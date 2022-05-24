 الولايات المتحدة: إحباط خطة لاغتيال بوش الابن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2022

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الولايات المتحدة: إحباط خطة لاغتيال بوش الابن

أعلنت السلطات الأمريكية أنّها أوقفت رجلا مرتبطاً بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ووجّهت إليه تهمة التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

قاد الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن غزو بلاده ودول أخرى للعراق عام 2003

قاد الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن غزو بلاده ودول أخرى للعراق عام 2003

قالت النيابة العامة في ولاية أوهايو الأمريكية الثلاثاء (24 أيار/مايو 2022) في بيان إنّها أوقفت عراقيا ووجهت له تهمة "مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش". وأوضح البيان أنّ الرجل البالغ من العمر 52 عاما، حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق (2001-2009).

مختارات

يعتبر من صقور إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش الابن، إنه دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأسبق الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 88 عاما. وينظر إلى رامسفيلد على أنه المهندس الرئيسي لحرب العراق لكنّ بوش اضطر لإقالته.

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟

ووصل الرجل بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية وأقام بين كولومبوس في ولاية أوهايو (شمال) وإنديانابوليس، قبل أن يطلب اللجوء.

كما حاول المتّهم مساعدة رجل، اعتقد أنّه عراقي، على الهجرة إلى الولايات المتحدة لقاء مبلغ مالي. وأوضحت النيابة العامة أنّه "في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 تلقّى المتهم عشرات آلاف الدولارات" لتأمين وصول هذا الشخص الذي "كان في الحقيقة مختلقاً"، مشيرة إلى أن "التواصل كان منسّقاً تحت إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي".

وجاء في وثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي الثلاثاء أنّ أفراد الفريق "أرادوا قتل الرئيس الأسبق بوش لأنه برأيهم مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين" بعد تدخلّه العسكري في العراق الذي بدأ عام 2003.

وأبلغ المتهم رجلاً كان في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي أنّ عنصرين سابقين في الاستخبارات العراقية كان يفترض ان ينفّذا عملية اغتيال بوش بمساعدة عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" ومجموعة تسمّى "الرائد". وأكّد المتّهم أنّه عضو في هذه المجموعة ومقرّها قطر.

خ.س/أ.ف (أ ف ب)

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  • الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما - صورة بتاريخ 21 أكتوبر 2020

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    ترامب والانسحاب الجزئي

    على العكس من سياسة الجمهوريين، ذهب دونالد ترامب نحو تخفيض قوات بلاده في الشرق الأوسط ومن ذلك العراق في إطار سياسته "أمريكا أولاً". لم يكن متحمساً لسحب شامل للقوات من العراق بسبب عدائه الكبير لإيران واستمرار تهديدات "داعش"، كما أشرف على عملية نوعية باغتيال الإيراني قاسم سليماني، لكن في نهاية ولايته أمر بسحب جزئي للقوات، كما اعتبر أن "غزو العراق" كان خطأ كبيراً.

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن - صورة بتاريخ 6 نوفمبر 2020

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    بايدن يغلق القوس

    لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن سياسة سلفه دونالد ترامب في العراق رغم تباين وجهات نظرهما في ملفات كثيرة، ولم يلغ سحب القوات. تظهر السياسة الأمريكية متسقة في السنوات الأخيرة بتقليل القوات العسكرية في مناطق النزاع، وهو ما حدث كذلك في أفغانستان. لكن بايدن لا يريد إخلاء تاماً للساحة العراقية خصوصاً بعد الفوضى التي وقعت في كابول، وعبر مهام التدريب والاستشارة، يريد الحفاظ على حضور أمريكي في البلد.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن - صورة بتاريخ 19 مارس 2003

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    بوش- مهندس احتلال العراق

    كانت واشنطن تنظر إلى العراق كأحد محاور الشر في عهد جورج بوش، وبعد سنوات من الحصار الاقتصادي، قرّر بوش اجتياح البلد عسكرياً وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003 تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل، وهو ما لم يتأكد بشكل مستقل. أرسل بوش أكثر من مئة ألف جندي أمريكي، وكان يخطط لـ "عراق ديمقراطي" حسب قوله، لكن القرار حظيت بانتقادات محلية ودولية، خصوصا من الأمم المتحدة.

  • تفجيرات إرهابية في البصرة - صورة بتاريخ 7 ديسمبر 2021

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    مستنقع الموت

    لم تنجح سياسة بوش في خلق الاستقرار بالبلد التي تحوّل إلى بؤرة لا استقرار وساحة من القتل. تجاوزت حصيلة القتلى العراقيين حتى عام 2010 أكثر من 100 ألف، ووصلت بين الجنود الأمريكيين إجمالاً إلى حدود 5 آلاف فضلاً عن آلاف المصابين. زيادة على مهاجمة الأهداف الامريكية، عاش العراق عنفاً طائفياً خطيراً بين فصائل شيعية وأخرى سنية، كما تدهور الاقتصاد أكثر، ما انعكس على أعداد الفارين من البلد.


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