النيجر - دوامة العنف والجريمة



تشهد زندر ثاني أكبر مدن النيجر تدني في مستوى التعليم ونسبة بطالة مرتفع. كما أن تهديدات جماعة بوكو حرام الإرهابية حاضرة في كل مكان. وهو ما أدى إلى انتشار عصابات للشباب، خاصة في الأحياء الفقيرة. باوا واحد من هؤلاء الشباب الذي يتحدث في هذا الفيلم بصراحة كبيرة عما اقترفه من جرائم. فالندوب في جسده تُذكره بكل ما عاشه.



باوا هو اليوم ربّ أسرة ويكسب رزقه عبر العمل كسائق درّاجة نارية للأجرة. إنه ينتمي أيضاً إلى أحد أماكن التجمعات التي يرتادها هؤلاء الشباب كما هي الحال مع ما يطلق عليه بالقصر الذي يرتاده رافعو الأثقال من البالغين. وبالرغم أن ذلك المكان يحمل اسم غريبا هو هتلر، لكن مرتاديه لا يحملون أي أفكار نازية.





يمارس سينيا بوي بدوره رفع الأثقال ضمن المجموعة المسماة هتلر. في بداية الفيلم نراه ممسكاً بالعلم الخاص بمكان تجمعهم، وهناك صليب معقوف صغير في كل زاوية من زاويا الصالة. يظهر رافع الأثقال مفتول العضلات في الصالة وسط الصلبان المعقوفة. إنه مشهد غريب. عندما سألته مخرجة الفيلم عن سبب إطلاق اسم هتلر على المكان، أجاب بوي هتلر رجل أمريكي قوي لم يسمح لأحد بأن يُملي عليه ما يفعل، ولذا فإنه اسم مناسب للرجال مفتولي العضلات في هذه المجموعة! وأمام الكاميرا، يحاول الشباب بالتناوب رفع دراجة نارية عن الأرض. شباب غير ناضجين في أجساد لراشدين.

تتبع الكاميرا حياة ثلاثة أشخاص وترافقهم عبر طرقات الحي السكني، وتُسجّل الأحاديث التي يتبادلونها. عند سور السجن يتبادل سينيا بوي الحديث مع ثلاثة أعضاء من مجموعته يقبعون في السجن. وفي شارع الدعارة تكشف عاملة جنس عن الندوب التي تغطي جسدها، في مشهد يجعل الندوب التي كشف عنها الرجال أقل ضررا. إذ يبرز الفيلم أيضاً، حقيقة أن خلف كل رجل تعرض للعنف، امرأة عانت عنفا أقسى بكثير. ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يتعين على سكان حي "كارا كارا" مساعدة أنفسهم.

مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:00 UTC

الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 07:00 UTC

الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:00 UTC

الثلاثاء 03 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:00 UTC

الأربعاء 04 يناير/كانون الثاني 2023 – 01:00 UTC

الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 11:00 UTC

الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 15:00 UTC

السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق