 الهدنة بين حماس وإسرائيل بين حسابات الربح والخسارة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.05.2021

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سياسة واقتصاد

الهدنة بين حماس وإسرائيل بين حسابات الربح والخسارة

أنهى وقف إطلاق النار الذي جاء بوساطة مصرية موجة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحماس. لكن التصعيد الأخير يثير تساؤلاً مفاده من الفائز ومن الخاسر؟

Israel Ausschreitungen Al-Aqsa Moschee in Jerusalem

اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى بعد اقل من 12 ساعة من سريان وقف إطلاق النار

بدأ سريان تنفيذ وقف إطلاق المتفق عليه ليلة الخميس، فيما زعمت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تحقيق الانتصار في الصراع العسكري الذي امتد لأحد عشر يوماً. وفي مقابلة مع DW، قال البروفسور إيكارت فيرتس، مدير المعهد الألمانى للدراسات الدولية والإقليمية في هامبورغ (GIGA)، إن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وحماس من خرجا فائزين من هذا الصراع".

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شدد الرئيس الأمريكي على أن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأكد على التزامه بأمن إسرائيل، مضيفاً أنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات لإعادة إعمار غزة.

آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.

ترحيب عربي ودولي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد انتهاء قتال دام 11 يوما، والولايات المتحدة تقول إنه لديها التزام من "الأطراف المعنية" ومصر ستبعث وفدين أمنيين إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية لتثبيت الهدنة.

وفيما يتعلق بنتنياهو، يوضح فيرتس أن العملية العسكرية في غزة عملت على توجيه الأنظار بعيداً عن فشله في تشكيل حكومة جديدة، عقب انتخابات رابعة تشهدها إسرائيل خلال عامين أسفرت عن نتائج غير حاسمة. كذلك أدى الصراع إلى تاجيل مؤقت لقضايا الفساد التي تنظر فيها المحكمة ضده.

أما بالنسبة لحماس، فوفقاً لفيرتس، فقد استطاعت الحركة تقديم نفسها باعتبارها "حارس" المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية وأيضاً في أي نزاع فلسطيني-فلسطيني، وذلك على عكس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تدني شعبية عباس

من المؤكد أن عباس لا يروق له إقدام اللاعبيين الدوليين في المنطقة على التفكير في إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حماس، رغم تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية. حتى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ذكرت عقب التوصل إلى هدنة ليلة الخميس أن من الضروري الحفاظ على تواصل غير مباشر مع حماس.

وبغض النظر عن مستوى قبول حماس، فإن الأمر الذي بات جلياً هو أن عباس - الذي أرجأ في أبريل/ نيسان الماضي عقد أول انتخابات فلسطينية عامة تجرى منذ 15 عاماً – خرج من هذا الصراع العسكري الأخير أضعف مما سبق.

وفي هذا السياق، أشارت عدد من وسائل الإعلام العربية وأيضاً صحف في إسرائيل إلى أن عباس يعد "الخاسر الأكبر"، إذ ذهبوا إلى القول بأن "أبا مازن" فقد حتى اهتمام الفلسطينيين، فيما لم يعد يُنظر إليه من قبل العديد من الأطراف على الساحة الدولية باعتباره "لاعباً ذا تأثير" فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas

هل بات وضع عباس ضعيفا بعد التصعيد الأخير؟

التداعيات الإقليمية والدولية

دوليأ، تعد مصر من بين الرابحين الإقليميين من التصعيد الأخير في غزة، خاصة أنه من المحتمل أن دور الوساطة الذي لعبته في التوصل إلى هدنة سوف يعزز موقفها بالنسبة للولايات المتحدة باعتبارها لاعباً إقليمياً قوياً في المستقبل. ويبدو أن وسائل الإعلام المصرية باتت متأكدة من هذه النتيجة. ففي تصريحات لوسائل الإعلام المصرية الرسمية، قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي واستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إنه يعتقد بقوة أن مصر باتت "نموذجاً يحتذى به" فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية.

لكن نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز أبحاث "تشاتهام هاوس" في لندن، أشار في مقابلة مع DW إلى أن الجانب المهم في هذا الأمر "أننا يمكننا القول بأن مصر أكدت مرة أخرى على قدرتها على الاستفادة من علاقاتها مع إسرائيل، حتى ولو كانت محدودة".

Israel Ausschreitungen Al-Aqsa Moschee in Jerusalem

اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمصلين الجمعة في ساحة المسجد الأقصى

من جانبه، يقول البروفسور إيكارت فيرتس إنه يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان حلفاء إسرائيل من الدول العربية سيحافظون على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدولة العبرية، مضيفاً أنه "على الرغم من إبرام اتفاقات أبراهام، فإن من غير الواقعي افتراض تعزيز العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من دون حل القضية الفلسطينية بشكل مسبق".

وعلى المستوى العالمي، فإن الأيام الأحد عشر الماضية قد أعادت النقاش حول حل الدولتين إلى الانظار والاهتمام العالميين. فبعد دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار، غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن على "تويتر" قائلاً إن " "الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون أن يعيشوا في أمن وأمان وأن ينعموا بدرجات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية". كما تعهد بايدن بمواصلة "إدارتي دبلوماسيتنا الهادئة الراسخة لتحقيق هذه الغاية".

المدنيون دفعوا الثمن

وبعيداً عن السياسة، فإن المدنييين هم من تحملوا وطأة هذا الصراع بشكل كبير.فقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات صعباً للغاية مع تشريد أكثر من 71 ألفاً داخل القطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 243، فيما قٌتل 13 إسرائيليياً جراء القتال.

حول ذلك، يقول فيرتس لـDW إن "المدنيين من كلا الجانبين هم الخاسرون من هذه الحرب".

وفي إسرائيل، تفاقم الوضع إلى مستوى لا يعرف مداه حتى اليوم فيما يتعلق بالتوتر الداخلي بين اليهود والعرب داخل البلاد، ما قد يدفع الوضع إلى حافة حرب أهلية.

جينيفر هوليس ومنير غيدي /  م ث

  • Kombobild | Roger Waters | Bella Hadid | Gal Gadot

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

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  • مارك ألبريشتون لاعب ليستر سيتي يرفع كأس الرابطة، وعن يمينه يقف حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

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    ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين

    بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.

  • علم الدولي الإنجليزي البرمييرليغ

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    هل يعاقب على رفع العلم؟

    وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.

  • بوغبا وديالو يطوفان بعلم فلسطين بعد مباراة فولهام (18/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    بوغبا وديالو يطوفان بالعلم

    بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.

  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

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  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

    وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.

  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    من جديد .. ديبورتيفو بالستينو

    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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