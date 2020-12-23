 الوفيات بفيروس كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2020

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أخبار

الوفيات بفيروس كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً في ألمانيا

معهد روبرت كوخ الألماني يدلي بأرقام صادمة جديدة، تخطّت فيها أعداد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، هذا فيما يقترب العالم من 82 مليون إصابة.

داخل قسم العناية المركزة في مستشفى في مدينة آخن الألمانية

داخل قسم العناية المركزة في مستشفى في مدينة آخن الألمانية

سجّلت في ألمانيا أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطةبمرض كوفيد-19 خلال 24الأربع والعشرين ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة. وقال المعهد إن 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجّد سجِّلت في يوم واحد.

مختارات

أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.

أطلقت أوروبا حملة ضخمة للتطعيم ضد فيروس كورونا في محاولة للسيطرة على الجائحة، لكن العديد من الأوروبيين يشككون في سرعة اختبار اللقاحات والموافقة عليها ويحجمون عن تلقي الجرعة.

بعد حث وزارة الصحة السعودية لمواطنيها على التسجيل، لأخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر ضد كوفيد 19.

مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.

وكان أكبر عدد من الوفيات سجّل الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة. وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء.

وهناك خشية كبيرة من أن تكون الأرقام المُعلن عنها الأربعاء غير مكتملة بعد، لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل للمعهد كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد. وكان عدد الإصابات والوفيات قد أشار إلى انخفاض كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن المعهد طالما شدد على عدم اكتمال الأرقام بسبب عطلة الميلاد التي تزامنت مع نهاية الأسبوع.

وتواجه ألمانيا حملة شرسة من الوباء وسجلت كدول أخرى ظهور السلالة الجديدة للفيروس. وقد فُرض الإغلاق العام مجددا إلى غاية العاشر من الشهر القادم، لكن مكتب المستشارية لم يستبعد من أن يتم تمديده دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

العالم يقترب من 82 مليون

وبشكل عام أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونافي أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و997 ألف حالة.

بينما ووفق إحصاء لوكالة رويترز للأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية أن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فاقت 500 ألف أمس الثلاثاء وأن عدد الإصابات تجاوز 15 مليونا في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد.

وطبقا لإحصاء لرويترز، فإن أكثر من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، والتي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر/ أيلول.

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بلدة مايسن الالمانية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اعداد الوفيات بكورونا

اليابان تدق ناقوس الخطر

أما اليابان فتشهد ضغطا غير مسبوق على المستشفيات، إذ أعلن عضو في لجنة طبية بالعاصمة طوكيو مسؤولة عن مراقبة وضع تفشي الوباء، أن عدد المرضى في المستشفيات يتزايد بمعدل 123 بالمئة، محذرا من "انهيار" النظام الطبي في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية ماساتاكا إينوكوتشي قوله خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء إن الفرص "عالية للغاية" في أن يواجه النظام الطبي انهيارا في ظل هذا المعدل، موّضحا أن أربعة آلاف سرير مؤمّنين حاليا يمكنها النفاذ في غضون أسبوعين.

وأعلنت طوكيو أمس الثلاثاء تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو 57 ألفا و896 حالة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

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    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

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    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

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    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

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    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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