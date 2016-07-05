الهوليغنز أو الهوليغانز مجموعات نشأت في بريطانيا وهي معروفة بتعصبها لفرق كرة القدم، ويتسم سلوكها بالعنف وإثارة الشغب في محيط الملعب وداخله، وقد خلف هذا السلوك عشرات القتلى في أحداث مختلفة وخاصة في أوروبا.

يعرف عن الهوليغنز وخاصة الانجليز منهم القيام بمواجهات دموية ضد مشجعي الفرق المنافسة للفريق الذي يتعاطفون معه أو ضد الشرطة ورجال الأمن. وتعد حادثة ملعب هيسل في بلجيكا عام 1985 الفاجعة الأكبر إذ خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى بعد مواجهات بين جماهير ليفربول الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي. ولا تقتصر أنشطة الهوليغنز في ألمانيا على المجال الرياضي، بل تأخذ منحا سياسيا قريبا من إيديولوجيا اليمين المتطرف.