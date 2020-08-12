 الهند.. قتلى في أعمال شغب بسبب منشور ″مهين″ للنبي محمد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2020

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الهند.. قتلى في أعمال شغب بسبب منشور "مهين" للنبي محمد

قُتل شخصان على الأقل وجُرح نحو ستين شرطيا في أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، بسبب منشور على فيسبوك اعتبره المتظاهرون "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.

أعمال شغب في بنغالور

جانب من آثار أعمال الشغب

قالت الشرطة الهندية إن نحو ستين شرطيا جُرحوا مساء أمس الثلاثاء (11 آب/ أغسطس 2020) عندما هاجم حشد غاضب مركزا لها وأحرق آليات ومنزل عضو في المجلس المحلي بمدينة بنغالور، اتُهم ابن شقيقه بوضع منشور "مسيء للنبي محمد"، سارع  العضو إلى حذفه، ولم يتسن التأكد من مضمونه.

وأطلقت الشرطة الرصاص الحي واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، وقال قائد شرطة المدينة لرويترز إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق الشرطة للنيران، فيما نقلت فرانس برس عن وسائل إعلام محلية مقتل شخصين، فضلا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، وكذلك إصابة صحفي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لسكان يحاولون دخول المركز ويرددون هتافات أمام منزل العضو المنتخب الذي تم إيقافه.

مختارات

قال مسؤول صحي إن 20 شخصا قتلوا في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد، فيما دعا رئيس وزراء الإقليم الحكومة الهندية إلى فرض حظر للتجول في المناطق التي تشهد صدامات.

قالت الشرطة الهندية إن حشودا هندوسية ضربت مسلما هنديا حتى الموت بعد اتهامه بذبح بقرة. ويقدس الهندوس البقر، ومن الممنوع أكل لحمها بمعظم ولايات الهند. وفي العامين الأخيرين قتل أكثر من 12 هنديا مسلما بشبهة أكل أو تهريب بقر.

يواجه مسلمو الهند موجة تهديدات وأخبار زائفة تستهدفهم بقوة بعد أن اعتُبر اجتماع ديني عقدوه في آذار/ مارس المنصرم مصدراً مهماً ومباشراً لانتشار فيروس كورونا. السلطات الهندية تنفي وجود هذا الاستهداف.

يعتقد العديد من الهندوس أن الملك الإله رام ولد في المكان الذي شيد عليه الحكام المغول المسلمون المسجد في القرن السادس عشر، وهو المسجد الذي هدمته حشود هندوسية عام 1992 ما أثار أعمال شغب أودت بحياة 2000 شخص.

وقال مفوض الشرطة كمال بانت لرويترز: "رغم محاولة الشيوخ والأعيان في المنطقة تهدئة الحشد، أحرق الغوغاء المركبات على الطريق وهاجموا الشرطة"، مضيفاً أن "أفراد الشرطة المحاصرين فتحوا النار بسبب عدم تمكنهم من كبح جماح المحتجين باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع" خلال الاضطرابات العنيفة في حي تقطنه غالبية مسلمة.

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وقال دينيش جوندو راو النائب عن حزب المؤتمر على تويتر "ما كُتب عن النبي هو نتاج عقل مريض بنية إثارة العنف"، مضيفاً:  "إنه أمر مرفوض بشدة ومثل هذه العبارات حول أي شخص يبجله أي مجتمع يجب أن تتعامل معها السلطات بأشد الطرق الممكنة".

وقال باسافراج بوماي وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا لقناة إخبارية محلية: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة وسنتخذ إجراءات صارمة".

وأوقف نحو مئة من المتظاهرين بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب والحريق المتعمد، وأكدت السلطات أنها باتت تسيطر على الوضع في المدينة، بعد فرض قانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات في بنغالور، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة والمعروفة باسم وادي السيليكون الهندي.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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