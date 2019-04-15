النيران تلتهم كاتدرائية نوتردام الشهيرة ومخاوف من انهيار قبتها

انهار البرج المدبب الصغير لكاتدرائية نوتردام الفرنسية جراء الحريق الذي اندلع مساء الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019) في هذا المعلم التاريخي الشهير. وأكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية أن البرج الذي انهار هو برج صغير وسط سطح الكاتدرائية.

وانبعث دخان أسود من البرجين الكبيرين للكاتدرائية، فيما دفعت الرياح ألسنة النيران ناحية الغرب. وقال المتحدث باسم الكاتدرائية، أندريه فينو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن النيران نشبت في جميع سطح الكاتدرائية، معبراً عن أمله في إنقاذ قبة الكاتدرائية. وهرعت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة للكاتدرائية.



وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه بسبب الحريق. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطابه للأمة بشأن احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت قبل بضعة أشهر.



وكان التلفزيون الفرنسي قد عرض صوراً تظهر فيها ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من الكاتدرائية. ورفضت الشرطة حتى إشعار آخر الإدلاء بتصريحات بشأن الحريق.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية، حيث قالت الوكالة إن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية، واكتشف في نحو الساعة السابعة إلا ربع مساءً بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين السياح سنوياً وتقع في قلب باريس، ويمتد تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. واستغرق بناء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة، إذ يبلغ طولها 127 متراً، وعرضها 40 متراً، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 متراً.

ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)