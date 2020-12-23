الوفيات بفيروس كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً في ألمانيا

سجّلت في ألمانيا أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطةبمرض كوفيد-19 خلال 24الأربع والعشرين ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة. وقال المعهد إن 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجّد سجِّلت في يوم واحد.

وكان أكبر عدد من الوفيات سجّل الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة. وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء.

وهناك خشية كبيرة من أن تكون الأرقام المُعلن عنها الأربعاء غير مكتملة بعد، لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل للمعهد كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد. وكان عدد الإصابات والوفيات قد أشار إلى انخفاض كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن المعهد طالما شدد على عدم اكتمال الأرقام بسبب عطلة الميلاد التي تزامنت مع نهاية الأسبوع.

وتواجه ألمانيا حملة شرسة من الوباء وسجلت كدول أخرى ظهور السلالة الجديدة للفيروس. وقد فُرض الإغلاق العام مجددا إلى غاية العاشر من الشهر القادم، لكن مكتب المستشارية لم يستبعد من أن يتم تمديده دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

العالم يقترب من 82 مليون

وبشكل عام أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونافي أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و997 ألف حالة.

بينما ووفق إحصاء لوكالة رويترز للأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية أن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فاقت 500 ألف أمس الثلاثاء وأن عدد الإصابات تجاوز 15 مليونا في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد.

وطبقا لإحصاء لرويترز، فإن أكثر من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، والتي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر/ أيلول.

مشاهدة الفيديو 01:31 شارك محارق الجثث في ولاية ساكسونيا الالمانية تكتظ بضحايا كوفيد 19 إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nAZQ بلدة مايسن الالمانية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اعداد الوفيات بكورونا

اليابان تدق ناقوس الخطر

أما اليابان فتشهد ضغطا غير مسبوق على المستشفيات، إذ أعلن عضو في لجنة طبية بالعاصمة طوكيو مسؤولة عن مراقبة وضع تفشي الوباء، أن عدد المرضى في المستشفيات يتزايد بمعدل 123 بالمئة، محذرا من "انهيار" النظام الطبي في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية ماساتاكا إينوكوتشي قوله خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء إن الفرص "عالية للغاية" في أن يواجه النظام الطبي انهيارا في ظل هذا المعدل، موّضحا أن أربعة آلاف سرير مؤمّنين حاليا يمكنها النفاذ في غضون أسبوعين.

وأعلنت طوكيو أمس الثلاثاء تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو 57 ألفا و896 حالة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)