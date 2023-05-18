 الوداد يطيح بصن داونز ويلحق بالأهلي في نهائي أبطال أفريقيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.05.2023

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رياضة

الوداد يطيح بصن داونز ويلحق بالأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله على أرض مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لمثلهما في إياب الدور نصف النهائي. وسيلعب الوداد في النهائي مع الأهلي المصري.

الوداد البضاوي المغربي أبطال أفريقيا.

نجح الوداد، حامل لقب الموسم الماضي، في الوصول للنهائي وضرب موعدا مع الأهلي المصري.

 تأهل الوداد البيضاوي المغربي، إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيالكرة القدم، وذلك عقب تعادله اليوم السبت (20 أيار/ مايو) مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2/2، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

مختارات

يترقب محبو الساحرة المستديرة جولة الإياب في الدور قبل النهائي لأبطال أفريقيا لكرة القدم. ويلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي، بينما يحل الوداد المغربي حامل اللقب ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أكد الأهلي المصري زعامته لكرة القدم الإفريقية، مشددًا قبضته على لقب دوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه بعدما دك شباك كايزر تشيفس الجنوب أفريقي في مباراة النهائي التي درت بالدار البيضاء.

بعد مارثون استمر قرابة ثمانية أشهر، يتطلع فريقا الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري لخطب ود الأميرة السمراء والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا العام، وذلك عندما يلتقيان غدا السبت في الدار البيضاء.

ونجح الوداد، حامل لقب الموسم الماضي، في الوصول للنهائي حيث انتهت مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي، ومباراة الإياب بالتعادل 2 /2، ليبلغ النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وسيلعب الوداد في النهائي مع الأهلي المصري، الذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على الترجي التونسي 4 /صفر بمجموع المباراتين، وذلك في تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الوداد.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب الوداد الذي هاجم مبكرا مضيفه، فيما بادله الأخير الهجمات لكن دون تشكيل خطورة على المرمى. ومضت ربع الساعة الأولى في مناورات ما بين الفريقين، والتي لم تصل إلى أن تكون فرص حقيقية في المباراة.

وفي الدقيقة 20 جاءت أولى الفرص الحقيقية في المباراة، حيث انفرد محمد أوناجم لاعب الوداد بمرمى روني ويليامز حارس صن داونز، حيث سدد كرة اصطدمت بزميله عبد المنعم بوطويل، لتتهادي في طريقها للشباك لكن ويليامز أبعد الخطر عن مرماه.

ورد صن داونز بفرصة أخرى في الدقيقة 22 عن طريق بيتر شالوليلي الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن يوسف مطيع حارس الوداد تصدى للكرة.

الوداد المغربي أبطال إفريقيا

نجح الوداد في تسجيل هدف التعادل الثاني،عن طريق النيران الصديقة

ومع بداية الشوط الثاني، دخل صن داونز مهاجما من أجل تسجيل هدف في شباك منافسه، فيما كان الوداد أكثر حذرا ولم يبادر إلى شن الهجمات على مرمى الفريق المضيف.

وضغط الوداد بعد الهدف الذي هز شباكه، وحاول أن يتقدم نحو شباك منافسه في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الأخير وقف بالمرصاد. ورغم ذلك نجح الوداد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق أيوب العلمود، الذي تلقى كرة عرضية من يحيى جبران من الجهة اليسرى، ليوجهها بضربة رأس في شباك ويليامز.

ولم يتأخر رد صن داونز كثيرا، ونجح في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 79 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي تلقى كرة عرضية أرضية ليستقبلها شالوليلي بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وتواصلت الإثارة، ونجح الوداد في تسجيل هدف التعادل الثاني،عن طريق النيران الصديقة وذلك بضربة رأس بشكل خاطئ من مافالا لتهز شباك حارس مرماه ويليامز.

وستعود الصيغة القديمة للدور النهائي أي بنظام الذهاب والإياب حيث كانت تقام في الاعوام الاخيرة من مباراة واحدة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في الرابع من حزيران/يونيو المقبل ذهاباً في القاهرة، وإياباً في الحادي عشر منه في الدار البيضاء.

وهذه المواجهة الثالثة في النهائي بين الطرفين في المواسم الستة الأخيرة، حيث كانت الغلبة فيهما للنادي المغربي الأولى عام 2017 عندما حسم المواجهتين بنتيجة إجمالية 2-1، وفي الموسم الماضي فاز "وداد الأمة" 2-صفر على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء حيث أجري الدور من مباراة واحدة.

ع.أ.ج/ أ ح (أ ف ب، د ب ا)

 

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