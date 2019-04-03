الهالات السوداء للعين.. كيف تنشأ؟ وما علاجها؟

ساعات النوم القليلة وغير الكافية تترك آثارها على أجسامنا. ونظرة واحدة في المرآة تكفي لتبين هذه الآثار، إذ يفقد الوجه نضارته ونعومته ويبدو الجسم حينها أحوج ما يكون إلى الراحة. سهر الليالي الطويلة والعمل حتى ساعات الفجر الأولى يسبب الهالات الداكنة تحت العينين. لكن ما علاقة السهر بهذه الهالات؟

تنشأ هذه الهالات أو الظلال تحت العينين من خلال انخفاض منطقة العين قليلاً ولون البشرة الأكثر قتامةً. وبشكل خاص عند الاستيقاظ صباحاً تتكون خطوط عميقة نوعاً ما في الجلد. ولهذا أسباب عدة.

أول هذه الأسباب يتعلق بطبيعة الجلد نفسه، إذ يكون رقيقاً للغاية تحت العين. كما لا توجد في هذه المنطقة أي أنسجة دهنية، ما يجعل أقل التغييرات الطارئة على الجلد في هذه المنطقة باديةً للعيان بشكل كبير. ولهذا تلوح الأوعية الدموية الدقيقة للعيان عبر الطبقة الشفافة من الجلد.

قلة الأوكسجين

حين يكون الدم أغمق من المعتاد، تظهر العديد من الأوردة الصغيرة كظلال تحت العينين. ويظهر ذلك بسبب قلة النوم، إذ ينقل الدم كمية أقل من الأوكسجين عبر الأوعية الدموية في هذه المنطقة، ما يعمل على تغيير لون الجلد إلى الأحمر الداكن.

إجهاد العين

كما يمكن أن يسبب الإرهاق أو إجهاد العين لفترات طويلة تلك الهالات القبيحة، إذ تفقد خلايا الجلد المُرهقة جزءا من محتواها من الماء، مما يجعل الأوردة بادية للعيان.

الدورة اللمفاوية

حقيقة أن تكون الظلال أكثر قتامة بعد وقت قصير من الاستيقاظ من النوم، لها أسبابها هي الأخرى أيضاً. فمن خلال تأثر انسيابية الدورة اللمفاوية أثناء النوم، يمكن أن يتجمع سائل الأنسجة تحت العينين، ما يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتمددها. وبالتالي نرى هذا كحلقات قاتمة اللون.

ما الحل؟

بالتأكيد سمع الكثير منّا في محيطنا الاجتماعي عن الكثير من العلاجات المنزلية القديمة التي تساعدنا في التخلص من الهالات القاتمة تحت العينين. ومن هذه العلاجات التقليدية شريحة الخيار التي تريح البشرة وتقويها وتزيد رطوبتها. كما يساعد البرد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الهالات السوداء. بيد أن العلاج الأمثل يبقى شرب كميات كافية من الماء الذي يساعد أيضاً على تحسين نشاط الدورة الدموية.

وأيضاً لأكياس الشاي دور مهم في التخلص من الهالات السوداء حول العينين، إذ ينصح خبراء التجميل بوضع كيسين من الشاي المستخدم على العينين والأفضل أن يكون الكيس بارداً وتركه لمدة دقيقتين ما يدفع للشعور بالارتياح.

ومن يرغب في الوقاية من الهالات الداكنة من الأصل فإن أفضل طريقة تبقى هي النوم لفترة كافية كل يوم.

ع.غ/ هـ.د