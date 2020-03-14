الهند.. شرب بول البقر في حفلة للوقاية من فيروس كورونا!

استضافت جماعة هندوسية حفلاً لشرب بول الأبقار السبت (14 مارس/ آذار 2020) في العاصمة الهندية نيودلهي، لاعتقادها أنهيقي من فيروس كورونا المستجد، لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مراراً على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضاً مثل السرطان، وليست هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

واستضاف حزب الاتحاد الهندوسي "لكل الهند" الحفل في مقره في نيودلهي وحضره 200 شخص. ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاماً، كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبداً بالحاجة لتناول دواء إنكليزي"! ووقف تشاكراباني مهراج، رئيس الحزب، لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتوري لفيروس كورونا.

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان. كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرق الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.

ع.ج/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)