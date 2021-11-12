 النيابة الألمانية تطلب السجن مدى الحياة لضابط سوري سابق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.12.2021

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النيابة الألمانية تطلب السجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

تتواصل في ألمانيا المرافعات في أول محاكمة على مستوى العالم على خلفية جرائم ضد الإنسانية بسوريا. وتتعلق باتهامات بالتعذيب لضابط سابق بجهاز المخابرات التابع لنظام الأسد. النيابة العامة طلبت السجن مدى الحياة للضابط السابق.

محاكمة أنور ر. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا (2/12/2012)

جلسة المرافعات في قضية محاكمة أنور ر. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني الخميس (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021) السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية في أول محاكمة في العالم حول انتهاكات منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

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واستهل الادعاء العام الاتحادي المرافعات اليوم جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية. وقال المدعي العام ياسبر كلينغه إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية، عدم القبول بأية جرائم ضد الإنسانية -كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة.

وأضاف أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أية جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.

ويتهم الادعاء العام  المدعى عليه أنور ر. (58 عاما)، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقا للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  في الفترة بين عامي 2011 و2012. وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيسا للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجينا على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك. ونفى أنور ر. هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.

يذكر أن هذه المحاكمة  بدأت بالفعل في نيسان/أبريل من عام 2020 بمتهمين اثنين.  وفي شباط/فبراير من العام الجاري تمت إدانة المتهم الأصغر سنا منهما، وهو السوري إياد أ(45 عاما)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهرا في مظاهرات "الربيع العربي" ضد نظام الأسد بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم أنور ر.

يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بإياد أ. ضد الحكم الصادر ضده.

يذكر أنه تم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن بولاية راينلاند فالس في عام 2019.

  • المصور، غيث السيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    صورة حزن لا ينتهي

    إدلب في 2020: شابان يبكيان والدتهما، بعد تعرض منزلهما لهجوم جوي. كان المصور غيث السيد نفسه في السابعة عشرة من عمره عندما اندلعت الحرب. كما قتل شقيقه في هجوم بالقنابل أيضا، ويقول: "عندما التقطت الصورة، عادت إليَّ كل مشاعر الرعب التي شعرت بها عندما مات أخي. وفجأة بدأت أبكي أنا بنفسي".

  • المصور، عبود همام

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ذكريات مدمرة في الرقة

    الرقة في عام 2019. امرأة تدفع عربة أطفال عبر مدينة مدمرة المعالم. ويقول المصور عبود همام: "في عام 2017 بدأت ألتقط صوراً لمدينتي. الذكريات تتواصل مع كل زاوية هنا. لقد دمروا كل ذلك. ستصبح صوري يوماً ما وثائق تاريخية".

  • المصور، مهند الزيات

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ضائعون وسط الأنقاض

    بنش (إدلب)، أبريل/ نيسان 2020. امرأة وابنتها. في لقطة سجلها مهند الزيات، إنهما تظهران وكأنهما كائنين صغيرين في صحراء من الأنقاض لا نهاية لها. لقد وجدتا الحماية في مدرسة مدمرة. مأوى خطير، لكنه أفضل من لا شيء. فالمخيم القريب للنازحين لم يعد به مكان شاغر.

  • المصور، مظفر سلمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الشرب من حفرة ناجمة عن القنابل

    حلب في يونيو/ حزيران 2013: تدمير خط مياه في هجوم، ويبدأ الصبي على الفور بالشرب من الحفرة الناتجة عن القنابل والتي امتلأت بالمياه. ويقول المصور مظفر سلمان: "في ذلك الوقت، قال بعض الناس إن الصورة غير واقعية، وأنه كان علي من الأفضل أن أعطيه ماءً نظيفاً. لكني أعتقد أنه من أجل تغيير الواقع، من المهم أولاً تصويره كما هو".

  • المصور، عمر صناديقي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الهروب من الغوطة

    عند الهروب من الغوطة في مارس/ آذار 2018، رجل يحمل طفلته في حقيبة سفر إلى نقطة الخروج، والتي من المفترض أن تمهد الطريق للحرية. وكتب المصور عمر صناديقي: "الحرب في سوريا لم تغير البلد فحسب. لقد غيرتنا أيضًا. وغيرت طريقة نظرتنا إلى الناس وكيف نلتقط الصور وبالتالي نرسل رسائل إنسانية إلى العالم".

  • المصور، سمير الدومي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    مواصلة العيش والمثابرة

    إحدى ضواحي دمشق في 2017: أم محمد وزوجها يجلسان في منزلهما المدمر وكأن شيئًا لم يحدث. يقول المصور سمير الدومي: "هذه المرأة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إثارة للإعجاب. لقد أصيبت بجروح بالغة وبعد ذلك بقليل أصيب زوجها أيضًا، فبقيت في المنزل لتعتني به. وصمودها يعكس الوجه الحقيقي للسوريين".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أم تبكي ولدها في عيد الفطر

    منطقة درعا في 2017. ليس هناك شيء للاحتفال به في عيد الفطر. يقول المصور محمد أبازيد: "في عام 2017، رافقت هذه المرأة وهي تزور قبر ابنها في أول أيام عيد الفطر. وأنا نفسي عندها غلبني البكاء، لكني مسحت دموعي حتى يكون بمقدوري التقاط الصور".

  • المصورة، كارول الفرح

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    طفولة في الكرسي المتحرك

    دمشق ، يناير/ كانون الأول 2013. الطفلة آية البالغة من العمر خمس سنوات تنتظر على كرسي متحرك بينما والدها يحضر لها وجبتها الغذائية. كانت في طريقها إلى المدرسة عندما أصابتها قنبلة، وتقول: "كنت أرتدي حذائي البني في ذلك اليوم. وفي البداية رأيت الحذاء يطير في الهواء، ثم رأيت ساقي تتطاير معه".

  • المصور، أنس الخربوطلي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ألعاب بهلوانية سورية

    في كفر نوران بالقرب من حلب، حوَّل رياضيون سوريون مشهد الأنقاض إلى أماكن لممارسة "الباركور" (حركات الوثب) البهلوانية الجريئة. وعلى ما يبدو تظهر لقطة المصور أنس الخربوطلي أن رياضات الحركة في المدن والحركات المثيرة تصلح ممارستها أيضًا وسط الأنقاض الخرسانية.

  • المصور، علي الحاج سليمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أمل في بداية جديدة

    بعد توقيع وقف إطلاق النار، تعود عائلة إلى موطنها جنوب إدلب عام 2020. التقط علي الحاج سليمان الصورة بمشاعر مختلطة ويقول: "أنا سعيد بالناس القادرين على العودة إلى قريتهم الأصلية. وحزنت لأنني طردت أنا أيضا ولا أستطيع العودة".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    تراث روماني

    هذه هي سوريا أيضًا في حالة الحرب: المسرح الروماني في بصرى في منطقة درعا. في عام 2018، غمرته الأمطار الغزيرة. ملحوظة: قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) جميع الصور في هذه الجولة المصور، لكنه لا يضمن دقة المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. والتعاون مع هؤلاء لا يعني وجود اتفاق من قبل الأمم المتحدة. إعداد: فريدل تاوبه/ غوران كوتانوسكي/ص.ش


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