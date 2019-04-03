 الهالات السوداء للعين.. كيف تنشأ؟ وما علاجها؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 03.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

الهالات السوداء للعين.. كيف تنشأ؟ وما علاجها؟

ظهور الهالات السوداء تحت العينين يعطي انطباعاً حقيقياً بالإجهاد، إذ تترك قلة النوم آثارها على نضارة الوجه. فكيف تنشأ هذه الهالات؟ وما هي الوصفات التقليدية للتخلص منها؟

26.06.2013 DW fit und gesund Augenringe

ساعات النوم القليلة وغير الكافية تترك آثارها على أجسامنا. ونظرة واحدة في المرآة تكفي لتبين هذه الآثار، إذ يفقد الوجه نضارته ونعومته ويبدو الجسم حينها أحوج ما يكون إلى الراحة. سهر الليالي الطويلة والعمل حتى ساعات الفجر الأولى يسبب الهالات الداكنة تحت العينين. لكن ما علاقة السهر بهذه الهالات؟

تنشأ هذه الهالات أو الظلال تحت العينين من خلال انخفاض منطقة العين قليلاً ولون البشرة الأكثر قتامةً. وبشكل خاص عند الاستيقاظ صباحاً تتكون خطوط عميقة نوعاً ما في الجلد. ولهذا أسباب عدة.

أول هذه الأسباب يتعلق بطبيعة الجلد نفسه، إذ يكون رقيقاً للغاية تحت العين. كما لا توجد في هذه المنطقة أي أنسجة دهنية، ما يجعل أقل التغييرات الطارئة على الجلد في هذه المنطقة باديةً للعيان بشكل كبير. ولهذا تلوح الأوعية الدموية الدقيقة للعيان عبر الطبقة الشفافة من الجلد.

قلة الأوكسجين

حين يكون الدم أغمق من المعتاد، تظهر العديد من الأوردة الصغيرة كظلال تحت العينين. ويظهر ذلك بسبب قلة النوم، إذ ينقل الدم كمية أقل من الأوكسجين عبر الأوعية الدموية في هذه المنطقة، ما يعمل على تغيير لون الجلد إلى الأحمر الداكن.

إجهاد العين

كما يمكن أن يسبب الإرهاق أو إجهاد العين لفترات طويلة تلك الهالات القبيحة، إذ تفقد خلايا الجلد المُرهقة جزءا من محتواها من الماء، مما يجعل الأوردة بادية للعيان.

الدورة اللمفاوية

حقيقة أن تكون الظلال أكثر قتامة بعد وقت قصير من الاستيقاظ من النوم، لها أسبابها هي الأخرى أيضاً. فمن خلال تأثر انسيابية الدورة اللمفاوية أثناء النوم، يمكن أن يتجمع سائل الأنسجة تحت العينين، ما يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتمددها. وبالتالي نرى هذا كحلقات قاتمة اللون.

Beauty - Teebeutel gegen Augenringe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

ما الحل؟

بالتأكيد سمع الكثير منّا في محيطنا الاجتماعي عن الكثير من العلاجات المنزلية القديمة التي تساعدنا في التخلص من الهالات القاتمة تحت العينين. ومن هذه العلاجات التقليدية  شريحة الخيار التي تريح البشرة وتقويها وتزيد رطوبتها. كما يساعد البرد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الهالات السوداء. بيد أن العلاج الأمثل يبقى شرب كميات كافية من الماء الذي يساعد أيضاً على تحسين نشاط الدورة الدموية.

وأيضاً لأكياس الشاي دور مهم في التخلص من الهالات السوداء حول العينين، إذ ينصح خبراء التجميل بوضع كيسين من الشاي المستخدم على العينين والأفضل أن يكون الكيس بارداً وتركه لمدة دقيقتين ما يدفع للشعور بالارتياح.

ومن يرغب في الوقاية من الهالات الداكنة من الأصل فإن أفضل طريقة تبقى هي النوم لفترة كافية كل يوم.

ع.غ/ هـ.د

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأخر لم يكن بالحسبان

    تدفع الأجواء الاحتفالية مساءا غالبا إلى تأخر لم يكن بالحسبان ونسيان العمل في اليوم التالي، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي تجعل المرء يبدو وكأنه متقدم في العمر.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الجلد تحت العينين هو الأرقّ في الجسم كله

    في هذه المنطقة تختفي الأنسجة الدهنية التي تتوضع عادة تحت الجلد. ومقابل ذلك ينتشر الكثير من الأوعية الدموية واللمفاوية التي تظهر بوضوح بسبب رقة الجلد، وأي تغير في الدم - بسبب السهر مثلا- يظهر أولا كهالات سوداء تحت العينين.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    لون الدم يؤثر على الجلد

    يتغير لون الدم بانخفاض تركيز الأوكسجين، إذ يصبح أغمق ويتجمع بكثافة. التغير في لزوجة الدم ولونه يؤثران على لون الجلد ليبدو أكثر قتامة

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأثير نمط الحياة على الهالات السوداء

    من المؤكد أن اتباع نمط حياة غير صحي كشرب الكحول والتدخين والإرهاق وقلة النوم والسوائل تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تحذر من امكانية الإصابة بأمراض

    الهالات السوداء غير جذابة و يمكن أن تكون إنذارا لاضطراب في الغدد الدرقية مثلا ولمشاكل في القلب والكلى أو للحساسية. وينبغي مراجعة الطبيب إذ ظهرت بشكل مفاجئ وبدون سبب.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    إخفائها بكريمات الكافيين

    تساعد مواد التجميل على التخلص من اللون الأسود تحت العينين، كالكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين، إذ تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الهالات السوداء، فالكافيين ينشط الدورة الدموية، كما تحتوي هذه الكريمات على مواد تزيد رطوبة البشرة، لكن يجب ألا نعلق عليها آمالا كبيرة، إذ لا تتغلل في الجلد.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الليزر للتخلص من الهالات السوداء الخًلقية

    يعود سبب ظهور الهالات السوداء لدى البعض إلى كثافة الصبغيات في الجلد. مايجعل تخفيفها ممكنا باستعمال مواد مبيضة أو حمض فيتامين A أو بالليزر.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    حمض الهيالورونيك للعلاج

    التقدم في السن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، فبمرور السنين يصبح الجلد رقيقا، وتنخفض نسبة الخلايا الدهنية فتظهر التجاعيد التي تزيد الهالات السوداء و التي يتم علاجها بحمض الهيالورونيك الصافي أحيانا، إذ يزيد هذا الحمض كمية السوائل في النسيج الضام ما يساعدعلى شد البشرة وجعلها ذات ملمس ناعم. ويتم حقن هذه المادة تحت الجلد كل عدة أسابيع مرة، و لظهور النتيجة المرجوة من العلاج يجب الانتظار لبعض الوقت.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    المعالجة الطبيعية

    يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء للمحافظة على رطوبة البشرة. إضافة إلى النوم بشكل كافي إذ يساعد الجلد على التجدد وخاصة بالنسبة لهذا الجزء الحساس منه. كما أن للرياضة دور مهم، إذ تساعد خلايا الجسم في حصولها على الكثير من الأوكسجين.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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