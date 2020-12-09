"الوضع تفاقم".. ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باصابات كوورنا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس (12 ديسمبر/ كانون الأول) أنه تم تسجيل رقما قياسيا جديدا لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23 ألفا و679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان عدد الاصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وبلغ 23 ألفا و648 حالة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء. وتجاوز عدد الوفيات بذلك 20 ألفاً منذ بداية الجائحة.

وفي سياق متصل، وصف رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلر، في مؤتمر صحافي في برلين ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا بـ"المقلق"، متحدثا عن أن "الوضع تفاقم منذ الأسبوع الماضي".

وحذر فيلر من أنه ينبغي "النظر" في المزيد من الإجراءات التقييدية، مشددا على أنه "إذا لم تنجح (الإجراءات الحالية) فأنا لا أرى إمكانيات أخرى". وأضاف: "لأسابيع كان عدد الحالات في مستوى مرتفع والآن نشهد زيادة في عدد الإصابات مرة أخرى".

ورغم خضوع ألمانيا لإغلاق جزئي واتخاذها العديد من الإجراءات كإغلاق المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والأماكن الرياضية وفرض الكمامات، إلّا أن البلد أخفق حتى الآن في السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تسبّبت بأكثر من 1.2 مليون إصابة في البلد.

وكانت أنغيلا ميركل قد طالبت بفرض قيود أكثر صرامة لخفض الإصابات بفيروس كورونا، وقالت إن الإجراءت المتفق عليها قبل أسبوعين مع قادة الولايات الألمانية لم تعد كافية.

وتحدثت ميركل أمس الأربعاء في البرلمان : "عندما يتم بناء أكشاك النبيذ الساخن وعندما يتم بناء أكشاك حلوى الوافل فإن ذلك لا يتوافق مع ما اتفقنا عليه بشان الوجبات السريعة للأغذية والمشروبات فقط". وتابعت "أنا آسفة حقًا من كل قلبي.. ولكن إذا كان الثمن هو 590 وفاة في يوم، فهذا في رأيي غير مقبول".

وأظهرت نتائج استطلاع نُشِرَتْ اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين أن نحو نصف المستطلعين من الجمهور

يؤيدون تشديد إجراءات مكافحة كورونا على الرغم من أن هذه القواعد تم تشديدها مؤخرا. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (تسي دي إف) أن 49% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن هذه الإجراءات يجب أن تكون " أكثر صرامة".

ونوهت القناة إلى أن نسبة أصحاب هذا الرأي ازدادت بمقدار 18 نقطة مئوية مقارنة بنسبتهم في استطلاع أُجْرِيَ قبل أسبوعين. في المقابل، أعرب 13% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن هذه الإجراءات " مبالغ فيها" في الوقت الراهن، فيما اعتبرها 35% أنها " مناسبة تماما".

وحسب تصريحات لرئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل، فإن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقد مشاورات مجددا حول وضع الوباء مطلع الأسبوع المقبل.

إ.ع/ع.أ .ج (د ب أ، أ ف ب )