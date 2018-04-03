الهيئة الألمانية لحماية المنافسة تصدر قرارا مثيرا بحق فيسبوك

قررت الهيئة الألمانية لحماية المنافسة، منع شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي من جمع بيانات عن مستخدميها من خارج الموقع، وذلك على سبيل المثال من خلال أيقونة "أعجبني"، وقالت إنها ترى في هذا الجمع منافسة غير شريفة. وأوضحت الهيئة أمس الخميس (السابع من فبراير/شباط 2019) في مدينة بون أن فيسبوك، تتمتع بمركز مسيطر في السوق بألمانيا وتسيء استغلال هذا المركز.

يشار إلى أن فيسبوك تعتزم الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية يمكن أن تكون الأولى من نوعها من حيث أنها تجمع بين حماية البيانات الشخصية ومراقبة المنافسة، وهو ما يرجح أن يستغرق البت فيها عبر درجات التقاضي المختلفة سنوات.

كما حظرت الهيئة على فيسبوك، دمج البيانات التي جمعتها الشركة من خلال مواقع أخرى مع البيانات، التي جمعها الموقع من خلال نافذته نفسها، حيث ركزت الهيئة في ذلك على تطبيقات مملوكة لفيسبوك مثل "إنستغرام" و"واتس آب" كمصادر غريبة.

وأمهلت الهيئة فيسبوك 12 شهرا لتغيير سلوكها، وألزمتها في الوقت ذاته بتقديم اقتراحات لحل هذه المشاكل خلال أربعة أشهر. وباستطاعة فيسبوك التقدم خلال شهر بشكوى ضد قرارات الهيئة لدى محكمة ولاية شمال الراين ويستفاليا بمدينة دوسلدورف.

من جهة أخرى، ترد فيسبوك على تحفظات الهيئة بالقول إنه على الرغم من شعبية موقعها، إلا أنها لا تسيطر على السوق، وقالت الشركة أيضا إنها لا تخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية.

كما أكدت فيسبوك أن سلطات حماية المنافسة، ليست هي المعنية بمراقبة الالتزام بحماية البيانات، بل سلطات حماية البيانات الشخصية. وركزت الهيئة حتى الآن على جمع البيانات خارج الموقع الأساسي لفيسبوك من خلال أيقونة "أعجبني"، أو من خلال تطبيق "فيسبوك أناليتكس" للأعمال التجارية.

ومن النقاط الجوهرية، التي ركزت عليها الهيئة عند انتقادها ممارسات فيسبوك أنها تشترط الموافقة على أن تجمع بياناتهم "كحزمة كاملة" حتى تسمح للراغبين باستخدام الموقع أصلا.

ر.م/ع.ش ( د ب أ)