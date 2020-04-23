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النيكوتين

النيكوتين مادة كيميائية توجد في نبات التبغ، وتناولها يسبب الإصابة بالادمان، وبسببه يصبح الإقلاع عن التدخين صعبا، لكن تناول بعض الخضروات والفواكه يساعد على تنظيف الجسم منها.

يتكون النيكوتين في دخان التبغ ويرتبط بجزيئات القطران عند دخولها الجسم عن طريق الرئتين. وبذلك يصل النيكوتين إلى مجرى الدم ومنه إلى الدماغ. ويساعد النيكوتين على إطلاق مادة الدوبامين المسؤولة عن الإحساس بالسعادة والفرح والإثارة. وللنيكوتين أيضاً تأثير مشابه للمخدرات، فبعد تناوله يختفي تأثيره، ليصبح الجسم بحاجة لجرعة آخرى منها للشعور بالإثارة مرة أخرى، علما أن الحمضيات والخضار ذات الأوراق الخضراء من بين الأغذية التي ينصح بتناولها لتنظيف الجسم من النيكوتين.

May 30, 2017 - Manila, Philippines - A man holds a cigarette in San Pablo City, south of Manila, Philippines in this photo taken on May 30, 2017. World No Tobacco Day is an annual event by the World Health Organization held to highlight the health and additional risks associated with tobacco use, and to advocate for effective policies aimed at reducing tobacco consumption. This year s theme, Tobacco - a threat to development, aims to demonstrate the threats that the tobacco industry poses to the sustainable development of all countries. Manila Philippines PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20170530_zaa_n230_366 Copyright: xRichardxJamesxMendozax May 30 2017 Manila Philippines a Man holds a Cigarette in San Pablo City South of Manila Philippines in This Photo Taken ON May 30 2017 World No Tobacco Day IS to Annual Event by The World Health Organization Hero to Highlight The Health and Additional Risks Associated With Tobacco Use and to ADVOCATE for effective Policies aimed AT Reducing Tobacco Consumption This Year S Theme Tobacco a Threat to Development aims to demonstrate The Threats Thatcher The Tobacco Industry Poses to The Sustainable Development of All Countries Manila Philippines PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20170530_zaa_n230_366 Copyright xRichardxJamesxMendozax

هل يساعد النيكوتين في مقاومة كورونا؟ .. دراسة تجيب 23.04.2020

نتائج مفاجئة أظهرتها دراسة فرنسية بحثت العلاقة بين التدخين والإصابة بمرض كورونا، الخبراء أكدوا على وجود تأثير للنيكوتين على الفيروس المسبب للمرض، مؤكدين عزمهم على إجراء المزيد من التجارب السريرية للتأكد.

ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 26.01.2011 in Hamburg eine elektrische Zigarette. Die elektronische Zigarette wird als «gesunde Alternative» zum Rauchen gehandelt, da sie keinen Tabak verbrennt. Stattdessen wird flüssiges Nikotinkonzentrat verdampft. Kritiker warnen aber davor, die Auswirkungen des E-Glimmstängels zu unterschätzen. Foto: Marcus Brandt dpa/lno (zu dpa-KORR: «E-Zigaretten - eine fragwürdige Alternative» vom 16.02.2011)

باحثون يحاولون كشف أمراض غريبة تصيب مدخني السجائر الإلكترونية 21.09.2019

توصل أطباء أمريكيون لنتيجة غريبة لم يتمكنوا بعد من تفسيرها عقب فحص مئات من مدخنين السجائر الإلكترونية لإصاباتهم بأمراض تنفسية تشكل خطورة كبيرة على حياتهم.. فما هي النتائج التي توصل لها الأطباء حتى الآن؟
2320029 Russia, Novosibirsk. 11/15/2013 A young man smoking in the street in Novosibirsk. Beginning November 15, Russians face fines for smoking in public places except designated areas. Alexandr Kryazhev/RIA Novosti |

باحثون في ألمانيا ينتجون تبغاً شبه خال من النيكوتين 18.09.2019

في خطوة علمية قد تساعد مدخني السجائر على تجنب جزء كبير من أخطارها، توصلت مجموعة من الباحثين الألمان إلى وسيلة يمكن من خلالها وقف إنتاج مادة النيكوتين، المتسبب الأول في إدمان المدخن للسجائر. فكيف نجحوا في تحقيق ذلك؟
11.01.2017 ABD0027_20170112 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Illustration zum Thema E-Zigarette. Im Bild: Ein Mann raucht eine E-Zigarette am Mittwoch, 11. Jänner 2017, in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER |

دراسة تكشف مكونات مقززة في سوائل السجائر الألكترونية 18.01.2019

قامت مجموعة بحثية أسترالية بتحليل سوائل السجائر الألكترونية الخالية من النيكوتين لمعرفة ضررها على صحة مدخنيها، ووجدت فيها إضافة إلى النيكوتين مكونات مقززة قد تجعل المدخنين يعيدون النظر في تدخنيها.

A man stops and quits smoking in Israel on July 25, 2010. Photo by Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye/ABACAUSA.COM |

تكنيك بسيط يمكًّنك من الاقلاع عن التدخين مع بداية العام الجديد 30.12.2018

الاقلاع عن التدخين ليس سهلا وهو ما يعلمه من حاول وقف هذه العادة. بداية العام الجديد تكون مناسبة للعديد من المدخنين من أجل الاقلاع عن هذه العادة الضارة. باتباع هذه النصائح قد يكون 2019 عام بلا تدخين بالنسبة لك ومن حولك.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 23.03.2011 eine Zigarette in Düsseldorf. Die Lebenserwartung der Deutschen steigt. Dennoch: Die Lebenserwartung von Rauchern ist zehn Jahre geringer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «75 ist das neue 65» - Was uns im Alter jung hält vom 15.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

احذر.. للتدخين مضار عديدة ومنها الخرف! 24.09.2018

الإشاعة القديمة التي كان يرددها بعض المدخنين من أن التدخين ينشط المخ ويقلل ويحد من خطر الاصابة بالخرف وذلك بسبب وجود مادة النيكوتين، تم تفنيدها بدراسة جديدة بينت أن الاصابة بالخرف تزداد بنسبية كبيرة بين المدخنين.

11.01.2017 ABD0027_20170112 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Illustration zum Thema E-Zigarette. Im Bild: Ein Mann raucht eine E-Zigarette am Mittwoch, 11. Jänner 2017, in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER |

دراسة تحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب وضغط الدم 12.07.2018

تدخين السيجارة الإلكترونية التي تحوي النيكوتين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ومعدل دقات القلب، مقارنة بتدخين السيجارة العادية، حسب دراسة أعدها مستشفى جامعي بألمانيا.
ARCHIV - Eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) wird am 15.09.2013 in Münster (Nordrhein-Westfalen) geraucht. Bei der E-Zigarette wird die zu inhalierende Flüssigkeit, das Liquid, verdampft. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu lnw-KORR vom 22.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: في هذه الحالة تكون السجائر الإلكترونية ضارة 25.09.2017

قال باحثون سويديون إن للسجائر الإلكترونية نفس ضرر السجائر التقليدية في حالة احتوائها على مادة النيكوتين. وشددوا على أنه إذا أراد الشخص تدخين السجائر الإلكترونية فمن الأفضل تدخينها بلا نيكوتين، والأفضل هو عدم التدخين.
Nahrungsmittel

هذه الأطعمة تساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين 18.02.2016

لاشك أن الإقلاع عن التدخين ليس سهلاً، لكن خبراء الصحة يرون أن الإكثار من تناول الخضروات والفواكه يزيد فرص نجاحه. فيما يلي أطعمة تنظف النيكوتين من الجسم، عرضها موقع "غيزوندهايت هويت" و"غيزوند ليبن" الألمانيين.
LONDON, ENGLAND - APRIL 02: In this photo illustration a woman holds an e-cigarette on April 2, 2014 in London, England. Wales is considering a ban on the smoking of electronic cigarettes in enclosed public places. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

احذر مخاطر السجائر الالكترونية.. فقد تنفجر في وجهك 30.10.2015

يلجأ الكثيرون من عشاق التدخين إلى الإقلاع عن هذه العادة السيئة بتدخين السجائرة الالكتروينة، لكونها أقل ضررا. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك تماما، فالسيجارة الالكترونية قد تكون أخطر من العادية وتؤدي إلى الدخول في غيبوبة.
17.03.2015 * A person holds an electronic MarkTen cigarette as seen in this photo illustration shot in Washington March 17, 2015. Picture taken March 17, 2015. To match Special Report ECIGARETTES-REGULATIONS/ REUTERS/Gary Cameron

هل تدخين الشاي الأخضر صحي مثل شربه؟ 13.08.2015

الإقلاع عن التدخين ليس سهلاً، وهو ما دفع بشركة أمريكية لابتكار سجائر محشوة بالشاي الأخضر لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن تدخين التبغ. لكن هل تدخين الشاي الأخضر مفيد كشربه؟
SCHWEIZ RAUCHEN Eine junge Frau raucht eine Zigarette, aufgenommen am 30. Oktober 2005.

الروح تدخن السجائر مع الجسد والأضرار النفسية كبيرة 23.07.2015

لا يسبب التدخين أمراضا جسدية فقط، وإنما قد تنجم عنه اضطرابات نفسية، ما زالت قيد البحث. فما نسبة الواهنين نفسيا بين المدخنين؟ وكيف يؤثر التدخين على الصحة النفسية؟ ولماذا يدُخِل النيكوتين الجسد والروح في حالة طوارئ؟
Symbolbild brennende Zigarette

نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان 22.05.2015

إصابة الإنسان بالسرطان لا تعود دائما إلى الجينات الوراثية، بل إن أغلب أمراض السرطان تنتج عن عادات وممارسات سيئة. فيما يلي قائمة بسبعة أشياء، إذا ما تجنبها الإنسان فإنه يخفض من احتمال إصابته بالسرطان بنسبة كبيرة.
ARCHIV - Eine Biene sucht am Donnerstag (06.09.2012) im niederrheinischen Neufeld an der Blüte einer Sonnenblume nach Nahrung. Der Frühling kommt, doch wo sind die Bienen? Dass in Nordrhein-Westfalen trotz Sonne und Blütenpracht so wenige Bienen zu sehen sind, liege nicht am Bienensterben durch Pestizide, sagte am Dienstag Werner Mühlen von der Landwirtschaftskammer NRW in Münster: «Das Wetter ist einfach noch zu kalt und die Völker, die aus dem Winter kommen, sind klein.» Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

النحل يتحصن من الأمراض بـ"صيدلية طبيعية" 18.02.2015

حوالي ثلثي إنتاج الغذاء في العالم يعتمد على تلقيح الحشرات، ومن أهمها النحل. ولكن الأمراض والآفات قد تفتك بهذا النوع من الحشرات. دراسة حديثة اكتشفت كيف يمكن وقاية النحل من الموت، عبر "صيدلية طبيعية".
#58719296 - Lighting up a cigarette© Photographee.eu/Fotolia.com

كيف تقلع عن التدخين دون زيادة الوزن؟ 21.01.2015

الإقلاع عن التدخين يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسرطانات كما أنه يحمي الرئة والشعب الهوائية، لكن الكثير ممن يقلعون عن التدخين يعانون بعد ذلك من زيادة الوزن وهو أمر يمكن تجنبه باتباع بعض النصائح.
LONDON, ENGLAND - APRIL 02: In this photo illustration a woman smokes an e-cigarette on April 2, 2014 in London, England. Wales is considering a ban on the smoking of electronic cigarettes in enclosed public places. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟ 22.09.2014

خلُصت دراسة أمريكية جديدة إلى أن السجائر الإلكترونية لا تملك القدرة على مساعدة مدمني التدخين على الإقلاع عنه، وقد تصيب ببعض أنواع السرطان، إلّا أنها تعرّضت للتشكيك من طرف باحثين آخرين، اعتبروها دراسة غير محايدة.
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