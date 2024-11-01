النيابة العامة الأوروبية.. مسؤول أوروبي تحت الشبهات بسبب قطر

كشفت النيابة العامة الأوروبية أنها فتحت تحقيق بحق مسؤول كبير في المفوضية للاشتباه بتلقيه هدايا من قطر، تضمنت إقامات "بفنادق خمس نجوم" و"جولات تسوق"، وأضحت أن الملف مايزال في "المرحلة الأولى من الإجراء ما قبل التأديبي".

أكدت النيابة العامة الأوروبية الجمعة (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) فتح تحقيق إثر اتهامات بالفساد بحق موظف كبير في المفوضية الأوروبية للاشتباه بتلقيه هدايا من قطر. وبعد صدور مقال في صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أعلنت النيابة العامة الأوروبية فتح تحقيق بحق المدير العام السابق لإدارة النقل في المفوضية الأوروبية الإستوني هنريك هولولي.

وذكرت النيابة العامة بأن "مؤسسات وهيئات" الاتحاد الأوروبي "يجب أن تبلغ النيابة العامة الأوروبية بدون إبطاء بأي سلوك إجرامي يمكنها ممارسة صلاحياتها بشأنه"، مؤكدة أنها لم تتلق في الوقت الحاضر أي بلاغ من مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال ولا من المفوضية الأوروبية.

جولات تسوق وفنادق خمس نجوم

غير أن صحيفة "ليبيراسيون" ذكرت في مقالها أن محققي مكتب مكافحة الاحتيال ذكروا في تقرير سلسلة من "الهدايا" التي تلقاها هنريك هولولي من قطر، من بينها إقامات في "فنادق خمس نجوم" و"أحيانا مع عائلته"، فضلا عن "جولات تسوق".

وجاء في المقال أن هولولي "سافر، في معظم الأحيان بدون التصريح بذلك، لـ25 مرة على الأقل على نفقة قطر"، في وقت كان مكلفا التفاوض مع الإمارة الخليجية بشأن اتفاقية "أجواء مفتوحة" تفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.

وتأتي هذه المسألة بعد فضيحة "قطرغيت" التي تهز البرلمان الأوروبي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، إذ يشتبه بأن قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لنواب أوروبيين من أجل أن يخدموا مصالحهما، فيما تنفي الدولتان أي ضلوع لهما في هذه القضية. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي الخميس أنها "تصرفت بسرعة" حيال قضية هولولي، بعدما اختتم مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال تحقيقه "في تموز/ يوليو 2024" موصيا بـ "متابعة تأديبية".

"إجراء تأديبي"

وقال المتحدث إن المفوضية أحالت التقرير "فورا" على مكتب التحقيق والتأديب، مرفقا بـ "تفويض" من أجل "مباشرة إجراء تأديبي". وأوضح أن الملف هو حاليا في "المرحلة الأولى من الإجراء ما قبل التأديبي"، رافضا إطلاق "تكهنات" بشأن نتائج هذه الآلية الداخلية.

وأوضح أنه سيتم الاستماع إلى هولولي "خلال هذه المرحلة من الآلية". ولم يعلق هولولي على القضية ردا على طلب لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني. وبعد كشف أولي المعلومات حول القضية، تخلى الموظف الكبير البالغ 54 عاما عن منصبه كمدير عام للهيئة عام 2023 لتولي منصب "مستشار" سياسي يشغله إلى الآن.

ع.غ/ ع.ش (آ ف ب)