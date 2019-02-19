 الوجه المرعب للتوتر العصبي الدائم | عالم المنوعات | DW | 19.02.2019

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منوعات

الوجه المرعب للتوتر العصبي الدائم

للتوتر العصبي الدائم أسبابه المختلفة، لكنه يترك آثاراه الخطيرة على كامل جسم الإنسان، من ارتفاع ضغط العين الداخلي إلى النوبة القلبية، إضافة إلى طنين الأُذن. فما هي الأعضاء التي تتأثر به قبل غيرها؟

Einsamer Mann vor einem verzerrten Gesicht, Depression (picture-alliance )

"التوتر الدائم ينهك الجسم"، نصيحة نسمعها بشكل متكرر حين نمر بمواقف صعبة أن نغضب لعدم تحقق شيء ما أو تحت وطأة العمل لساعات طويلة. لكن ما مدى صحة ذلك؟ وكيف يؤثر التوتر الدائم على الجسم؟ وما هي الأعضاء التي تتأثر به قبل غيرها؟

1. الدماغ

يمكن أن يكون للتوتر العصبي الدائم تأثير كبير على عمل الدماغ. فتحت وطأة التوتر الدائم يُغمر الجسم بهرمونات التوتر التي تؤثر مباشرة على عضو التفكير. ويعتقد الباحثون أن هذه الوسائط الكيميائية تعمل على إصابة الخلايا بالضمور. فمن جانب يؤثر هذا على ما يُسمى بـ "قرن آمون" أو "الحُصيْن"، الذي يلعب دوراً مهماً في دمج المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى مع الذاكرة طويلة الأمد. ومن جانب آخر  تؤثر هذه الهرمونات على مناطق أخرى في الفص الجبهي المسؤولة عن التقييم المنطقي للمواقف التي يمر بها الإنسان، كما يوضح أخصائيون لموقع "جيو" الألماني.

ربما يكمن هنا سبب أن الذين يعانون من التوتر الدائم يجدون صعوبة متزايدة في تقييم المواقف بشكل منطقي أو خزن المواقف الإيجابية في الذاكرة. وعوضاً عن ذلك يتولى مركز القلق أو  الجسم اللوزي السيطرة على المشاعر والتفكير بشكل متزايد. وبالتالي تتجذر التقييمات السلبية في وعي هؤلاء الأشخاص وهو ما يزيد بالتالي من توترهم. كما أن الدماغ يصبح عاجزاً عن السيطرة على مستوى هرمونات التوتر بحيث يزداد إفرازها في الدم. وهكذا يسقط المصابون بحلقة مفرغة، يمكن أن تنهي بالإصابة بالاكتئاب الحاد.

2. الجهازالعضلي

ويوضح الموقع الألماني أنه في حالات التوتر والخوف تتوتر العضلات هي الأخرى. وعلى المدى الطويل يمكن أن تُصاب بالتشنجات، مما يتسبب في آلام كبيرة، في الرقبة والظهر على سبيل المثال. في بعض الأحيان يظهر توتر الجهاز العضلي على شكل صداع مؤلم.

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3. القلب

القلب مضخة الدم دائمة العمل في جسم الإنسان، وتزود الأوعية التاجية عضلاته بما يكفي الأوكسجين. لكن التوتر الدائم يزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية. ويعود سبب ذلك إلى سلسلة معقدة من الآليات البيوكيميائية. فنتيجة للتوتر النفسي، فإن الغدة الكظرية تطلق المزيد من النورادرينالين، وهو وسيط كيميائي يؤدي إلى زيادة تكوين بعض خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم. وبحسب المختصين يمكن أن تعمل هذه بدورها على نقل الترسبات الدهنية من جدران الأوعية الدموية إلى مجرى الدم، وتتراكم الخلايا المناعية مسببة تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى التهابات الأوعية الدموية وهشاشتها. وإذا ما انفجرت ووصلت هذه الترسبات إلى مجرى الدم، فإنها يمكن أن تؤدي إلى سد الشريان بالكامل. وإذا حدث هذا في الشريان التاجي، فإن التأثيرات تكون قاتلة في أغلب الأحيان، فجزء من عضلة القلب سيُحرم من الأوكسجين الضروري لعمله ويموت، ما يؤدي إلى النوبة القلبية.

4. الأُذن

بسبب تأثير التوتر المستمر على أجزاء من جهازنا المناعي، فيمكن أن تصل مسببات الأمراض بسهولة أكبر إلى الأُذن الوسطى. ونتيجة ذلك هو الإصابة بالصمم أو الطنين الدائم.

5. نسبةالسكرفيالدم

يقلل هرمون الكورتيزول من تأثير الأنسولين، الذي ينظم مستويات السكر في الدم. ويعوض البنكرياس هذا التأثير عن طريق زيادة إفراز الأنسولين، حتى يتم استنفاده. هذا يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

6. العين

التوتر الدائم يمكن أن يزيد من ضغط العين الداخلي. ونتيجة لذلك فإن العصب البصري يُصاب بالضرر لعدم حصوله أيضاً على قدر كاف من الدم. من خلال الإصابة بهذا المرض المسمى بـ "الماء الأزرق" يتقلص مجال الرؤية تدريجياً، وصولاً إلى العمى الكامل، كما يقول مختصون لموقع "جيو" الألماني.

7. الأمعاء

في حالات الإجهاد الحاد يُصاب الإنسان أيضاً بتشنجات في المعدة. إذا استمر الضغط لفترة طويلة، يصبح الغشاء المخاطي المعوي أكثر نفاذية، ما يؤدي إلى غزو المسببات المرضية والنتيجة الإصابة بالالتهابات.

ع.غ/ ط.ا 

  • Überforderte Büroangestellte mit vielen Post-Its im Gesicht (picture alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    العمل المرهق يدمر الصحة!

    يعاني كثير من الموظفين المثقلين بالأعباء النفسية المتعلقة بالعمل والضغوط الشديدة من أمراض عدة. فطبقاً للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، تشير دراسات إلى أن بيئة العمل المرهقة ترتبط بزيادة التغيب عن العمل ورغبة الموظفين في التخلي عن عملهم، بالإضافة للإصابة بمشكلات صحية، مثل أمراض ضغط الدم والقلب وغيرها. خبراء الصحة النفسية رصدوا أمراضا ناتجة عن الوظائف الصعبة وتأثيراتها.

  • Symbolbild - Beziehungsstreit (Colourbox/A. Gravante )

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    خلافات زوجية!

    رحلة الذهاب إلى العمل قد تضر بحياتك الزوجية، بحسب ما ذكره موقع "ريل سيمبل" الأمريكي. وقد يصل الأمر إلى الطلاق، إذ وجد الباحثون أن 40% ممن تستغرق رحلتهم للعمل 40 إلى 45 دقيقة، هم أكثر عرضة للطلاق ممن يعملون بالقرب من مسكنهم! كما أكد الخبراء في الموقع المهتم بالأخبار النفسية والصحية، أن هؤلاء الأشخاص هم عرضة أيضاً للإصابة بالسمنة والنوبات القلبية وآلام الظهر والرقبة.

  • Frau benutzt Smartphone im Bett (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    لا تضحي بالنوم!

    إذا كنت تضطر لمراجعة بريدك الإلكتروني قبل النوم لمتابعة عملك، فاحذر ذلك، فربما تصاب بالأرق واضطرابات النوم. ويؤكد الخبراء النفسيون أن فقدان القدرة على النوم المريح قد تؤدي إلى السمنة والسكري وغيرها من الأمراض. وينصح الخبراء بالابتعاد عن الضوء الأزرق للهاتف، الذي يعرقل إفراز هرمون الميلاتونين المُنظم للنوم. ربما قراءة كتاب على ضوء خافت، أفضل من استخدام الهاتف المحمول.

  • Symbolbild Stress Kopfschmerzen (Colourbox/Wodicka)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    توتر مزمن!

    "إن كنت تعمل بوظيفة لا تحبها، فإن كل يوم تذهب فيه للعمل، ستعاني من ضغوط عدم الشعور بالسعادة"، هذا ما أكده الباحث بروس إس رابين، من جامعة بيتسبرغ الأمريكية. وأوضح أن حتى التفكير في خوض نقاش حاد مع رئيسك أو الخوف من أعباء العمل كل يوم، يعتبر من علامات التوتر المزمن. ويتسبب هذا النوع من التوتر في تنشيط هرموني الكورتيزول والنورادرينالين، مما يسبب أضراراً على الصحة البدنية والعقلية.

  • Auffahrunfall (Bilderbox)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    حوادث السيارات

    بيئة العمل الصعبة والضغوط الشديدة ربما تؤديان إلى وقوع حوادث مرورية. يقول جيمس كامبل كويك من جامعة تكساس: "عندما تترك العمل، يجب أن تترك كل مشاكله هناك". فالبعض لا يفصل بين العمل والحياة الشخصية، الأمر الذي يدفعه للتفكير المستمر حتى أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقدان التركيز على الطريق ووقوع حوادث خطيرة.

  • Rückenschmerzen (Colourbox)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    آلام الظهر

    يتعرض بعض العاملين إلى الإصابة بآلام الظهر بشكل أو بآخر. فمع ضغوط العمل والرغبة في الانتهاء بسرعة، ينسى البعض أخذ قسط من الراحة. كما لا يتبع العاملون في وظائف تتطلب المجهود البدني، الطرق الصحيحة لحماية الظهر. ويزداد الأمر سوءاً مع زيادة الوزن، لذا ينصح الخبراء بموقع "ويب ميد" الطبي، بضرورة الاستراحة كل نصف ساعة، والمشي أو ممارسة التمارين الخفيفة.

  • Putzen (Colourbox)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    التهابات الجلد

    ربما تؤثر طبيعة العمل على البشرة، وبحسب موقع "ويب ميد" الطبي، فقد تؤدي المواد الكيماوية مثلاً إلى التهاب الجلد التماسي، وهو طفح جلدي يظهر على البشرة عند لمسها. أما العمل لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، فقد يؤدي لارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد. لذا ينصح الخبراء العاملين بمجالات مثل الطلاء وأعمال البناء والطباعة وغيرها، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجلد.

  • Frau trägt Kartons (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/B. Leitner)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    الإصابة بالفتق

    يتعرض العاملون في مهن تضطرهم لرفع المعدات إلى الإصابة بالفتق. والسبب هو عدم رفع الأوزان الثقيلة بطريقة صحيحة. ومن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بالفتق، هم المدخنون والبدناء ومن لا يتناولون الأطعمة الصحية. والفتق هو انزلاق جزء من الأمعاء في مكان ضعيف من عضلات البطن أو الفخذ.

  • Frau mit Werkzeugkiste auf der Schulter (picture-alliance/Bildagentur-online/Phovoir)

    هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

    إصابات اليد والرسغ

    متلازمة النفق الرسغي تعتبر من الإصابات الشائعة لدى العاملين في مجالات تستعمل فيها المعدات والآلات الهزازة أو أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة. وتؤدي تلك الإصابة إلى الشعور بالخدر في المعصم والرسغ، بالإضافة إلى الشعور بالألم عند تحريك اليد. ولتجنب الإصابة بالنفق الرسغي، يجب أخذ فترات راحة من وقت لآخر، وينصح الطبيب بارتداء دعامة للمعصم أو الرسغ في حالات الألم الشديد. سارة إبراهيم


مختارات

دقائق استرخاء يومية تقيك شر التوتر العصبي

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كشفت دراسة مؤخراً عن وجود صلة بين التعرض للتوتر بشكل متكرر وزيادة الوزن، وقد يعود السبب لإفراز الكورتيزول في الجسم في حالة التوتر، مما يؤدي إلى السمنة التي تستمر مع مرور الوقت بالنسبة للذين يعانون من ارتفاع الكورتيزول. (31.03.2017)  

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هكذا تصيبك وظيفتك بأمراض خطيرة!

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