الهيئة الألمانية لحماية المنافسة تصدر قرارا مثيرا بحق فيسبوك

قررت الهيئة الألمانية لحماية المنافسة، منع شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي من جمع بيانات عن مستخدميها من خارج الموقع، وذلك على سبيل المثال من خلال أيقونة "أعجبني"، وقالت إنها ترى في هذا الجمع منافسة غير شريفة. وأوضحت الهيئة أمس الخميس (السابع من فبراير/شباط 2019) في مدينة بون أن فيسبوك، تتمتع بمركز مسيطر في السوق بألمانيا وتسيء استغلال هذا المركز.
يشار إلى أن فيسبوك تعتزم الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية يمكن أن تكون الأولى من نوعها من حيث أنها تجمع بين حماية البيانات الشخصية ومراقبة المنافسة، وهو ما يرجح أن يستغرق البت فيها عبر درجات التقاضي المختلفة سنوات.
كما حظرت الهيئة على فيسبوك، دمج البيانات التي جمعتها الشركة من خلال مواقع أخرى مع البيانات، التي جمعها الموقع من خلال نافذته نفسها، حيث ركزت الهيئة في ذلك على تطبيقات مملوكة لفيسبوك مثل "إنستغرام" و"واتس آب" كمصادر غريبة.
وأمهلت الهيئة فيسبوك 12 شهرا لتغيير سلوكها، وألزمتها في الوقت ذاته بتقديم اقتراحات لحل هذه المشاكل خلال أربعة أشهر. وباستطاعة فيسبوك التقدم خلال شهر بشكوى ضد قرارات الهيئة لدى محكمة ولاية شمال الراين ويستفاليا بمدينة دوسلدورف.
من جهة أخرى، ترد فيسبوك على تحفظات الهيئة بالقول إنه على الرغم من شعبية موقعها، إلا أنها لا تسيطر على السوق، وقالت الشركة أيضا إنها لا تخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية.
كما أكدت فيسبوك أن سلطات حماية المنافسة، ليست هي المعنية بمراقبة الالتزام بحماية البيانات، بل سلطات حماية البيانات الشخصية. وركزت الهيئة حتى الآن على جمع البيانات خارج الموقع الأساسي لفيسبوك من خلال أيقونة "أعجبني"، أو من خلال تطبيق "فيسبوك أناليتكس" للأعمال التجارية.
ومن النقاط الجوهرية، التي ركزت عليها الهيئة عند انتقادها ممارسات فيسبوك أنها تشترط الموافقة على أن تجمع بياناتهم "كحزمة كاملة" حتى تسمح للراغبين باستخدام الموقع أصلا.
ر.م/ع.ش ( د ب أ)
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م