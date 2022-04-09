 الوسائد والمراتب والأغطية والمفارش .. كيف تختار الأفضل لنوم مريح؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

الوسائد والمراتب والأغطية والمفارش .. كيف تختار الأفضل لنوم مريح؟

قد تتسبب تجهيزات السرير من فرش ومراتب ووسائد وأغطية في مشاكل في نوم الإنسان. ولذلك ينصح خبراء بالانتباه إلى ما يناسب الشخص من تلك المستلزمات كي يستمتع بنوم أكثر راحة، وبالتي يحافظ على صحته ومردوده العملي.

مستلزمات السرير تؤثر بشكل كبير على جودة النوم

مستلزمات السرير تؤثر بشكل كبير على جودة النوم

 هناك إرشادات عامة من لإعداد مناخ جيد كي يحصل الشخص على نوم هانئ يساعده كثيرا في الحفاظ على صحته وأدائه لعمله. مثل تهوية غرفة النوم مرتين يوميا على الأقل كي يكون بها أكسجين كاف وأن أفضل درجة حرارة للنوم هي بين 16 و18 درجة مائوية، والاحتراس من الأشياء التي يتجمع بها الغبار مثل السجاد والستائر الثقيلة وما إلى ذلك من النصائح.

لكن تجهيزات الفراش، مثل المرتبة والغطاء (اللحاف) والوسادة وكذلك مفروشات السرير، هي أمور مهمة أيضا يجب أن تراعى فيها طبيعة الشخص النائم وما يريحه وما يفضله. ونظرًا لأن الجسم يطلق ما يصل إلى نصف لتر من بخار الماء (الرطوبة) أثناء الليل، فيجب الانتباه إلى استخدام مواد تسمح بنفاذ الهواء وتنظيم درجة حرارة النائم. ومثلما يرتدي الشخص الملابس حسب الموسم، يجب أن يكون الفراش موسميًا أيضا، بحسب ما نقل موقع "فرويندين" الألماني عن خبراء مختصين في تجهيزات الأسرة.

مشاهدة الفيديو 03:36

تعلم النوم بشكل جيد

أنواع كثيرة من الأغطية 

مختارات

من المعروف أن الشخص المنظم في حياته يلجأ إلى ترتيب سريره ووسادته بعد استيقاظه مباشرة. لكن من يفعل ذلك يعيش حياة أقل صحة، إذ يساعد على استضافة أحياء دقيقة تسبب لها مشاكل جمة.

تنتشر آلام الظهر بين الناس بشكل كبير، خصوصاً خلال جائحة كورونا، فكيف يمكن الوقاية من "داء العصر" هذا؟ يرى خبير ألماني أن طريقة النوم تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من آلام الظهر ولديه خمس نصائح لنوم صحي!

يجب أن تقرر أولاً ما إذا كنت تريد غطاء خفيفًا أو غطاء أكثر سمكًا. يساعد وضع ملصقات على الأغطية (اللحاف والبطانية) بمستويات الدفء من 1 إلى 5 في الاختيار. مستوى الحرارة 1 يعني حبسا أقل للحرارة ويناسب فصل الصيف، بينما يوفر مستوى الحرارة 5 أعلى درجات الاحتفاظ بالحرارة ويصلح للشتاء.

وينبغي أن يكون حشو الغطاء من النسيج والألياف الطبيعية والشعر الطبيعي أو الريش الزغبي، فالمواد الطبيعية تجعل الأغطية منظمة لدرجة الحرارة وغير مضرة بالبشرة، ويمكنها امتصاص الكثير من الرطوبة وإطلاقها إلى خارج الغطاء. وبهذه الطريقة، فإنها تضمن مناخًا جافًا للنوم. كما أن ألياف النسيج الاصطناعية لديها أيضًا ميزة، إذ يمكن غسلها عند 60 درجة مئوية وهي مناسبة لمن يعانون من الحساسية.

الأغطية المحشوة بما يسمى "الريش الزغبي" (down) تحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا. فهي خفيفة وتمنح الدفء وتبرد الأجواء في نفس الوقت، أي أن لديها تعادلية في الحرارة، كما أنها ناعمة ووثيرة بشكل خاص، ولذلك فهي مناسبة لفصلي الصيف والشتاء.

صورة رمزية لغرفة نوم في أحد الفنادق

مستلزمات السرير تؤثر بشكل كبير على جودة النوم ويجب على كل شخص أن يختار ما يناسبه طبقا لطبيعة نومه وحجم جسمه والفصل المناخي وغيره من المعايير.

عوامل كثيرة لاختيار الوسادة المناسبة

الريش الزغبي والريش العادي، وكذلك صوف الأغنام أو ألياف النسيج هي مواد حشو مناسبة للوسائد. واعتمادًا على سلوك النوم، أي ما إذا كان الشخص ينام على ظهره أو جنبه أو بطنه، يجب مراعاة شكل وحجم الوسادة. ولتجنب التمدد المفرط أو التوتر في منطقة الرقبة، يجب أن يستقر الرأس والرقبة فقط على الوسادة، ويجب أن يغوص الكتفان في المرتبة. وكلما كانت أكتاف الشخص أعرض، ينبغي أن تكون الوسادة أكثر ارتفاعا. أما قدرة الوسادة على التحمل فتعتمد على درجة ارتفاعها والحشو الموجود بداخلها.

من ينام على ظهره أو بطنه الأفضل له هي الوسائد الناعمة والمسطحة. ويحتاج الشخص الذي ينام على جنبه إلى وسادة أعلى قليلاً أو وسادة داعمة للرقبة.

وفي حالة وجود مشاكل في منطقة الرقبة، فإن الوضع الصحيح تشريحيًا للعمود الفقري العنقي مهم بشكل خاص. وكل هذا يتوقف على ارتفاع الوسادة ودعمها (متانتها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون صلابة الوسادة متطابقة مع صلابة المرتبة، بحسب ما نقل موقع "فرويندين" الألماني عن خبراء مختصين بتجهيزات الأسرة. 

المرتبة- الوزن والطول عوامل مهمة

من العوامل المهمة عند اختيار المرتبة المناسبة: شكل الجسم والطول والوزن. وغالبًا ما تؤدي المرتبة الخاطئة إلى التوتر والألم. ولذلك يجب أن تكون للمرتبة قدرة على تخفيف الضغط في منطقة الكتف والخصر بالإضافة إلى دعم العمود الفقري. ويجب على الأشخاص الصغار وخفيفي الوزن والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الجهاز العضلي الهيكلي اختيار مرتبة ناعمة ومرنة. ويوصى باستخدام درجة متوسطة من الصلابة للأشخاص طويلي القامة لكنهم نحفاء، أما المرتبة الصلبة فيوصى بها للأشخاص ذوي القامة الطويلة مع قوة البنيان. ويعد النقل الجيد للرطوبة في المرتبة أمرًا مهمًا لمناخ النوم الجاف. المعيار الآخر هو قلب المرتبة، هل تكون مرتبة بها نوابض جوفاء، أو مرتبة بها نوابض مدعومة الجوانب أو مرتبة مصنوعة من الإسفنج البارد فقط.

مفارش السرير من أجل الشعور بالراحة

مفارش السرير ينبغي أن تكون عاملا مهما للإحساس بالراحة ولا تساهم فقط في مناخ النوم، بل تساهم أيضًا في أجواء غرفة النوم عموما. وتعتبر المواد الناعمة الباعثة على الدفء مثل "الفلانِيلاّ" والأقطان الناعمة مثالية لليالي الباردة. أما الحرير والكتان والأنسجة القطنية والدِمَقس فهي تخفض من حرارة الجسم وبالتالي فهي مناسبة تمامًا للصيف، حسب موقع فرويندين الألماني.

صلاح شرارة

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

النوم المبكر وتناول الخضروات وممارسة الرياضة.. نصائح تقليدية لمن يرغب في التمتع بصحة جيدة وربما عمر طويل، لكنها صعبة التنفيذ في معظم الأحيان. فكيف يمكن تحقيق ذات الهدف بطرق أخرى سهلة التنفيذ وممتعة في نفس الوقت؟  