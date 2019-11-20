 الوثائق المسربة.. هل فوجئ العراقيون بحجم التغلغل الإيراني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 20.11.2019

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سياسة واقتصاد

الوثائق المسربة.. هل فوجئ العراقيون بحجم التغلغل الإيراني؟

غضب شديد أظهره عراقيون خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن اختراق إيراني هائل وواسع النطاق لكافة مفاصل الدولة العراقية. كثيرون باتوا يتساءلون: ألهذا الحد تسيطر إيران على بلادهم؟

Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

جدل شديد وغضب متصاعد يسود الشارع العراقي وداخل الأوساط السياسية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين وثائق، هي جزء من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية تم تسريبها، كشفت عن النفوذ الإيراني المتزايد في العراق.

الوثائق الجديدة سكبت المزيد من الزيت على النيران المشتعلة اصلا في العراق بسبب التدخلات الإيرانية في البلاد. فقد أكدت أكثر من 700 صفحة من تقارير، كتبت بين 2014 و2015 من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني (إطلاعات)، حجم التدخلات الإيرانية السافرة في العراق.

وحسب هذه التسريبات تكون البلاد قد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني وليصبح معظم المسؤولين العراقيين مجرد متلقين للأوامر من دولة أخرى، أي إيران. لكن يبدو أن العراقيين لم يتفاجئوا كثيراً بمحتوى هذه التسربيات: 

كما توقع آخرون أن تؤدي تلك التسريبات إلى عمليات تغيير واسعة النطاق في مفاصل الدولة العراقية:

 

ما طبيعة الوثائق؟

التسريبات الإيرانية أظهرت عمق النفوذ الإيراني في العراق الذي يشهد احتجاجات منذ أسابيع عدة، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي انترسبت، واللذان تحققا من التقارير المكتوبة بالفارسية المنسوبة لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية. وتمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وأطلق عليها اسم The Iran cables وقسمت إلى خمسة تحقيقات.

التقارير أرسلها مصدر مجهول إلى "ذي إنترسبت" رفض الكشف عن نفسه، كما رفض عقد أي لقاءات صحفية مؤمنة أو أي اتصالات من أي نوع لاحقاً، وقال إنه يريد أن "يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق".

فتش عن "قاسم سليماني"

مختارات

يعتقد خبراء دوليون أن اضطرابات إيران ستساهم بزيادة الضغوط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان، هذا فيما أيّد خامنئي رفع سعر البنزين منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الجمهورية الإسلامية وأعدائها الأجانب. (17.11.2019)

نددت واشنطن باستخدام "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات التي أدت إلى مقتل شخصين، وفرض قيود على استخدام الإنترنت. هذا فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الاضطرابات تزيد الضغط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان. (17.11.2019)

ظهر اسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في المشهد العراقي قبل مدة طويلة، ومؤخراً أشارت عدة تقارير وتحقيقات صحفية إلى ضلوعه في عملية التصدي شديدة العنف للمظاهرات العراقية. لكن الوثائق الجديدة تقدم صورة مفصلة عن القدر الذي نجحت فيه إيران بترسيخ نفسها في الشؤون العراقية، ودور سليماني في ذلك، حتى لقبه البعض بالحاكم الفعلي للعراق، ما مكنه من إعطاء الأوامر سواء للسياسيين أو لقادة الميليشيات المسلحة في العراق.

وتشير الوثائق إلى أن دور الجنرال الإيراني في العراق كان أكبر بكثير من مجرد تنسيق التحالف بين الأطياف والقوى السياسية في العراق، وأنه عمل على إنشاء شبكة واسعة من العملاء تغلغلوا في كافة مؤسسات الدولة العراقية، ما عزز بشدة من النفوذ الإيراني داخل العراق.

ويعتبر سليماني، قائد فيلق القدس، رجل طهران الأساسي في العراق، ودأب على زيارة بغداد خلال الاضطرابات السياسية، وكان آخرها، حسب ما قيل، زيارته المتكررة الرامية لخنق الاحتجاجات وإقناع رئيس الوزراء – عبر وسيط بالتمسك بمنصبه وعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ورأى مغردون أن التوغل الإيراني في عمق أجهزة الدولة العراقية لم يكن مفاجئاً أبداً:

في المقابل طالب  آخرون بتحقيقات موسعة مع الأسماء التي وردت في التسريبات مع العمل على إبعاد القيادات الدينية عن الحكم:

فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك واصفا القيادات العراقية التي تعاملت مع مع إيران بـ "الخونة":

الكثيرون متورطون!

Irak , Abu Mahdi al Muhandis, Volksmobilmachung (Fars)

وبحسب الوثائق، فإن أسماء بارزة لأشخاص يحتلون مراكز حساسة للغاية في الدولة العراقية قد تورطوا في "علاقات خاصة وصلات وثيقة" مع إيران، ومنهم عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الحالي وخاصة حين كان وزيراً للنفط بالعراق، ورئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري.

وتشير الوثائق إلى أن ضابطاً في الاستخبارات العسكرية العراقية سافر من بغداد إلى كربلاء، للقاء مسؤول في المخابرات الإيرانية، وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، قال المسؤول العراقي إن رئيسه - الفريق حاتم المكصوصي - أخبره أن ينقل رسالة إلى إيران مفادها أن "جميع استخبارات الجيش العراقي، اعتبرها تحت أمرك".

وعرض المكصوصي تزويد إيران بمعلومات حول نظام سري أنشأته الولايات المتحدة للتنصت على الهواتف العراقية، يديرها مكتب رئيس الوزراء والاستخبارات العسكرية، وفق التقرير نفسه.

كما تشير الوثائق أيضا إلى أن المتعاملين مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية راقبوا بدقة وعن كثب تحركات الجنود الأمريكيين خاصة عبر المطارات والتقطوا لهم صوراً وفيديوهات. وتفيد الوثائق أيضا بأن المخبرين كانوا يقدمون الرشى والهدايا للمسؤولين العراقيين مقابل عملهم لصالح إيران بأشكال وصور مختلفة ومتنوعة.

مكاسب إيرانية وخسائر أمريكية

وبحسب الموقع والصحيفة فإن إيران، ومن خلال عمل أجهزتها وشبكاتها الاستخباراتية، رسخت وجودها في العراق، ونجحت في تحقيق أهداف استراتيجية كمنع انهيار البلاد ووقف مشروع استقلال إقليم كردستان وترسيخ وضعية التبعية العراقية لإيران من خلال وضعها لمتعاونين مع طهران في كافة مفاصل الدولة الحساسة تقريباً. هذه المكاسب المتعددة تحدث عنها عدد غير قليل من المغردين ومنهم إياد جمال الدين السياسي العراقي ورجل الدين الشيعي المعروف:

وبحسب الوثائق، فإن طهران استطاعت حصد المزيد من المكاسب والنفوذ بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011، والتي تركت المخبرين العراقيين الذين كانوا يتعاونون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمصيرهم المحتوم على يد إيران وعملائها، وهي المسألة التي أثارت الكثير من الجدل في أروقة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، خاصة وأن الكثير من هؤلاء العملاء أصبح معدوماً تماماً ويفتقر إلى المال، ما جعلهم يتعاونون مع إيران ويمدونها بمعلومات قيمة عن عمليات (سي آي إيه) في العراق مقابل المال.

كما تقدم الوثائق لمحة من داخل النظام الإيراني عن كيفية فرض الهيمنة بشكل تدريجي على العراق بعد عام 2003، وتوضح كيف أن إيران تفوقت على الولايات المتحدة في بسط نفوذها داخل العراق وتثبيت عناصرها وأذرعها في مختلف مفاصل الدولة، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة في خضم نزاع مع فصائل سياسية مختلفة داخل العراق بهدف "دعم استقرار العراق".

عماد حسن

  • Symbolbild Iran Irak (DW-Montage)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    أهمية العراق بالنسبة لإيران

    ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

  • Schiiten am Hussein-Schrein in Kerbala (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي"

    تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

  • Flash-Galerie Historisches Haus in Shiraz (DW/Helbig)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الصراع الصفوي العثماني

    يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

  • Bildergalerie Naser al-Din Schah und Frauen (iichs)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    معاهدة أرضروم

    بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

  • Symbolbild Iran Irak Grenzkonflikt arabisch (DW-Grafik)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الخلاف على الحدود عند شط العرب

    ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

  • Saddam Hussein mit Thumbnail (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام

    وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

  • Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الحرب العراقية الإيرانية

    شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

  • Irakische Flüchtlinge (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    انتفاضة عام 1991 في العراق

    ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل

    يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

  • Symbolbild USA Irak Truppen (Lucas Jackson/AFP/Getty Images)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي

    واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

  • Iran Haider al-Abadi, Irak & Hassan Rohani (Irna)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    في عهد العبادي

    رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

  • Imam-Ali-Schrein in Nadschaf (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    خلاف المرجعيات

    وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

تتجذّر العلاقات بين العراق وإيران منذ سنوات طويلة، وقد غلب عليها التوتر في مراحل عديدة، وسط سعي إيرانيّ دائم لجعل العراق الساحة الرئيسية لنفوذها الإقليميّ. في ألبوم الصور هذا نلقي الضوء على تاريخ العلاقات بين البلدين. (22.08.2018)  

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