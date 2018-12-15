 الهاتف المحمول ينهي حياة مراهقة ألمانية! | عالم المنوعات | DW | 21.03.2019

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منوعات

الهاتف المحمول ينهي حياة مراهقة ألمانية!

حالة وفاة جديدة سببها الهاتف المحمول. فقد توفت شابة ألمانية، عندما سقط موصل كهربائي كانت تشحن فيه هاتفها في الماء، ما أدى إلى إصابتها بصعقة كهربائية. فما هي إجراءات السلامة التي ينبغي مراعاتها لتفادي مثل هذا الأمر؟

Frau mit Smartphone (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

ذهبت شابة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما ضحية صعقة كهربائية ناجمة عن سقوط هاتفها المحمول في الماء. ففي ليلة الأربعاء (21 مارس/آذار 2019) دخلت هذه الشابة، التي تسكن بمدينة ميونخ بألمانيا للاستحمام ومعها هاتفها المحمول للاستماع للموسيقى.

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وفي الوقت الذي كانت تستحم فيه، تركت هاتفها يُشحن في موصل كهربائي متنقل. لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث سقط الموصل الكهربائي في الماء وهو ما عرض الفتاة إلى صعق كهربائي توفيت على إثره بعد ذلك، كما نشر موقع إذاعة بافاريا "BR".

حالة الشابة البافارية ليست الوحيدة، بل ازدادت في الآونة الأخيرة الأنباء بخصوص شابات أو شباب لقوا مصرعهم جراء سقوط هواتفهم المحمولة في الماء أثناء الشحن. فقبل أسابيع قليلة توفيت سيدة نمساوية بطريقة مماثلة، حيث سقط هاتفها المحمول في الماء خلال الشحن.

إجراءات الوقاية

وهناك حالات أيضا تحدث فيها صعقات كهربائية تؤدي لإصابات خطيرة أو للموت خلال شحن الهاتف المحمول حتى ولو لم يسقط الهاتف في الماء. وذكر موقع " BR"  مجموعة من الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها لتجنب حوادث مؤلمة خلال شحن الهواتف المحمولة منها:

لا يسمح  للشاحن أو المقبس الكهربائي بلمس الماء حتى ولو كان الهاتف المحمول نفسه مقاوما للماء.

الهواتف المحمولة يمكن أن تسخن كثيرا خلال الشحن، لذلك لا يسمح بتاتا بتغطيتها خلال الشحن أو وضعها تحت الوسائد.

عدم استخدام الأجهزة التالفة على سبيل المثال إذا كان كابل الشحن مقطوعا ويظهر فيه سلك الشاحن يفضل عدم استخدامه.

كما ينصح الخبراء باستخدام أجهزة شحن أصلية وتجنب الأجهزة المقلدة.

هـ د 

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    الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف وهو يستخدم هاتفه المحمول على رصيف محطة قطار غوتنغن في مقاطعة ساكسونيا السفلى.لا يمكن لأي سياسي معاصر ان يعمل دون هاتف محمول.

  • Mobiltelefon

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    إمرأة افريقية تستخدم الهاتف المحمول عام 2008. الهاتف النقال حل مشكلة الاتصالات في البلدان المحرومة من خدمات الهاتف الأرضي المعقدة والمكلفة والتي يصعب انشاؤها. ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

تحسم الأمور أحيانا مكالمة هاتفية وفي أحيان أخرى تصنع مكالمة هاتفية مشكلة. في عصر المحمول بات بإمكان الجميع أن يتكلموا من كل مكان في كل شيء. ولكن مكالمات الساسة والزعماء في الغالب تنقل قرارات مصيرية. كل ذلك في البوم صور. (22.03.2015)  

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