الهلال السعودي يهزم بوهانغ الكوري ويحرز لقب أبطال آسيا للمرة الرابعة

توج الهلال السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر مساء الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، مثالية حيث تقدم في أول 20 ثانية بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانغ قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانغ الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات ملعب الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وبحث الهلال مطلع الشوط الثاني عن هدف ثان، وقاد غو يونغ هجمة مرتدة سريعة للفريق الكوروي أنهاها بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (58). ورد الهلال بهجمة منسقة عزّز بها تقدمه بهدف ثان عندما مرر غوميس كرة الى المهاجم المالي ماريغا الذي انفرد بالحارس لي جون ولعبها على يمينه (63).

لاعبو الهلال يحتفلون بالفوز وسط أجواء حماسية بمدرجات ملعب الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي (23/11/2021)

زعيم أندية آسيا

وفض الهلال شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009. ليمسي الهلال الأكثر تتويجا بالبطولة حيث أن هذا هو اللقب الرابع له، فقد سبق له التتويج باللقب أعوام 1992 و2000 و2019.

وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، تأهل الهلال للعب في بطولة كأس العالم للأندية. وكانت خمسة أندية حجزت مقاعدها في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، حيث يتواجد الأهلي المصري، بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي، ممثل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ممثل أوقيانوسيا، والجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بصفته ممثلا للبلد المضيف. ومازالت البطولة تنتظر تحديد هوية بطل كأس ليبرتادوريس، الخاص بأندية أمريكا الجنوبية، حيث يتنافس فريقا بالميراس وفلامينجو البرازيليين على اللقب في المباراة النهائية للمسابقة التي تجرى بينهما يوم السبت المقبل.

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)