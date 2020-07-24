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الهربس

يعاني ثلثا سكان العالم ممن هم دون سن الخمسين من فيروس الهربس الذي تظهر أعراضه كقروح على الشفاه أو الاعضاء التناسلية وغيرها. ويحذر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية بشكل خاص من تزايد انتشار هربس الأعضاء التناسلية.

تنتقل عدوى الهربس بشكل خاص عن طريق الملامسة بين شخص وآخر مصاب. وهناك عدة أنواع من فيروسات الهربس أكثرها انتشارا النوع الذي يظهر على شكل تقرحات مزعجة على الشفتين أو على الاعضاء التناسلية. وعادة ما تختفي الأعراض بعد بضعة أسابيع أو أقل، غير أنه من المستحسن معالجتها بالمراهم والحبوب لتقليل المعاناة والألم.