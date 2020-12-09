 ″الوضع تفاقم″.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باصابات كوورنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2020

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أخبار

"الوضع تفاقم".. ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باصابات كوورنا

بعد أن سجلت ألمانيا أمس الأربعاء رقما قياسيا بعدد الوفيات بلغ 590، جاء رقم غير مسبوق في عدد الإصابات اليوم الخميس، ما خلف مخاوف كبيرة من الجائحة في بلد كان يعد مثالا للتعامل مع الفيروس خلال موجته الأولى.

نموذج كبير الحجم لفيروس كورونا في كنيسة في مدينة رينينغن

نموذج كبير الحجم لفيروس كورونا في كنيسة في مدينة رينينغن

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس (12 ديسمبر/ كانون الأول)  أنه تم تسجيل رقما قياسيا جديدا لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23 ألفا و679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان عدد الاصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وبلغ 23 ألفا و648 حالة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء. وتجاوز عدد الوفيات بذلك 20 ألفاً منذ بداية الجائحة.

وفي سياق متصل، وصف رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلر، في مؤتمر صحافي في برلين ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا  بـ"المقلق"، متحدثا عن أن "الوضع تفاقم منذ الأسبوع الماضي".

مختارات

أجرى معهد روبرت كوخ دراسة مسحية تهدف إلى معرفة تأثير جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء تفشي الوباء، على وزن الألمان وزيارتهم للأطباء واستهلاكهم للتبغ. فما أبرز نتائج تلك الدراسة؟

الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".

طالبت ميركل من سكان ألمانيا الثقة في العلم كوسيلة لمواجهة كورونا، وأن يستمروا في خفض الاختلاط الاجتماعي في احتفالات أعياد الميلاد، مدافعة عن استمرار إجراءات الإغلاق الجزئي.

وحذر فيلر من أنه ينبغي "النظر" في المزيد من الإجراءات التقييدية، مشددا على أنه "إذا لم تنجح (الإجراءات الحالية) فأنا لا أرى إمكانيات أخرى". وأضاف: "لأسابيع كان عدد الحالات في مستوى مرتفع والآن نشهد زيادة في عدد الإصابات مرة أخرى".

ورغم خضوع ألمانيا لإغلاق جزئي واتخاذها العديد من الإجراءات كإغلاق المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والأماكن الرياضية وفرض الكمامات، إلّا أن البلد أخفق حتى الآن في السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تسبّبت بأكثر من 1.2 مليون إصابة في البلد.

وكانت أنغيلا ميركل قد طالبت بفرض قيود أكثر صرامة لخفض الإصابات بفيروس كورونا، وقالت إن الإجراءت المتفق عليها قبل أسبوعين مع قادة الولايات الألمانية لم تعد كافية.

وتحدثت ميركل أمس الأربعاء في البرلمان : "عندما يتم بناء أكشاك النبيذ الساخن وعندما يتم بناء أكشاك حلوى الوافل فإن ذلك لا يتوافق مع ما اتفقنا عليه بشان الوجبات السريعة للأغذية والمشروبات فقط". وتابعت "أنا آسفة حقًا من كل قلبي.. ولكن إذا كان الثمن هو 590  وفاة في يوم، فهذا في رأيي غير مقبول".

وأظهرت نتائج استطلاع نُشِرَتْ اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين أن نحو نصف المستطلعين من الجمهور

 يؤيدون تشديد إجراءات مكافحة كورونا على الرغم من أن هذه القواعد تم تشديدها مؤخرا. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (تسي دي إف) أن 49% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن هذه الإجراءات يجب أن تكون " أكثر صرامة".

ونوهت القناة إلى أن نسبة أصحاب هذا الرأي ازدادت بمقدار 18 نقطة مئوية مقارنة بنسبتهم في استطلاع أُجْرِيَ قبل أسبوعين. في المقابل، أعرب 13% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن هذه الإجراءات " مبالغ فيها" في الوقت الراهن، فيما اعتبرها 35% أنها " مناسبة تماما".

وحسب تصريحات لرئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل، فإن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقد مشاورات مجددا حول وضع الوباء مطلع الأسبوع المقبل.

 إ.ع/ع.أ .ج (د ب أ، أ ف ب )

  • Deutschland Berlin Fernsehturm (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "

    من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    متنزه "تيرغارتن"

    عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.

  • Deutschland Goldelse auf der Siegessäule in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    عمود النصر

    يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    جزيرة المتاحف

    توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.

  • Deutschland - Berlin in Autumn (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    جامعة هومبولت

    أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    "لوست غارتن"

    في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    " ماور بارك "

    يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.

  • Deutschland Berlin Cafe im Viertel Prenzlauer Berg (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    شوارع "برينتسلاور بيرغ"

    في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.

  • Berlin Sony Center hinter Tiergarten (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    بوتسدامر بلاتس

    تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    الحي الحكومي

    تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.

  • Deutschland Bildergalerie Herbst in Berlin (Imago/STPP)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    مبنى البوندستاغ

    في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor (picture alliance/R. Peters)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    بوابة براندنبورغ

    وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س


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