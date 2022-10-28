النيابة العامة الإسبانية تسقط تهم الفساد والاحتيال ضد نيمار

أسقطت النيابة العامة في إسبانيا تهم الفساد والاحتيال ضد نيمار، اللاعب الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وكان البرازيلي نيمار من بين عدة أشخاص متهمين في محاكمة متعلقة بانتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في عام 2013. ومن بين المدعى عليهم في هذه القضية والدا نيمار، والناديان المشاركان في الصفقة، ورئيسا برشلونة السابقان جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بجانب رئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز.

وكان الادعاء يطالب بحبس نيمار لمدة عامين، بالإضافة لتغريمه 10 ملايين دولار، ولكن تم سحب كل التهم اليوم الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

وزعمت شركة "دي.أي.أس"، التي تملك 40 في المئة من حقوق اللاعب البرازيلي عندما كان لاعبا في سانتوس، أنها خسرت أموالا من الصفقة لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع نيمار في 2011 لضمه بعدها بعامين مقابل مبلغ إجمالي 57.1 مليون يورو (56.8 مليون دولار)، وحصول اللاعب وعائلته على 40 مليون يورو. مما يعني أن شركة "دي.أي.اس" حصلت فقط على المبلغ المالي المتبقي والبالغ 17.1 مليون يورو، والذي ذهب لفريق سانتوس بصفته النادي الذي باع اللاعب.

وحثت"دي.أي.اس" أن الصفقة تم تقييمها بشكل خاطئ، وظهر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كشاهد في المحكمة عبر الفيديو، وكشف أن ريال مدريد قدم عروضا بقيمة 45 مليون يورو في 2011 و26 مليون يورو في 2013 للتعاقد مع نيمار ولكنه اختار برشلونة.

يذكر أن التهمة المزعومة المتهم فيها نيمار وعائلته لا يعاقب عليها القانون في البرازيل.

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)