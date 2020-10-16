 الهند: القبض على شاب مسلم بتهمة ″جهاد الحب″ مع فتاة هندوسية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.12.2020

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منوعات

الهند: القبض على شاب مسلم بتهمة "جهاد الحب" مع فتاة هندوسية

قال مسؤولون إن الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية ألقت القبض على شاب مسلم لمحاولته إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام. وسيكون هذه الشاب الذي نفى التهمة المنسوبة له، أول شخص يحاكم وفقاً لقانون "جهاد الحب" المثير للجدل.

صورة رمزية لحبيبين في الهند

صورة رمزية لحبيبين في الهند

أعلن كبير رجال الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية سانسار سينج بأنه قد تم القبض على شاب مسلم لمحاولته إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام، وقال: "لقد قمنا بإلقاء القبض على الطالب على أساس شكوى تقدمت بها أسرة الفتاة. الاتهام هو أن الطالب خطف الفتاة في وقت سابق وكان يجبرها على تغيير ديانتها". وجرى القبض على الطالب في منطقة باريلي أمس الأربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020) واحتجازه لمدة 14 يوماً انتظاراً لانتهاء التحقيقات.

وقال الطالب لوسائل الإعلام المحلية إنه برئ، وأنه ليس لديه صلة بالفتاة.

مختارات

أطلق نشطاء هنود حملة تقبيل جماعي لتحدي العادات والتقاليد المحافظة التي تمنع قبل الحب في الأماكن العامة، فيما خرجت مظاهرة مناوئة من المحتجين اليمينيين الذين يرون أن مثل هذه الاستعراضاتالعلنية تمثل تهديدا للثقافة الهندية.

تواجه الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادوكون وفريق فيلم "بادمافاتي" تهديدات بالقتل وصلت حتى عرض مكافآت مالية كبيرة بسبب اتهامات بالإساءة إلى ملكة هندوسية تعد من رموز ثقافة الراجبوت.

طالبت سياسية هندية الهندوس بالتوقف عن مشاهدة أفلام ثلاثة فنانين مسلمين، وهم شاه روخ خان وعامر خان وسلمان خان، والذين يعدون من أبرز نجوم السينما الهندية "بوليوود"، لأنهم يشجعون "جهاد الحب"، حسب وصفها.

وسوف يكون الطالب الجامعي، البالغ من العمر 20 عاماً، أول شخص يتم محاكمته وفقاً لقانون مكافحة التحول الذي يهدف لمواجهة ما يطلق عليه" جهاد الحب"، وهو مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية لاتهام الرجال المسلمين بالعمل على جعل النساء الهندوسيات يعتنقن الإسلام من خلال الزواج.

وتصل عقوبة القانون الجديد إلى السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام ودفع غرامة.

وكانت حكومة ولاية أوتر براديش شمالي الهند التي يترأس حكومتها الكاهن الهندوسي المثير للجدل المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا، يوجي أديتيانات، وافقوا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، على القانون الذي أثار جدلاً، حيث وصفه المنتقدون بإنه مناهض للإسلام وغير قانوني.

وتطلق الولايات التي يقودها حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "الحزب القومي الهندوسي" على الزيجات بين الأديان "جهاد الحب" - في إشارة إلى ما يوصف بأنه مؤامرة من رجال مسلمين لاستدراج النساء الهندوسيات إلى الزواج من أجل تغيير دياناتهن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي  سحبت علامة مجوهرات هندية كبرى إعلانا تظهر فيه عائلة مسلمة تحتفل مع زوجة ابنها الهندوسية  بقرب ولادة طفلها، بعدما اتهمها محافظون من الهندوس على شبكات التواصل الاجتماعي بالترويج لـ "جهاد الحب". وأوضحت الشركة أن الإعلان كان يروج لمجموعة مجوهرات والقصد منه كان "الاحتفاء بتلاقي أشخاص من أوساط مختلفة".

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Symbolbild Wiedervereinigung deutsche Einheit Westdeutsche Ostdeutsche Mauerfall 1990

    أشهر القبلات في العالم!

    قبلة الوحدة الألمانية

    قبلة خاصة بالوحدة الألمانية أمام بوابة براندنبورغ. كان للقبلة طعم آخر أمام بوابة براندنبورغ يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990. آنذاك كانت الفرحة بإعادة توحيد ألمانيا لا توصف، واحتفل الألمان حينها حتى ساعات الصباح الباكرة.

  • Zwei Wähler der Vereinigten Arabischen Emiraten (Foto: dpa)

    أشهر القبلات في العالم!

    قبلة الأنف

    تبادل القبل على الخدين أو الجبهة أوالفمّ مألوفة، على عكس القبل المتبادلة بالأنف، إذ تبدو غير معروفة لدى الكثيرين، لكنها منتشرة في منطقة الخليج العربي. ويكون التقبيل على شكل تحية تلمس فيها الأنوف بعضها البعض مرة أو اثنتين أو ثلاث مرات.

  • Ein Mann versucht ein Paar vom Küssen abzuhalten in Rabat, Marokko. (Foto: AFP)

    أشهر القبلات في العالم!

    قبلة أمام البرلمان

    القبلات العامة لمزيد من التسامح! تجمع عشرات من الشباب المغاربة أمام البرلمان في الرباط في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013 والسبب هو الاحتجاج على عقوبة التهديد بالسجن لثلاثة شبان نشروا صور "قبلة" على موقع "فيسبوك".

  • Küssende deutsch-russische Pärchen an der Berliner Mauer

    أشهر القبلات في العالم!

    القبلة الأخوية

    واحدة من أشهر القبل في العالم هي القبلة الأخوية بين زعيم الحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف وزعيم ألمانيا الشرقية إريك هونيكر. وهي تزين "معرض الجانب الشرقي"، وهو أطول جزء ما زال باقياً من جدار برلين. وفي الذكرى السنوية لسقوط جدار برلين، يتبادل العشاق الروس والألمان القبل أمام جدار برلين.

  • Thailand Kuss-Weltrekord 2013 in Pattaya

    أشهر القبلات في العالم!

    قبلة على مدار يومين

    58 ساعة و35 دقيقة و58 ثانية بلغت مدة القبلة التي تبادلها أكيشاي تيرانارات ولاكسانا تيرانارات في باتايا بتايلاند، وبذلك تمكنا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول قبلة في عام 2013، علماً أن قواعد منافسة التقبيل هي الاستمرار في التقبيل بدون توقف.

  • Eine Frau küsst eine andere Frau auf die Wange bei dem Kiss of Love Protest in Kochi, Indien. (Foto: AP)

    أشهر القبلات في العالم!

    قبلة الحب

    في الهند يعد التقبيل في الأماكن العامة من المحرمات. واحتجاجاً على ذلك، تم تنظيم فعالية تحمل اسم "قبلة الحب 2014"، والتي أقيمت في كوتشي بولاية كيرالا. وقام المشاركون بتبادل "قبلات حب" ومعانقة بعضهم البعض احتجاجاً على الرقابة الأخلاقية في الهند. لكن الشرطة قامت بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين الذين قاموا بتبادل القبل.

  • Zwei türkische Demonstranten küssen sich in Ankara. (Foto: AFP)

    أشهر القبلات في العالم!

    قواعد أخلاقية في محطات المترو

    "لا للتقبيل في الأماكن العامة" .. هذا ما يرغب بعض المسلمين المحافظين في تركيا أن يتم تطبيقه، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تم منع التقبيل رسمياً في محطات مترو أنقرة، وعلى الركاب اتباع "القواعد الأخلاقية". وكان بعض العشاق قد تلقوا تحذيرات بسبب مخالفتهم "للقواعد الأخلاقية" وتبادلهم القبل، وفقاً لما أظهرته بعض كاميرات المراقبة التي صورت هذه المخالفات.

  • Ein Küssen-Verboten-Schild am Bahnhof von Warrington Bank Quay in Cheshire. (Foto: PA Wire)

    أشهر القبلات في العالم!

    التقبيل ممنوع

    لا لقبلات الوداع في إنكلترا! ففي محطة "وراينغتون بانك" تم رفع لافتات كتب عليها "التقبيل ممنوع"، والسبب هو تفادي التأخير الذي يتسبب به وداع العشاق.

  • Bildergalerie internationaler Tag des Kusses

    أشهر القبلات في العالم!

    #LoveWins

    سحاقيتان في مدينة أورلاندو الأمريكية تحتفلان بالقرار التاريخي التي أصدرته المحكمة العليا، والذي يلغي أي قرار يمنع زواج المثليين في الولايات الأمريكية كلها. العالم الحقيقي والافتراضي عبّر عن فرحته بهذا القرار عن طريق هاشتاج #LoveWins (الحب يفوز) وعن طريق التقبيل العلني، لاسيما بين الأزواج المثليين.

    الكاتب: يانينا سيمانوفا/ دالين صلاحية


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