود من العداوة | سياسة واقتصاد | DW | 04.01.2020

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سياسة واقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران - عقود من العداوة

أدى مقتل الجنرال قاسم سليمان قائد فيلق القدس الإيراني في عملية للقوات الأمريكية إلى توتر جديد في علاقات البلدين المثقلة بنزاعات ومواجهات ومحاولات تقارب فاشلة. فيما يلي تسلسل زمني لفصول علاقات تطبعها العداوة.

Iran brennende US-Flagge (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

حرق العلم الأمريكي في إيران (صورة من الأرشيف)

 19 أغسطس / آب 1953 تم خلع رئيس الحكومة الإيرانية محمد مصادق باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمنع تأميم النفط في البلاد، ومع السنوات دعم الغرب الحكم المطلق للشاه رضا بهلوي.

1957-1967 عقد التعاون النووي: في عام 1957 وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية. وفي عام 1967 زودت الولايات المتحدة إيران بمفاعل نووي بالإضافة إلى وقود يورانيوم مخصب بنسبة 93 في المائة، وهي درجة تخصيب تسمح بالاستخدام في صنع قنابل.

16 يناير/ كانون الثاني 1979 أجبر الشاه على مغادرة إيران إثر قيام الثورة الإسلامية على يد الزعيم الشيعي آية الله الخميني، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 63 من موظفي السفارة كرهائن.

4 أبريل / نيسان 1980 قطعت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وفي سبتمبر/ أيلول غزا الجيش العراقي جنوب غرب إيران من طرف الجيش العراقي بأمر من الرئيس صدام حسين وبدعم من الغرب حتى عام 1988.

20 يناير/ كانون الثاني 1981 تم الإفراج عن العدد المتبقي من رهائن السفارة الأمريكية في طهران والذي بلغ عددهم 52 شخصاً. بعد أن فشلت محاولة أمريكية لإنقاذ الرهائن عندما اصطدمت مروحيتان أمريكيتان ببعضهما أثناء عملية إنزال في صحراء لوط وقتل 8 جنود في الحادث.

19 يناير/كانون الثاني 1984 صنفت واشنطن إيران في خانة "الدول الراعية للارهاب".

في نوفمبر/تشرين الثاني1986كُشف النقاب عن فضيحة "إيران كونترا" التي كان يتم في إطارها بيع أسلحة أمريكية بطريقة غير مشروعة إلى إيران، وكانت الأموال الناتجة عنها تستخدم في تمويل الجماعات المسلحة المناهضة لحكومة نيكاراغوا التي كانت تحمل اسم كونترا، وذلك بدعم من إدارة الرئيس ريغان.

1987/ 1988 بتزامن مع الحرب العراقية الإيرانية، شن الإيرانيون هجمات على ناقلات نفط، وذلك في سياق مواجهات بين قوات إيرانية وقوات متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 3 يوليو/ تموز1988 أسقطت قوات البحرية الأمريكية طائرة ركاب إيرانية في مياه الخليج، مما أسفر عن مقتل كل من مكان على متن الطائرة وكان عددهم 290 شخصاً، وجاء توضيح الولايات المتحدة بأن ما حصل كان بـ"الخطأ".

29 يناير/ كانون الثاني 2002 عقب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، وصف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها محور الشر. وأدلى مسؤولون في الحكومة الأمريكية في سبتمبر أيلول 2002 بأنهم يشتبهون بأن العراق يمكنه تطوير سلاح نووي، وكان ذلك تمهيدا لغزو العراق في مارس آذار 2003.

 يناير/كانون الثاني 2006 استأنفت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم، ضمن برنامجها النووي. وأعرب الأمريكيون عن قلقهم إزاء مساعي إيران إلى تطوير قنبلة نووية. ووفق تقارير إعلامية فان الرئيس بوش كان يدرس خيار استخدام "سلاح نووي" كتكتيك حرب ضد إيران. وفي مايو/ أيار من نفس العام، هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها سنة 1968.

2008/2009 في نهاية حكم الرئيس جورج دبليو بوش شارك لأول مرة نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز بشكل مباشر في محادثات جرت في جنيف حول الملف النووي الإيراني. وفي عام 2009 وبوصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، أعلن أنه على استعداد لفتح صفحة جديدة مع إيران.

في الفترة 2009-2012 لم يحدث اختراق في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وتوقفت تقريبا مفاوضات الكبرى الكبرى مع طهران حول برنامجها النووي، بعد أن أعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن إيران تبني موقعا سريا لتخصيب اليورانيوم في فوردو.

في عام 2012 دخل حيز التنفيذ قانون أمريكي يمنح الرئيس أوباما سلطة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما في ذلك المصارف المركزية للدول الحليفة للولايات المتحدة، إذا لم تقلص مشترياتها من النفط الإيراني. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في مبيعات النفط الايراني وترك أثراً بالغاً على اقتصادها.

آب/ أغسطس 2013 أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توليه الحكم، أنه يريد وضع حدد للعقوبات الاقتصادية على طهران واتخذ خطوات في اتجاه الاستجابة للمطالب الدولية من خلال تقليص البرنامج النووي. وشهد هذا العام مفاوضات سرية بين مسؤولين أمركيين وإيرانيين حول البرنامج النووي. وفي سبتمبر أيلول، أجرى أوباما وروحاني اتصالا هاتفيا، وهو أعلى مستوى للاتصال بين البلدين في ثلاثة عقود.

14 يوليو/ تموز2015 تم في فيينا إبرام اتفاقية البرنامج النووي وبمقتضاها توجّب على إيران الحد بشكل كبير من نشاطها النووي ليتم رفع العقوبات عنها.

2016 وبوصول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض أعلن بشكلٍ جليٍ مبدياً رغبته بإنهاء اتفاقية البرنامج النووي مع إيران بالرغم من تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستمر على تمسك إيران بشروط المعاهدة.

8 مايو/ أيار 2018 ألغى الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد الاتفاقية الدولية للبرنامج النووي مع إيران بالرغم من الاحتجاج الأوربي الشديد، ولم يكتف ترامب بإلغاء المعاهدة بل توعد الدول التي تستورد منها النفط بعقوباتٍ شديدة.

22 يوليو/ تموز 2018 هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، كرد فعل على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ب"تعطيل طريق الخليج الفارسي" لتصدير النفط، كما اتهم ترامب بأنه ينوي أن يدمر إيران عبر فرضه عقوبات اقتصادية على إيران، مهددا الولايات المتحدة ب"أم الحروب". كما أعربت إيران عن نيتها مسبقاً في استئناف تخصيب اليورانيوم.

7 آب/أغسطس 2018 شددت الولايات المتحدة بشكل تدريجي عقوباتها على إيران وهذه المرة عبر تجميد الأموال الإيرانية، ومنعها من إبرام صفقات المواد الخام كما أضافت الولايات المتحدة.

25 سبتمبر/ أيلول 2018 توخى الاتحاد الأوربي إحداث منظومة قانونية ليتم من خلالها تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ولكن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير كبير.

8 أبريل / نيسان 2019 صنفت الولايات المتحدة "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية وذلك في أول خطوة أمريكية من نوعها إزاء منظمة أجنبية حكومية. وكرد فعل أعلنت القيادة الإيرانية من جهتها أن الولايات المتحدة "دولة راعية للارهاب".

13 يونيو / حزيران2019 حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية لإيران في تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان. وفي وقت سابق اتهمت الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار طهران بأنها وراء الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين. وأمر الرئيس الأمريكي ترامب بإرسال تعزيزات للقوات الأمريكية في منطقة الخليج. وفي تغريدة على حسابه بتويتر توعد ترامب إيران ب "التدمير".

20 يونيو/ حزيران أسقطت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية بدون طيار كانت تحلق فوق مياه الخليج الفارسي، ورفضت الولايات المتحدة تبريرات قالت فيها طهران بأن الطائرة قد اخترقت الأجواء الإيرانية، كما قام ترامب - وفي آخر لحظة - بوقف رد فعل انتقامي من البنتاغون ضد إيران.

 4 يوليو/ تموز أوقفت البحرية البريطانية ناقلة نفط قبالة جبل طارق واتهام ربانها بخرق عقوبات الاتحاد الأوربي. وأثيرت شكوك حول قيام الناقلة "غراس1" التي تحمل علم بنما بنقل النفط الإيراني إلى سوريا.         

7 يوليو/ تموز، انتهاء مهلة حددتها إيران بانسحاب جزئي من الاتفاق النووي. وأعلنت طهران أنها لا تنوي أن تتقيد بنسبة 3,67 في المائة من تخصيب اليورانيوم التي ينص عليها الاتفاق.

19 يوليو/ تموز، أقدم الحرس الثوري الإيراني على إيقاف ناقلة النفط "ستينا امبرو" التي تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز، وذلك كرد فعل على توقيف الناقلة الإيرانية "غراس1" في جبل طارق.

18 آب / أغسطس، تم الإفراج عن ناقلة النفط الايرانية في جبل طارق، وفي 23 سبتمبر أفرجت إيران عن الناقلة البريطانية في مضيق هرمز.

26 آب / أغسطس،قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، بمبادرة لعقد قمة إيرانية أمريكية لكن محاولته باءت بالفشل.

 3 نوفمبر/تشرين الثاني، جدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي معارضته للمفاوضات مع أميركا، ووصفها بأنها غير مجدية.

3 يناير/ كانون الثاني، قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد. والمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي يتوعد بالانتقام لمقتل الرجل القوي في النظام الإيراني وذي النفوذ الواسع في الشرق الأوسط عبر شبكة أذرع من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران.

مارتين مونو/ ب.ك

  • Mossadegh Iran Sturz

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    أشد المدافعين عن المصالح الإيرانية

    حظي رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق بشعبية وإعجاب كبير ليس فقط لدى مواطني دول العالم الثالث ولكن في الغرب أيضا وذلك لسياسته المناهضة للتبعية والاستعمار وقيامه بتأميم شركات البترول البريطانية التي كانت تعمل في إيران. ويعتبر مصدق أول رئيس وزراء إيراني منتخب ديمقراطيا في الفترة بين 1951 الى 1953 إذ أطاحت به المخابرات الأمريكية CIA.

  • Iran Ölförderung Öltank Masjid-i-Sulaiman 1909

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    بترول من أجل الإمبراطورية

    أحتكر البريطانيون منذ عام 1919 النفط الإيراني عن طريق الشركة الأنجلو- إيرانية والتي تسمى اليوم الشركة البترولية البريطانية بحيث تم توقيع عقود استفادت من ورائها بريطانيا بالملايين فيما لم تحصل إيران إلا على نسبة منخفضة.

  • Iran Ölförderung Pipeline 1919

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    ظروف عمل غير إنسانية

    تحت ظروف صعبة وغير ادمية استغل البريطانيون عمال النفط الإيرانين للعمل لصالحهم. وكان العمال يسكنون في مساكن كارثية غير صالحة للسكن أصلا. ورفض الإنجليز جميع المحاولات لتحسين أوضاع هؤلاء العمال.

  • Mossadegh Iran Sturz

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    التأميم أو الموت!

    بحلول عام 1951 نشب الصراع عندما قرر محمد مصدق تنظيم صناعة البترول، حينها استشاط البريطانيون غضبا وقاموا بسحب خبرائهم من إيران ومن ثم فرضوا حظرا إقتصاديا عليها مما جعلها على حافة الإفلاس وعرفت هذه الأزمة " بأزمة عبادان".

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    موقف أمريكي متناقض

    لجأ الإنجليز للولايات المتحدة من أجل طلب مساعدة في الملف الإيراني إلا أن الرئيس الأمريكي آنذاك ترومان رفض التدخل، وذلك رغبة في عدم إغضاب الإنجليز من ناحية ومن ناحية أخرى لتضامنه مع مصدق لإيمانه بأنه فقط حين تستطيع إيران بناء دولة قوية ستكون عائقا كبيرا أمام الاتحاد السوفيتي.

  • Iran Demos gegen USA 1951 Teheran

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    استقرار خادع

    كان للأزمة الإقتصادية الإيرانية تداعيات على العلاقة الأمريكية الإيرانية فتصاعدت التيارات المتطرفة كما زاد نشاط الحزب الشيوعي المعروف باسم "حزب توده". وطالب أنصار توده في مظاهراتهم بطرد الأمريكان والإنجليز من إيران وقطع العلاقات معهما وتوطيدها مع موسكو، إلا أن الأمريكان ظلوا مطمئنين بأن مصدق يسيطر على الأوضاع.

  • Churchill und Eisenhower 1952 Grosvenor

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    انتخابات قلبت الموازين

    عام 1951 جاء وينستون تشرشل على رأس الحكومة البريطانية وبعدها بعام واحد تم انتخاب دوايت ايزنهاور خلفا لترومان. وعلى عكس ترومان استمع ايزنهاور، الذي كانت له خبرات مع العامليات السرية في المخابرات أثناء الحرب العالمية الثانية، لتحذيرات تشرشل من خطورة قيام انقلاب شيوعي في إيران ومن ثم شرع عن طريق CIA للإطاحة بمصدق.

  • Bildergalerie Privatleben der iranischen Behörden

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    مصدق رهن الإقامة الجبرية

    توجه رجل المخابرات الأمريكية كيرميت روزفلت إلى إيران في تموز/ يوليو 1953 وأقنع الشاه بإطلاق سراح مصدق وتعيين الجنرال زاهدي في منصب رئاسة الوزراء كممثل للمصالح الغربية في البلاد. وبعد توقيع وثيقة الإفراج عن مصدق تم وضعه مباشرة رهن الإقامة الجبرية.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    فوضى منظمة

    عملت المخابرات الأمريكية على نشر الفوضى في طهران من خلال تقديم رشى للساسة ورجال الدين والصحفيين وحشد أنصار ومناهضي مصدق ضد بعضهم البعض. لم يكن من المهم للاستخبارات الأمريكية من يفوز في هذه المعركة لكن المهم كان وضع الشاه في صورة منقذ الشعب الذي يعمل مع الجيش الموالي له على إعادة النظام والهدوء للبلاد.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    الفرار إلى روما

    غادر الشاه البلاد متخوفا من إمكانية تدهور الأوضاع بعد فشل محاولات الانقلاب الأولى في الخامس عشر من آب/ أغسطس1953. وتصاعد الصراع على السلطة بإلقاء مصدق القبض على بعض الشخصيات وإعلانه مكافأة لمن يعثر على الجنرال زاهدي.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    انتصار وثقة

    بدا مصدق في الثامن عشر من آب/ أغسطس 1953 وكأنه المنتصر الواثق من نفسه ورغم أنه كان يتحسب لمؤامرة من الشاه والبريطانيين إلا أنه لم يتخيل إمكانية تورط الولايات المتحدة أيضا فيها. وفي اليوم التالي طالب مصدق أنصاره بالبقاء في منازلهم لتجنب تدهور الموقف في شوارع طهران.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    تغيير مفاجئ بيد أمريكية

    نجح رجل المخابرات الأمريكية، روزفلت مجددا في حشد الناس الذين خرجوا في التاسع عشر من آب/ أغسطس للشوارع معلنين تأييدهم للشاه. وبدأت قوات الشرطة والجيش في إطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين للشاه الذين اقتحموا وزارة الخارجية ومركز الشرطة.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    مواجهات شديدة أمام منزل مصدق

    توجهت أعداد كبيرة من البشر إلى منزل مصدق لتندلع مواجهات شديدة بين أنصاره ومعارضيه مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص. وفر مصدق من سور حديقة منزله بعد أن اقتحمه أنصار الشاه ليسلم نفسه بعد ذلك للسلطات.

  • Iran Schah Reza PAHLAVI

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    ديكتاتور بمباركة أمريكية

    عاد الشاه من روما في الثاني والعشرين من آب/ أغسطس عام 1953 ليكون بعد ذلك نظاما عسكريا ديكتاتوريا كان يحظى بتأييد واسع من الولايات المتحدة التي ساعدته في تشكيل جهاز المخابرات (سافاك) كما أن تأميم قطاع النفط عاد بنفع كبير على شركات أمريكية.

  • Bildergalerie Mosaddegh und der Staatsreich im Iran 1953

    ستون عاما على إسقاط حكومة مصدق في إيران

    نهاية مصدق

    بعد اعتقاله تم تقديم مصدق للمحكمة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم إطلاق سراحه في كانون الأول/ ديسمبر 1956 ليعود بعدها إلى منزله تحت رقابة من المخابرات. لم يسمح لمصدق بمغادرة قريته حتى وفاته في الخامس من آذار/ مارس 1967.

    الكاتب: توماشس لاتشان / محمد رشاد عطالله / إبتسام فوزي


 

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