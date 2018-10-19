 الولايات الألمانية تطالب بحظر تغطية الوجه أمام المحاكم | أخبار | DW | 19.10.2018

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أخبار

الولايات الألمانية تطالب بحظر تغطية الوجه أمام المحاكم

بدأت الولايات الألمانية العمل من أجل توفير الأرضية القانونية لمنع تغطية الوجه أمام المحاكم، حيث أقر مجلس الولايات الفيدرالي إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان ـ بوندستاغ ـ لدراسته وإقراره.

Flash-Galerie Skurrile Urteile (Fotolia/Gina Sanders)

منذ فترة طويلة تناقش الولايات الألمانية المختلفة موضوع تغطية الوجه أمام المحاكم الألمانية والذي يشكل معضلة قانونية للحكام وأطراف المرافعات القضائية. لكن وأخيرا وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة (19 تشرين أول /أكتوبر 20189) على إحالة مشروع قانون يقضي بحظر عام لارتداء أي نوع من أنواع غطاء الوجه (نقاب، برقع، قناع، خوذة دراجة بخارية) داخل المحاكم إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

مختارات

عندما يتخذ الأطفال قرارات مصيرية، يصعب على الوالدين تفهمها وتحمل نتائجها، خصوصا إذا قرر الأطفال أن يسيروا على طريق التطرف. DW ألتقت أم لمتطرفة ألمانية مرت بهذه المحنة. (04.10.2018)

صوت سكان كانتون سانت غالن السويسري في استفتاء على حظر النقاب في الأماكن العامة، إذ وافق نحو 67 بالمائة منهم على قانون جديد بهذا الشأن، ليحذو حذو كانتون تيتشينو الذي أقر قانوناً مشابهاً. (23.09.2018)

وبحسب بيانات مجلس الولايات، يتعين أن تتمكن المحكمة من استغلال كافة وسائل المعرفة، بما فيها إيماءات الوجه، للتحقق من مصداقية الأقوال على طريق بحثها عن الحقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن السماح للشهود بتغطية وجوههم أمر متروك حاليا لتقدير كل قاض، إلا أن مجلس الولايات يدفع حاليا باتجاه فرض حظر شامل على غطاء الوجه داخل المحاكم.

من جانب آخر، أقر مجلس الولايات اليوم أن حظر غطاء الوجه في المحكمة سيكون بمثابة تدخل في الحرية الدينية للنساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، مضيفا في المقابل أن هذا أمر مبرر لضمان كفاءة المحاكمة.

ح.ع.ح/ي.ب (د.ب.أ)

  • Frankreich Zwei Frauen tragen Burkini am Strand

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

  • Frankreich - Niqab Verbot

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

  • Belgien Brüssel Stadtteil Molenbeek nach Terroranschlägen in Paris

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

  • Schweiz Burkaträgerin in Zürich

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

  • Bildergalerie Amsterdam

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

  • München Frauen mit Kopftüchern

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.

  • Deutschland Niqab - Trägerin in Bad Godesberg

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

  • Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).

    الكاتب: ع.ش


مختارات

مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني. (19.08.2016)  

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