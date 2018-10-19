الولايات الألمانية تطالب بحظر تغطية الوجه أمام المحاكم

منذ فترة طويلة تناقش الولايات الألمانية المختلفة موضوع تغطية الوجه أمام المحاكم الألمانية والذي يشكل معضلة قانونية للحكام وأطراف المرافعات القضائية. لكن وأخيرا وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة (19 تشرين أول /أكتوبر 20189) على إحالة مشروع قانون يقضي بحظر عام لارتداء أي نوع من أنواع غطاء الوجه (نقاب، برقع، قناع، خوذة دراجة بخارية) داخل المحاكم إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

وبحسب بيانات مجلس الولايات، يتعين أن تتمكن المحكمة من استغلال كافة وسائل المعرفة، بما فيها إيماءات الوجه، للتحقق من مصداقية الأقوال على طريق بحثها عن الحقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن السماح للشهود بتغطية وجوههم أمر متروك حاليا لتقدير كل قاض، إلا أن مجلس الولايات يدفع حاليا باتجاه فرض حظر شامل على غطاء الوجه داخل المحاكم.

من جانب آخر، أقر مجلس الولايات اليوم أن حظر غطاء الوجه في المحكمة سيكون بمثابة تدخل في الحرية الدينية للنساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، مضيفا في المقابل أن هذا أمر مبرر لضمان كفاءة المحاكمة.

ح.ع.ح/ي.ب (د.ب.أ)