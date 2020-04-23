النيكوتين مادة كيميائية توجد في نبات التبغ، وتناولها يسبب الإصابة بالادمان، وبسببه يصبح الإقلاع عن التدخين صعبا، لكن تناول بعض الخضروات والفواكه يساعد على تنظيف الجسم منها.

يتكون النيكوتين في دخان التبغ ويرتبط بجزيئات القطران عند دخولها الجسم عن طريق الرئتين. وبذلك يصل النيكوتين إلى مجرى الدم ومنه إلى الدماغ. ويساعد النيكوتين على إطلاق مادة الدوبامين المسؤولة عن الإحساس بالسعادة والفرح والإثارة. وللنيكوتين أيضاً تأثير مشابه للمخدرات، فبعد تناوله يختفي تأثيره، ليصبح الجسم بحاجة لجرعة آخرى منها للشعور بالإثارة مرة أخرى، علما أن الحمضيات والخضار ذات الأوراق الخضراء من بين الأغذية التي ينصح بتناولها لتنظيف الجسم من النيكوتين.